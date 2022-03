Weilheim-Schongau: Erstmals mehr E-Autos und Hybride zugelassen als Fahrzeuge mit Dieselantrieb

Von: Sebastian Tauchnitz

Erstmals wurden mehr E-Autos und Hybride zugelassen als Fahrzeuge mit Dieselantrieb. © Hendrik Schmidt/dpa (Symbolbild)

Corona-Pandemie, Lieferkettenschwierigkeiten, Chipmangel – die Automobilindustrie wurde stark gebeutelt. Trotzdem stiegen die Zulassungszahlen im Landkreis Weilheim-Schongau wieder an.

Landkreis – Am 31. Dezember 2021 waren im Landkreis Weilheim-Schongau insgesamt 137 713 Fahrzeuge zugelassen, 1302 mehr als zwölf Monate zuvor. Das berichtete das Landratsamt Weilheim-Schongau auf Anfrage der Heimatzeitung. Damit gibt es rein rechnerisch mehr Fahrzeuge als Einwohner im Landkreis. Der Zuwachs durch neu zugelassene Fahrzeuge fiel aber auch im vergangenen Jahr durchaus moderat aus. 3706 Fahrzeuge – vom Kleinwagen bis zu Lastwagen und Bussen – wurden 2021 im Landkreis erstmals auf die Straße gebracht. 2020 waren es 3232 Fahrzeuge gewesen, also 474 weniger. Damals waren allerdings auch die Autohäuser wochenlang komplett in den Lockdowns geschlossen.

Schaut man etwas genauer in das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Zahlenwerk, dann wird schnell deutlich, dass sich der Bundestrend mit immer mehr vollständig oder teilweise elektrifizierten Antrieben auch in der Zulassungsstatistik im Landkreis niederschlägt.

Dieselfahrzeuge immer mehr auf dem Rückzug

562 reine Elektrofahrzeuge wurden im vergangenen Jahr zwischen Wielenbach und Ingenried neu zugelassen, dazu kamen noch einmal 567 Hybridfahrzeuge. Will meinen: Fast ein Drittel aller Neuzulassungen entfiel im vergangenen Jahr auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge.

Die einstmals dominierenden Dieselfahrzeuge sind derweil immer mehr auf dem Rückzug. Waren es 2020 noch 904 Diesel, die neu auf die Straße kamen, wurden 2021 gerade mal noch 800 neu zugelassen.

Zur Einordnung: Die 6721 Lkw, die insgesamt im Landkreis zugelassen sind, haben eine Dieselquote von nahezu 100 Prozent. Ähnlich sieht es bei den 94 Bussen aus, auch wenn heuer einige vollelektrische Stadtbusse in Weilheim eingesetzt wurden.

Zieht man von den 800 neu zugelassenen Dieselfahrzeugen also mal gedanklich alle neuen Lkw (263) und Busse (1) ab, wird deutlich, dass die Elektroantriebe mittlerweile bei den normalen Autos, die neu zugelassen wurden, deutlich vor dem Diesel liegen. Dennoch stellen die benzinbetriebenen Fahrzeuge mit 1777 Neuzulassungen in 2021 immer noch den Bärenanteil der Autos, die neu auf die Straßen kamen.

Zuwachs auch bei Hybridfahrzeugen

Der Trend zur E-Mobilität verstetigt sich dessen ungeachtet, die Zuwachsraten sind deutlich. 2020 waren es noch 237 reine Elektrofahrzeuge, die neu zugelassen wurden, 2021 mit 562 schon mehr als das Doppelte.

Bei den Hybridfahrzeugen, die zumeist einen kleineren Akku und einen Benzinmotor haben, um zumindest kurze Strecken elektrisch zurücklegen zu können, gibt es auch weiter Zuwachs, der fällt aber bei weitem nicht so dynamisch aus wie bei den reinen E-Fahrzeugen. Wurden 2020 noch 401 Hybridfahrzeuge neu zugelassen, waren es 2021 immerhin 567.

Genaue Rückschlüsse darauf, ob sich Elektroantriebe dauerhaft am Markt etablieren werden, lassen sich aus diesen Zahlen freilich nicht seriös ableiten. Denn zum einen profitieren die Anbieter von E-Fahrzeugen derzeit von den stark gestiegenen Spritpreisen, zum anderen haben auch die immensen Fördersummen von bis zu 9000 Euro pro Elektroauto und bis zu 6000 Euro pro Plug-In-Hybrid bei vielen entscheidenden Anteil an der Kaufentscheidung.

Schaut man sich den gesamten Fahrzeugbestand im Landkreis Weilheim-Schongau an, dann wird allerdings schnell klar, dass E-Antriebe insgesamt immer noch ein Nischendasein auf den Straßen des Landkreises fristen. Insgesamt 1506 reine Elektrofahrzeuge sind im Landkreis zugelassen, dazu kommen noch einmal 2376 Hybrid-Fahrzeuge. Zum Vergleich: 48 139 Dieselfahrzeuge sind momentan unterwegs.

