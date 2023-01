Energiesparen: Manche Firmen bieten Decken gegen Kälte für die Mitarbeiter an

Von: Johannes Thoma

Derzeit ist die Arbeit im T-Shirt eine kühle Angelegenheit: Bei „Motoren Bauer“ in Weilheim wurden die Temperaturen in den Produktionshallen heruntergefahren. © Motoren Bauer

Firmen im Landkreis verstärken ihre Bemühungen beim Energiesparen

Landkreis – Energie ist nicht nur teuer, sondern derzeit auch rar: Viele Firmen im Landkreis Weilheim-Schongau intensivierten daher ihre ohnehin schon großen Anstrengungen, um Energie zu sparen. Dabei müssen mitunter auch die Mitarbeiter Abstriche in Kauf nehmen

„Motoren Bauer“ in Weilheim ist eine von jenen Firmen, die sich dem Energiesparen verschrieben haben, als der Preis noch keine großes Thema war. Schon 2009 gab es bei der im Familienbesitz befindlichen Firmengruppe eine erste energetische Sanierung. Seit zehn Jahren gibt es ein Umweltschutzmanagementsystem mit Schwerpunkt „Energiethemen“, das 2015 mit dem „Energy Efficiency Award“ der Deutschen Energie-Agentur ausgezeichnet wurde. Jetzt hat das Unternehmen angesichts der Krise weitere Schritte unternommen – dabei die 250 Mitarbeiter stets einbezogen, so Geschäftsführerin Barbara Christ.

90 Mitarbeiter beispielsweise blieben in diesem Jahr eine Woche länger im Weihnachtsurlaub. „Das Stromsparen hat uns nicht wirklich weh getan, die Gaseinsparung schon ein bisschen“, so Christs Fazit. Denn in den mit Erdgas beheizten Hallen wurden die Temperaturen in der Regel auf 18 bis 16 Grad abgesenkt in den Büros auf 19 Grad. Mitarbeiter wurden angehalten sich wärmer anzuziehen, und in jeder Abteilung liegen Decken bereit. Auch darauf hätten die Mitarbeiter, die vorher noch einmal in Energiefragen geschult worden waren, mit Verständnis reagiert, so Christ. Der Krankenstand habe sich nicht erhöht.

Die Temperaturabsenkung in den Produktionshallen und andere Maßnahmen wie neue Heizungen haben zu einer Gasersparnis von 40 Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten Oktober/November/Dezember geführt. Neue Kompressoren, durchgehende LED-Beleuchtung und weitere Sparaktionen bei der gesamten Gruppe brachten beim Stromverbrauch eine Einsparung von knapp 20 Prozent, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Einsparungen entlasten nicht nur die Umwelt, sondern auch die Firmenkasse: Angesichts der Preiserhöhungen auf dem Energiesektor wären die Kosten von 300 000 Euro auf voraussichtlich 1,0 Millionen Euro in diesem Jahr gestiegen. Aber dank des Sparpakts und staatlicher Energiepreisbremsen werden die Kosten 2023 nahezu stabil bei rund 400 000 Euro liegen, so Christ. Weitere Einsparungen erhofft sich das Unternehmen vom firmeneigenen Blockheizkraftwerk, das in diesen Tagen in Betrieb gehen soll.

Bei „Roche Diagnostics“ in Penzberg gibt es sogar ein eigenes Expertenteam, das sich ausgiebig dem Thema „Energieeinsparung“ widmet. „Erste Ergebnisse haben ergeben, dass das größte Einsparpotenzial für uns in der Zusammenarbeit mit unseren Produktionsbetrieben, dem Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf unseren Gebäuden sowie alternativen Technologien zur Dampferzeugung liegt“, schreibt die Pressestelle des Unternehmens auf eine Anfrage.

Einen verlängerten Weihnachtsurlaub gab es bei der mit Abstand größten Firma im Landkreis nicht. Die Produktion lief wie die Jahre zuvor über die Feiertage weiter. Jeder Mitarbeiter stimmte sich mit seiner Führungskraft ab, wie und in welchem Umfang er von zu Hause arbeiteten konnte, so die Pressestelle. Zudem setzt man auch bei Roche auf die Mitarbeiter und deren Energiesparkompetenz. Dazu gehören Tipps wie Licht und Geräte bei Nichtbenutzung auszuschalten, die Treppe statt den Aufzug zu benutzen oder die Heizung bewusst zu regeln.

Ähnlich geht auch die Firma Hoerbiger an ihren vier Standorten im Raum Schongau vor. Es gibt in allen Betrieben der „Automotive“-Sparte ein lang etabliertes Energiemanagementsystem. Aufgrund der aktuell stark gestiegenen Energiekosten verfolge das Unternehmen seine Maßnahmen zum Energiesparen konsequent weiter. Mitarbeiter erhielten darüber hinaus einen Leitfaden zum Thema „Energiesparen“.

Wichtig fürs Unternehmen: Die 2017 eingeweihte Energiezentrale von Roche mit den markanten Kühltürmen auf dem Dach. © archiv