Eklat im Kreistag: Landrätin will einen Bürgermeister beim Thema Krankenhaus aus dem Saal werfen

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Kreistag Weilheim-Schongau - hier eine Aufnahme von der Sitzung vergangene Woche in der Tiefstollenhalle in Peißenberg. © Ralf Ruder

Ein eher ungewöhnliches Thema landete gestern überraschend auf der Tagesordnung des Kreistags: Die Berichterstattung der Heimatzeitung über aktuelle Entwicklungen bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. Die Debatte war – intensiv.

Landkreis – „Nachher kommt der Herr Rauschmeier, der wird nach der Berichterstattung einiges richtigstellen“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß zu Beginn der Kreistagssitzung. Sie bezog sich auf den Artikel „Wenn Geburtenstation, dann in Weilheim“ in der Heimatzeitung vom Freitag.

Darin ging die Redaktion der Frage nach, warum offiziell immer nur von einer „Stilllegung“ der Geburtenstation in Schongau die Rede ist und nie von einer Schließung. Und es wurde die Frage gestellt, die vielen Bewohnern des Landkreises derzeit durch den Kopf geht: Unter welchen Umständen könnte wieder eine Geburtenstation im Landkreis eröffnet werden? Dazu sprach die Heimatzeitung mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Claus Rauschmeier.

Rauschmeier sagte Termine ab, um im Kreistag zu sprechen

Der eilte kurz nach Mittag auf Wunsch der Landrätin in den Kreistag. „Ich habe meine Termine abgesagt, um hier sein zu können“, so Rauschmeier. Eigentlich würde man mit Hochdruck an der Erarbeitung des Zukunftskonzepts arbeiten und damit die Beschlüsse des Kreistags vom vergangenen Dienstag umsetzen.

Dennoch wolle er gern Stellung beziehen. Er sei „sehr dankbar für den fairen Umgang der Heimatzeitung mit uns bei diesem Thema und dass uns die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt wurde“. Die im Artikel verbreiteten Informationen seien „korrekt“, so Rauschmeier. Die Überschrift sei allerdings arg verknappt. „Eigentlich hätte es heißen müssen: ,Wenn Geburtshilfe, dann nur in einem Schwerpunktversorger’.“ Das hätte dann aber wahrscheinlich kaum einer gelesen, so Rauschmeier im Kreistag.

Der Kreistag hatte übrigens vergangene Woche beschlossen, dass gezielt untersucht werden soll, wie das Weilheimer Krankenhaus zum Schwerpunktversorger ausgebaut werden kann und was das kosten würde.

Asam startet Schimpftirade über die Berichterstattung

„Die Leute lesen doch nur die Überschriften“, meinte Landrätin Andrea Jochner-Weiß und eröffnete die Debatte. Die meisten Kreisräte sagten, sie könnten sich nicht dazu äußern, weil sie den Artikel noch nicht gelesen hätten. Das meinte auch Michael Asam (SPD/Peiting).

Dennoch setzte er zu einer Schimpftirade über die Berichterstattung und die Leserbriefe in der Heimatzeitung an. Der Druck, der auf die Kreisräte und die Aufsichtsräte der Krankenhaus GmbH ausgeübt werde, sei „unmenschlich“.

Er unterstellte der Heimatzeitung direkt, die derzeit heftige Debatte bewusst gestartet zu haben: „Die Hebammen behaupten öffentlich, dass sie durch die Zeitung erfahren haben, dass die Geburtshilfe geschlossen wird.“ Landrätin Andrea Jochner-Weiß assistierte: „Der Herr Asam und ich sind nach Schongau gefahren, um die Hebammen zu informieren. Als wir noch unterwegs waren, hatte die Zeitung schon bei ihnen angerufen.“

Was beide nicht sagten: Der Anruf erfolgte, nachdem die Landrätin in öffentlicher Sitzung des Kreistags über die Schließung der Geburtshilfe informiert hatte. Die Entscheidung, zuerst den Kreistag und erst dann die Mitarbeiter zu informieren, hatten Geschäftsführung und Aufsichtsrat (zu dem Asam und Jochner-Weiß gehören) getroffen. Dass die Betroffenen, im konkreten Fall die Hebammen, nach Bekanntgabe der Entscheidung gehört werden, ist Standard bei einer journalistischen Berichterstattung.

Taffertshofer kritisiert Landrätin und Aufsichtsrat und soll rausgeworfen werden

Anschließend kam es zum Eklat. Josef Taffertshofer (BfL/Wildsteig) kritisierte Geschäftsführung und Aufsichtsrat scharf und äußerte sein Unverständnis darüber, dass man sich jetzt beschwere, weil Kritik laut werde. Landrätin Andrea Jochner-Weiß unterbrach ihn mehrfach in seinem Redebeitrag mit den Worten: „Ich muss mir hier nicht alles anhören“, und wollte ihm das Wort entziehen. Als Taffertshofer das ignorierte, verwies ihn Jochner-Weiß des Saales. Auch das ignorierte Taffertshofer und blieb sitzen. Wenig später wurde die emotionsgeladene Debatte ergebnislos abgebrochen.