Aus Modegeschäft wird Mitmachort

Teilen

Machen das „elementar“ zum Begegnungsort: (v.l.) Renate Frank, Peter Frank und Doro Seror. © Ralf Ruder

Die Mode vom alten „elementar“ ist abverkauft, nun geht es verändert weiter: Inhaber Peter Frank macht aus der Geschäftsfläche eine offene Begegnungsstätte – bis mindestens Ende März. Die Zahl der Unterstützer wird dann über die Zukunft entscheiden.

Weilheim – Was 2017 als Laden für Bio- und Fairtrade-Kleidung begann, muss sich nun neu erfinden. Denn, so sagt Peter Frank: „Seit Herbst 2022 hat sich die Kundenfrequenz in der Innenstadt gefühlt halbiert.“ Der Inhaber des „elementar“ vermutet vier Gründe für die Flaute: Ein bisschen die langwierige Baustelle am Rathaus – „dadurch bekommt die Admiral-Hipper-Straße eine Art totes Ende.“ Viel stärker gewichtet er aber die Kaufkraftverknappung durch die Inflation und die Nachwirkungen des zweiten Corona-Lockdowns. „Die Leute haben sich einfach angewöhnt, mehr zuhause zu bleiben und Käufe und Kino am Sofa zu erledigen.“

Konzept gegen die Vereinzelung

Dann bekommt der Weilheimer die ruhige Stimme eines Menschen, der viel über die Gesellschaft nachdenkt. In reflektierten, genau gesetzten Worten klingt er wie ein Seelsorger, ein Sozialarbeiter oder ein Therapeut: „Die Leute haben zwei Dinge verlernt: Das Flanieren durch die Straßen und das zufallsgeleitete Stöbern in Geschäften, auch ohne konkrete Kaufabsicht. Außerdem scheint es, als wäre das Bummeln gemeinsam mit Freunden in der Innenstadt nicht mehr so wichtig.“

Aus dieser Beobachtung heraus – dem neuen sozialen Mangel der Menschen – entwickelt er nun ein Konzept gegen die Vereinzelung: Der frühere Laden wird zum Begegnungs- und Mitmachraum für alle, die reden möchten, Kaffee trinken wollen, oder sich mit einer aktiven Idee einbringen können.

Plüschige Sessel, zwei Sofas, verschiedene Hocker

„Grundlegend bin ich die nächsten Wochen immer selber an sechs Tagen da, außer sonntags“, sagt der Autor, Künstler und Ideen-Entwickler. Statt eines Geschäfts leite er nun eben ein „öffentliches Wohnzimmer“. Soll heißen: Jeder kann kommen, sich dazu setzen, etwas mitbringen, oder gegen eine freiwillige Spende einen Kaffee bekommen.

Tatsächlich ist es urgemütlich rund um den Tresen: Plüschige Sessel, zwei Sofas, verschiedene Hocker. „In ein echtes, kommerziell betriebenes Café würde ich nie gehen“, bekennt Rainer Gläser. Der Weilheimer hat im gewandelten „elementar“ bereits seinen Lieblingsplatz gefunden. „Und außerdem engagiere ich mich, weil ich beim Abbauen der Kleiderregale helfe.“

Der Mitmach-Gedanke ist die zweite Säule dieser Oase in der Innenstadt: Jeder kann sich einbringen – von der Kuchenspende während der Öffnungszeiten bis hin zur Raumnutzung in den Abendstunden. Schon jetzt seien mehrere Veranstaltungen fix, sagt Peter Florian Frank, der dabei auch betont: „Ich stelle nur den Raum zur Verfügung und schaffe Begegnungsmöglichkeiten. Ich bin sozial aktiv, aber nicht politisch.“

Leitung muss aufgeteilt werden

Die dritte Säule des neuen „elementar“ besteht in der Organisation einer Unterstützergruppe mit einem freiwilligen Monatsbeitrag zwischen 10 und 50 Euro. Alternativ könne man auch einmalig spenden. Dieser am Crowdfunding orientierte Ansatz werde letztlich darüber entscheiden, ob es mit dem „elementar“ auch im April noch weitergeht: „Denkbar wäre, dass aus der Graswurzelbewegung ein Trägerverein wird“, sagt Frank. Sogar ein Ortswechsel sei denkbar. „Wenn sich in den kommenden Wochen herausstellen sollte, dass die Aktiven vielleicht ,mehr Küche’ wollen oder vielleicht ,mehr Werkstatt’, dann könnten wir uns auch räumlich neu orientieren.“ Vom Prinzip her sei er für jede Entwicklung offen.

Nur eines schließt der Weilheimer aus: Dass er auch im Sommer noch täglich allein die Verantwortung und die Anwesenheit übernimmt. Die Leitung müsse mittelfristig in einer Solidargemeinschaft aufgeteilt werden, wenn es weitergehen soll. Aber auch dies könne ganz entspannt gehen, wie zuvor im Kleidergeschäft: „Da waren wir wie eine Familie.“ Niemand brauche etwas Besonderes können: „Auch sich einfach drei Stunden reinstellen ist ein Beitrag.“

Details siehe unter www.wirsindelementar.de

Andreas Bretting