Energiezentrale wird immer realistischer - Abhängigkeit von Putin geringer

Auf diesem früheren Gärtnerei-Areal wollen die Stadtwerke eine Energiezentrale bauen. Unten die Straße Kranlöchl, oben der Feldweg, der an der Tennisanlage vorbeiführt. © Ralf Ruder

Von Florian Zerhoch

Der Plan einer Energiezentrale am Kranlöchl erfreut sich innerhalb des Stadtrates großer Zustimmung. Ein nun vorgelegtes 3D-Modell der Stadtwerke sorgte für weitere Aufklärung.

Weilheim – „Hut ab, wenn’s fertig ist.“ Karl-Heinz Grehl (Grüne) konnte man, wie vielen anderen Anwesenden auch, die Freude über die voranschreitende Planung der Energiezentrale am Kranlöchl deutlich ansehen.

Die Stadtwerke hatten in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend ein 3D-Modell vorgelegt, das bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses von 3. Bürgermeister Alfred Honisch in Auftrag gegeben worden war. Dieses erläuterte Vorstand Peter Müller nun im Detail und zeigte damit, dass größere Auswirkungen auf das Landschaftsbild wohl nicht zu befürchten seien, obwohl alle vier geplanten Energieträger auf dem Gelände Platz fänden. Auch ein Querschnittsmodell verdeutlicht: Selbst der Kamin der Anlage würde, auch dank der Hanglage, nicht über den darüberliegenden Wald hinausragen. Das Kraftwerk füge sich demzufolge relativ unauffällig in die Landschaft.

Angst um Allee offensichtlich unbegründet

Brigitte Gronau (Grüne) äußerte die Bedenken aus der Bevölkerung, die Allee mit ihren charakteristischen Bäumen könnte dem Projekt zum Opfer fallen. Der Schutz sei jedoch durch die Stadtwerke garantiert, so Müller. Die Ascheabfuhr würde wahrscheinlich über die Allee oder aber auf dem Forstweg, der hinterhalb der Tennisplätze verläuft, erfolgen. Letzterer wurde bereits als Straße für die Holzanfuhr auserkoren.

„Da kann ich nicht zustimmen“, so Ullrich Klinkicht (WM). Das Gebiet im Nordosten erscheine ihm, aufgrund der Unsicherheit, die mögliche Umgehungsstraße betreffend, als schlecht gewählt.

„Österreicher zeigen Putin schon den Stinkefinger“

Diese Bedenken teilten die anderen Fraktionen jedoch nicht. „Jeder schreit nach erneuerbaren Energien“, sagte Klaus Gast von der CSU/FDP-Fraktion. Am Ende sei doch immer jemand dagegen. In manchen Regionen Österreichs sei das Heizen mit Hackschnitzel bereits „Ehrensache“, so Karl-Heinz Grehl. „Die zeigen Putin schon den Stinkefinger“, sagte er.

Auch die übrigen Fraktionen sicherten dem Vorhaben vollste Unterstützung zu. Die Entfernung zum Stadtgebiet passe. Je näher am Wohngebiet, desto mehr Widerstand würde aufkommen, sagte Horst Martin (SPD). Die Energiewende müsse endlich angepackt werden. Claus Reindl von der BfW-Fraktion bezeichnete das Vorhaben als „ersten Schritt“ und freute sich, dass es sich dabei, dem Holz aus der Umgebung sei Dank, auch um einen „regionalen Kreislauf“ handeln würde. Das sei sehr wichtig. Selbst Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger würde die Planung unterstützen, sagte Bürgermeister Loth.

Mit nur einer Gegenstimme hat das Projekt somit den nächsten Härtetest überstanden. Nun soll ein Bebauungsplan eingeleitet werden.