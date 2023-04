Erstmals „Türkische Tage“ auf dem Marienplatz Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Freuen sich aufs gemeinsame Feiern bei den ersten „Türkischen Tagen“ in Weilheim: Die Mitorganisatorinnen (v.l.) Nuray Altuntas, Emine Soukri Oglou, Dengi Tokmak und Nur Altun-Gündogdu. © ruder

Noch vor der Französischen Woche gibt es ein weiteres internationales Fest auf dem Weilheimer Marienplatz: Am 6. und 7. Mai ist Premiere für die „Türkischen Tage“ – mit viel Kultur zum Mitmachen.

Weilheim – Eigentlich hätten die „Türkischen Tage“ bereits an Pfingsten 2020 erstmals stattfinden sollen. Ein solches Kulturfest passe gut zu Weilheim, hieß es damals auch im Rathaus. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Jetzt wagt der „Türkische Elternverein Weilheim“ einen neuen Versuch: Zwei Tage lang gibt es am Samstag/Sonntag, 6./7. Mai, Musik- und Kulturdarbietungen sowie landestypische Speisen und Getränke auf dem Marienplatz. Der Eintritt dazu ist frei.

„In der Türkei findet man immer einen Grund zum Feiern“

„Einfach gemeinsam feiern“ – so beschreibt Nur Altun-Gündogdu, eine der ehrenamtlich Aktiven, das Ziel der „Türkischen Tage“. Man wolle allen Interessierten die türkische Kultur nahebringen, zusammen essen und trinken, auch für Kinder etwas bieten. „In der Türkei findet man immer einen Grund zum Feiern“, erklärt die türkischstämmige junge Frau, die in Weilheim aufgewachsen ist: „Und Kunst und Kultur ist die schönste Form, Menschen zusammen zu bringen, unabhängig von der Herkunft.“

Ein halbes Dutzend Eltern stemmt die gesamte Organisation. Vor Ort werden es dann an die 100 Helfer und Aktive sein, die Speisen zubereiten und an den Darbietungen beteiligt sind. Es gibt türkische Volkstänze, Folklore und Livemusik, und jeweils den ganzen Nachmittag über können Besucher Kunsthandwerk erleben und selbst ausprobieren – etwa Kalligrafie oder die türkische Kunst der Malerei auf Marmorpapier (Ebru). Für Kinder ist auch eine Hüpfburg aufgebaut.

„Türkische Tage“: Veranstalter stießen auf offene Türen in der Stadt

Unterstützt werden die Organisatorinnen von weiteren „Türkischen Elternvereinen“ aus der Region. Hauptsponsor ist das „Amt für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften“ der türkischen Regierung. Und auch vor Ort stoßen die Veranstalter auf offene Türen: „Es ist, wie wenn jeder auf dieses Fest gewartet hätte“, freut sich Nur Altun-Gündogdu. Ihr Wunsch ist, dass es künftig regelmäßig „Türkische Tage“ gibt.

Bedenken kamen vor einigen Wochen wegen des dramatischen Erdbebens in Syrien und der Türkei auf. Auch der Weilheimer Elternverein unterstützte Opfer vor Ort –und fragte sich, ob nun so ein Fest angezeigt sei. „Aber eine Absage wäre einfach nur unfair gewesen“, so Altun-Gündogdu, „es haben sich so viele darauf gefreut. Und es muss doch irgendwie weitergehen.“