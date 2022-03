Ersatzbusse im Einsatz: Wo sind die neuen Elektrobusse?

Teilen

An einem der Busse wurde die Scheibe beschädigt. © stadtwerke

Die Stadtwerke haben Wort gehalten: Am 1. April tritt ein neuer Fahrplan mit geänderter Linienführung in Kraft – die erste Überarbeitung des am Jahresanfang gestarteten Konzepts „Stadtbus 2022“. Bis dahin werden wohl alle fünf neuen Elektro-Busse wieder einsatzbereit sein. Derzeit fahren auch alte rote und ein weißer Ersatzbus im Weilheimer Netz.

Weilheim – Jeden Abend müssen die mintfarbenen batteriebetrieben Busse des Weilheimer öffentlichen Personennahverkehrs in der Busgarage auf dem Betriebsgelände im Osten der Stadt an den Ladesäulen aufgeladen werden. „Vollbetankt“ beträgt die Reichweite der neuen Midibusse gut 250 Kilometer. Nach Angaben der Stadtwerke reicht das für einen Tagesumlauf. Für den Stadtbus-Verkehr sind fünf batterieelektrische Busse eingesetzt. Vier Fahrzeuge sind täglich auf vier Linien im Einsatz, einer steht in Reserve. So können immer an einem Bus notwendige Arbeiten durchgeführt werden, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.

Mitte der Woche ist nun aber einem Busfahrer beim Einfahren in die Garage an der Stadtwerkestraße 1 ein Missgeschick passiert: Er fuhr auf den vor ihm stehenden Bus auf. Die am Heck angebrachte Rückfahrkamera bohrte sich dabei in die Frontscheibe des auffahrenden Busses – und zerstörte sie. Der Bus fällt bis zum Eintreffen und Einbau der neuen Windschutzscheibe aus. Stadtwerke-Chef Müller wird in einer Mitteilung dazu deutlich: „So etwas ist natürlich sehr ärgerlich, wir würden beim Umgang mit dem teuren Gerät doch etwas mehr Aufmerksamkeit erwarten.“

Zeitungs-Lesern waren allerdings schon in den Tagen vor dem Unfall die alten roten benzinbetriebenen Modele im Stadtbild aufgefallen. Laut den Stadtwerken hat das einen einfachen Grund, wie eine Anfrage bei den für den „Stadtbus 2022“ verantwortlichen Peter Müller und Projektleiterin Veronika Schrepfer ergab: In jüngster Zeit wurden und werden vom Hersteller Nachbesserungs- und Optimierungsarbeiten an den Elektrobussen vorgenommen. Aus diesem Grund mussten die E-Busse aus dem Linienbetrieb genommen und Ersatzbusse eingesetzt werden. Stadtwerke-Chef Müller: „Dies kann bei einer neuen Technik wie unserer durchaus der Fall sein und spielt sich nach und nach ein.“ Der Unfall zusätzlich zu diesen Arbeiten ist auch der Grund, warum nun ein weißer Kleinbus für einige Zeit im Linienverkehr eingesetzt werden muss.

Aber es gibt auch Positives vom ÖPNV: Nach den Beschwerden aus der Bevölkerung zu Beginn des neuen Buskonzepts haben die drei Netz-Betreiber – Stadtwerke, Regionalverkehr Oberbayern und Oppenrieder Reisen – Fahrpläne und Linienführung auf den Linie 2 und 4 überarbeitet. Die Linie 2 Weilheim Ost fährt von April an wieder so, dass sowohl der Friedhof wie auch das Einkaufzentrum an der Kaltenmoser Straße an der Strecke liegen. Die Linie 4 Weilheim Nord fährt wieder in beide Richtungen, so dass für viele Fahrgäste im Paradeis der Umweg über Unterhausen in die Innenstadt entfällt. Beides waren besondere Kritikpunkte der Fahrgäste nach Beginn des neuen Konzeptes.

Detaillierte Routenbeschreibungen finden sich ab Mitte März in einem neuen Taschenfahrplan, auf der Homepage der Stadtwerke und im neuen Stadtwerke-Magazin. Dort wird Müller mit den Worten zitiert: „Wie erwartet hat die Umstellung auch etliche Diskussionen ausgelöst.“ Man sehe das sportlich und habe – wo möglich – entsprechende Änderungen vorgenommen. Aber: Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.“ Von Ralf Scharnitzky