Das neue E-Rezept: Ein digitaler Rohrkrepierer?

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Geht nicht: Die neue E-Rezept-App fürs Handy wird nicht genutzt – zu unzuverlässig. „In fünf Jahren absoluter Standard“ © DPA

Mit gehörigem Politgetöse ging nach jahrelanger Verzögerung das E-Rezept zum Monatsanfang offiziell an den Start. Ist es schon im Landkreis angekommen? Und klappt es?

Landkreis – „Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich“ – mit großen Versprechungen verkündete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einigen Tagen den offiziellen Start des E-Rezepts in Deutschland.

An den Apotheken im Landkreis wird es nicht scheitern, sagt Apothekersprecher Dr. Philipp Kircher: „Die entsprechende Technik ist in allen Apotheken vorhanden“, berichtet er. Allein in seiner St. Ulrich-Apotheke in Peißenberg hat Kircher dafür einen „fünfstelligen Betrag“ investiert. Es blieb ihm auch nicht viel anderes übrig: „Die Apotheker machen das, weil sie explizit dazu aufgefordert wurden.“

Prinzipiell drei Wege, aber nur einer funktioniert halbwegs zuverlässig

In den vergangenen Tagen seien auch schon die ersten Patienten mit den neuen E-Rezepten vorstellig geworden. Prinzipiell, so Kircher auf Anfrage, gebe es drei Wege, ein E-Rezept zu erhalten und zu nutzen. Entweder wird das E-Rezept auf der Versichertenkarte gespeichert und in der Apotheke ausgelesen. Oder es wird an die spezielle E-Rezept-App auf dem Handy des Patienten übertragen, der den QR-Code dann vom Apotheker scannen lässt. Der letzte Weg ist, dass in der Praxis nicht ein kleines Rezept, sondern eine DIN-A4-Seite mit dem E-Rezept ausgedruckt wird. Darauf steht dann ebenfalls ein scannbarer QR-Code.

Das sei, so Kircher, bislang auch der einzige Weg, auf dem derzeit E-Rezepte die Apotheke erreichen würden: „Das funktioniert halbwegs fehlerfrei.“ Die Ärzteschaft im Landkreis „geht das noch nicht forsch an, aber von einigen Praxen bekommen wir immer wieder mal E-Rezepte“, so Kircher.

Privatpatienten und Wunschleistungen bleiben außen vor

Zum Beispiel aus der Praxis von Dr. Heike Anzenberger. „Ein bisschen holprig“ sei der Start schon, sagt Mitarbeiterin Lucia Erhard im Gespräch mit der Heimatzeitung. Bis jetzt drucke man die E-Rezepte aus, weil App und das Speichern auf der Krankenkassenkarte noch nicht funktionieren würden.

Zudem sei es auch schwierig, weil das E-Rezept nur für Kassenleistungen gesetzlich Versicherter benutzt werden könne – Privatpatienten oder Wunschleistungen bleiben außen vor. Ähnliches hat Apothekersprecher Kircher auch aus anderen Arztpraxen gehört: „Das Einzige, was derzeit halbwegs reibungslos funktioniert, ist das Ausdrucken.“

Also ist das E-Rezept zum Start weitgehend sinnlos? „Nicht ganz“, sagt Kircher. Etliche Rezepte seien bislang unvollständig gewesen, was immer wieder Mehrarbeit durch Rückfragen verursacht hätte. „Die E-Rezepte kann man nur ausdrucken oder speichern, wenn alles korrekt ausgefüllt wurde.“ Kircher ist sich sicher: Das sind alles nur Kinderkrankheiten, „in fünf Jahren ist das E-Rezept absoluter Standard“.

Mehr Papier, mehr Toner, mehr Tinte - „ohne jeglichen Mehrwert“

Die meisten Ärzte im Landkreis stehen dem neuen E-Rezept noch skeptisch gegenüber. „Das ist alles noch in keinster Weise ausgereift“, sagt Hausarzt Martin Kayser aus Schongau. In seiner Praxis werden momentan keine E-Rezepte ausgestellt. „Das klappt nur, wenn man die Rezepte ausdruckt. Das ist doch keine Digitalisierung“, so Kayser. Bei den bisherigen Rezepten wurden die Patientendaten und die Medikamente auf einen DIN-A6-kleinen Zettel gedruckt, der Arzt unterschrieb mit einem handelsüblichen Kugelschreiber. „Jetzt sollen wir Riesenzettel mit mehreren QR-Codes ausdrucken – der Papier-, Tinten- und Tonerverbrauch vervielfacht sich ohne jeglichen Mehrwert“, so Kayser.

Keine Lösung für Hausbesuche oder Patienten in Pflegeheimen

Zwei Lesegeräte für Krankenkassenkarten brauche es pro Behandlungsraum, der Arzt und der Patient müssten PINs eingeben, um das Rezept zu übertragen. In der Apotheke würde dann erneut die PIN nötig. „Warum, wenn man einfach das Rezept dem Apotheker geben kann?“ fragt Kayser. Gar nicht zu sprechen von der ganzen Technik, die bereits ab Auslieferung ein Verfallsdatum von fünf Jahren hat, weil keine Updates möglich sind.

„Was ist mit den Hausbesuchspatienten, den Menschen in den Pflegeheimen? Krankenkassenkartenleser zum Mitnehmen gibt es nicht. Längst nicht jeder hat schon eine Krankenkassenkarte mit NFC-Chip, die zwingend nötig ist. Für die App brauche ich einen Freischaltcode von der Krankenkasse – das ist alles viel, viel zu kompliziert“, so der Arzt. Er plädiert für weitere Modellversuche in kleinen Regionen, bis alles wirklich reibungslos und einfach läuft. Wie lang das auch dauern würde.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.