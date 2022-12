Endlich mal im Vordergrund: Stadt Weilheim zeichnet neun Ehrenamtliche aus

Von: Magnus Reitinger

Freuten sich über das Ehrenzeichen der Stadt Weilheim, das sie bei der feierlichen Jahresabschluss-Sitzung des Stadtrates im Rathaus von Bürgermeister Markus Loth (5.v.r.) sowie seinen Stellvertretern Angelika Flock (l.) und Alfred Honisch (r.) überreicht bekamen: (v.l.) Werner Schröder, Waldemar Bulitta, Markus Gailler, Peter Markus, Christine Perzul, Volker Ladwig, Gustav Wehmeier und Almut Wolf. © gronau

Neunfache Anerkennung für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement: Das Ehrenzeichen der Stadt Weilheim gab es jetzt für Bürger, die sich über viele Jahre ganz besonders um sportliche, soziale oder kulturelle Belange verdient gemacht haben.

Weilheim – Ihr Wirken spiele sich „oftmals im Hintergrund“ ab, sagte Bürgermeister Markus Loth in der feierlichen Jahresabschluss-Sitzung des Weilheimer Stadtrates. Doch an diesem Abend wolle man sie „mal in den Mittelpunkt stellen“, jene Ehrenamtlichen, ohne die in den Vereinen vor Ort nichts ginge. Ihnen ist das aus Silber bestehende Ehrenzeichen der Stadt Weilheim vorbehalten, mit dem „hervorragende Verdienste“ durch „langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im kulturellen, sportlichen, sozialen oder einem anderen gemeinnützigen Bereich“ gewürdigt werden. Voraussetzung ist ein Engagement über mindestens 20 Jahre – „wobei die Betonung auf ,Verdienste’ liegt, wie es aus dem Rathaus heißt: „Nur 20 Jahre ,dabei sein’ genügt nicht.“

Jugendarbeit „auf höchstem Niveau“

Vorgeschlagen werden die zu Ehrenden in der Regel von Vereinen, wie Loth erklärte; eine Mitgliedschaft sei jedoch keine Bedingung. Für die Ehrenzeichen 2022 hatte sich ein Schwerpunkt im Bereich Sport ergeben. So ist Waldemar Bulitta seit 22 Jahren in der Tischtennis-Sparte des TSV Weilheim aktiv, erst als stellvertretender Abteilungsleiter, dann viele Jahre als Jugendleiter, seit 2021 als Abteilungsleiter. „Aber was heißt hier aktiv?“, fragte 3. Bürgermeister Alfred Honisch in seiner Laudatio: „Auf höchstem Niveau“ setze Bulitta „die hervorragende Jugendarbeit seines langjährigen Vorgängers“ fort, der TSV genieße deshalb im Tischtennis-Kreis wie auch im Bezirk Oberbayern-Süd „einen erstklassigen Ruf“.

Die Unterstützung der Vereinsjugend ist auch Markus Gailler ein besonderes Anliegen: Von sechs Uhr morgens bis sieben Uhr abends dauere sein Einsatz, wenn er am Wochenende die jungen Ringer des TSV Weilheim bei Wettkämpfen begleitet und betreut. Dazu, so Honisch, sei Gailler nicht nur Revisor und Vertreter des 1. Jugendleiters, sondern schlicht „der Mann für alles“ in der Abteilung Ringen.

Seit 20 Jahren gestaltet Volker Ladwig die Abteilung Volleyball ehrenamtlich mit, die heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte und mit über 200 Mitgliedern zu den größeren Sparten des TSV Weilheim zählt. Ladwig ist seit 2010 Abteilungsleiter, fungiert auch als Trainer, wirkte unter anderem bei der Errichtung eines zweiten Beachvolleyballplatzes mit, wie 2. Bürgermeisterin Angelika Flock würdigte – und organisiert die Vereinsturniere.

21 Jahre lang prägte Peter Markus als erster Vorstand den Veteranen- und Reservistenverein Marnbach-Deutenhausen. Als dieser 1879 gegründet wurde, so Flock in ihrer Laudatio, „kam gerade die Eisenbahn nach Weilheim, und beim Dachs-Bräu wurde das erste Bier gebraut, ganz schön lange her!“. Markus’ Verdienst sei, dass der Verein „trotz der langen Historie ein so lebendiger Verein geblieben ist“; die Feier des 125-jährigen Bestehens sei einer der Höhepunkte in Markus’ Amtszeit bis 2018 gewesen.

Wichtige Stütze für Selbsthilfegruppen in Weilheim

Unter anderem für ihr langjähriges Wirken im Landesverband Bayern der Deutschen Rheuma-Liga erhielt Christine Perzul nun das Ehrenzeichen der Stadt. Sie leitet sei der Gründung vor elf Jahren die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe in Weilheim, berät auch darüber hinaus bei Gesundheitsfragen, wie Flock würdigte: Perzul „hält Vorträge, gibt Schulungen und organisiert Veranstaltungen und Ausflüge – sie ist immer und jederzeit erreichbar“.

Fast vier Jahrzehnte umfasst bereits das ehrenamtliche Engagement von Werner Schröder bei der Modellfluggruppe Weilheim. 1984 begann er bei dem Verein als Jugendleiter, zehn Jahre später wurde er 2. Vorsitzender, seit 2005 ist er Referent für Naturschutz und Behörden. Auch darüber hinaus kümmere sich Schröder „ununterbrochen um die unterschiedlichsten Vereinsbelange“, rühmte 3. Bürgermeister Honisch.

Badminton im TSV Weilheim ist ohne sie undenkbar

Zudem ging das Ehrenzeichen der Stadt gleich an zwei Ehrenamtliche der Badminton-Abteilung im TSV Weilheim. Gustav Wehmeier, so Honisch in seiner Laudatio, „ist einer, der für den Badminton lebt“ – er sei seit Spartengründung im Jahr 2000 deren 1. Kassier und obendrein Sponsor. Auch Almut Wolf ist seit der Gründung ehrenamtlich aktiv: „die ersten vier Jahre als 2. Abteilungsleiterin, danach vier weitere Jahre als 1. Abteilungsleiterin und seitdem als Schriftführerin“. Honisch wörtlich: „Badminton im TSV ist ohne das Duo Wolf/ Wehmeier undenkbar.“

Zuerkannt wurde das Ehrenzeichen auch Egon Entenmann, der krankheitsbedingt jedoch nicht an der Verleihung teilnehmen konnte. Er habe knapp ein Drittel der 101-jährigen Geschichte des Heimat- und Trachtenvereins Weilheim miterlebt und mitgestaltet, wie es in den Unterlagen der Stadt heißt – etwa als 2. Fähnrich, als Gründungsmitglied der Weilheimer Goaßlschnalzer sowie als langjähriger Leiter der Theatergruppe des Trachtenvereins. Bei der „Weilheimer Passion“ 2010 war Entenmann auch als Bühnenbauer aktiv.