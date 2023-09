Seit Kostenexplosion: Wie viel Energie konnte der Landkreis Weilheim-Schongau einsparen?

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Kosten für Gas und Strom sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine in die Höhe geschossen. © Manfred Segerer/IMAGO

So mancher staunte in den vergangenen Wochen und Monaten nicht schlecht, als er seinen Gaszähler ablas. Wer sich an die Spartipps gehalten hat, konnte eine erkleckliche Menge Gas sparen. Wie sah es beim Landkreis aus?

Landkreis – Nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine waren die Sorgen groß, dass es im Winter 2022/2023 zu einer Energieknappheit kommen könnte. Die Privathaushalte mussten angesichts der explodierenden Kosten kaum extra dazu angehalten werden, Strom, Öl und Gas zu sparen. Doch auch die Kommunen sollten nach Wegen suchen, ihren Energieverbrauch zu senken.

Die „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ war sogar Thema im Umweltausschuss. Damals wurden verschiedene Maßnahmen diskutiert und beschlossen. Neben einem Verbot privater Kühlschränke und Kaffeemaschinen im Landratsamt wurde so beispielsweise auch verfügt, dass Raum- und Wassertemperaturen im Weilheimer Hallenbad empfindlich gesenkt werden sollen.

Doch was hat das am Ende eigentlich gebracht? Eine genaue Bilanz seitens des Landkreises gibt es nicht, wie aus der Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Heimatzeitung an das Landratsamt hervorgeht.

Gasverbrauch in Weilheim-Schongau: Auswertung von vergangenem Winter noch offen

„Der Gasverbrauch wird im jährlichen Energiebericht veröffentlicht. Die abstrakte Menge Gas hat in diesem Zusammenhang ohne Vergleich keinerlei Aussagekraft“, heißt es beispielsweise auf die Frage, wie viel Gas der Landkreis in seinen Liegenschaften im vergangenen Winter verbraucht hat. Da dort auch andere Energieträger als Gas zum Einsatz kämen – als Beispiele werden Hackschnitzel oder Fernwärme genannt – stelle der Gasverbrauch ein unvollständiges Bild dar, so das Landratsamt weiter.

Ähnlich genervt im Ton wurde auch die Frage beantwortet, um wie viel der Gasverbrauch pro Quadratmeter im vergangenen Jahr gesunken sei: „Die Auswertung für den vergangenen Winter liegt noch nicht vor. Da die Landkreisliegenschaften aus verschiedensten Entstehungsjahren sind und entsprechend unterschiedliche energetische Standards aufweisen, ist eine pauschale Angabe des Gasverbrauchs pro Quadratmeter Nutzfläche ohne jeden Wert.“ Einsilbig geht es weiter in der Antwort auf die Anfrage der Heimatzeitung: Wie hoch der Stromverbrauch in den landkreiseigenen Liegenschaften im vergangenen Winter war? „Im Rahmen des Üblichen.“ Ob weniger verbraucht wurde? „Nein, warum auch?“

Maßnahmen bei Hallenbad in Weilheim - Energiesparen durch geringere Temperaturen

Die Stromkosten, heißt es weiter, seien „im üblichen Maß“ geblieben, da das Landratsamt Rahmenverträge mit Preisbindung habe. Auf die Frage, wie Mitarbeiter, Lehrer und Schüler auf die Einschränkungen reagiert haben, ob es zu Beschwerden gekommen sei und wie kontrolliert wurde, dass die Regeln auch eingehalten wurden, heißt es: „Da keine Einschränkungen beschlossen worden waren ist diese Frage obsolet.“ Das deckt sich allerdings nicht ganz mit den im Umweltausschuss vorgestellten Sparmaßnahmen.

Einzig zum Energieverbrauch des Hallenbads in Weilheim gab es konkrete Aussagen des Landratsamtes. Hier war Anfang September 2022 die Raumtemperatur von 29,9 auf 27,5 Grad gesenkt worden, die Wassertemperatur im Sportbecken von 26,9 auf 24,4 Grad und im Lehrschwimmbecken von 29,9 auf 27,5 Grad. Im Februar 2023 wurden die Temperaturen wieder leicht angehoben: Im Sportbecken auf 25 Grad, im Lehrschwimmbecken auf 30 Grad und die Raumtemperatur auf 28,4 Grad.

Das hatte durchaus Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Die Daten würden zwar nur für das gesamte Sportzentrum erhoben, zu dem auch die Jahnturnhalle und das Hilfskrankenhaus gehören, so das Landratsamt. Für diesen gesamten Bereich habe sich im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre eine Einsparung von 93,64 Megawattstunden ergeben.