„Es war hervorragend“: Saisonende auf der Weilheimer Hütte

Hat seine erste Saison auf der Weilheimer Hütte gut zu Ende gebracht: Wirt Dominik Reindl mit Antonia Barth. Bereits viele Jahre Hüttenerfahrung © privat

Die erste Saison als Wirt der Weilheimer Hütte geht für Dominik Reindl an diesem Wochenende zu Ende. Zeit für eine Bilanz.

Weilheim/Eschenlohe – Auf 1955 Metern Höhe liegt im Estergebirge ein alpines Schutzhaus, das nicht nur schlappe 140 Jahre auf dem Buckel hat, sondern bis vergangenes Jahr mit Christian Weiermann einen Wirt beherbergte, der seinen Job ganze 22 Jahre ausgeübt hatte. Mittlerweile ist dieses Kapitel zu Ende und ein neuer Chef ist in die Hütte eingezogen: Dominik Reindl aus Garmisch-Partenkirchen steht den Ausflüglern seither mit Rat und Tat zur Seite.

Die nötige Erfahrung in der Bewirtschaftung von Berghütten bringt er durchaus mit. Seit rund 15 Jahren ist er in den heimischen Bergen aktiv. Jetzt erstmals als Wirt. „Ich habe schon auf vielen Hütten gearbeitet“, erzählte er. „Davor war ich zum Beispiel im Reintal oder auf dem Kreuzeck angestellt.“

Zufrieden mit der ersten Saison als Hüttenwirt

Jetzt auf der Weilheimer Hütte arbeiten zu können, sei für ihn ein Traum. Mit seinem ersten Jahr als Wirt – im vergangenen Sommer hat er bereits mitgeholfen und wurde Schritt für Schritt in das Hüttenleben integriert – war er sehr zufrieden. „Es war hervorragend“, schwärmt er.

Der Andrang sei zwar in diesem Jahr noch etwas verhalten gewesen, das ließe sich aber auch auf Faktoren zurückführen, auf die er keinen Einfluss hatte. „Dass der Zug nach dem Unglück bei Garmisch eine Zeit lang nicht gefahren ist, hat man hier oben schon gespürt“, meinte Reindl. Und nach der zweijährigen Coronazeit ohne großartige Veranstaltungen seien, so vermutete er, einige Menschen gerade am Wochenende anderweitig beschäftigt gewesen. „Da fanden viele Hochzeiten und andere verschobene Feierlichkeiten statt“, ist sich Reindl sicher. Durch die anhaltende Hitze sei ein Großteil der Wanderer zudem lieber an den See geflüchtet, als sich beim mehrstündigen Aufstieg in die oberste Etage des Estergebirges in der Sonne grillen zu lassen.

Am liebsten bis zur Rente auf der Alm

Die Gästeschar war bunt gemischt, Jung und Alt seien über die vielen Wege, die zur Weilheimer Hütte führen, zu ihm heraufgestiegen.

Dominik Reindl hat auf knapp 2000 Metern jedenfalls seinen Traumjob gefunden. „Ich hoffe, dass ich das bis zur Rente machen kann“, antwortete er auf die Frage, ob er die Hütte genauso lange bewirten werde wie sein Vorgänger. Es gebe zwar durchaus leichtere Tätigkeiten als die eines Hüttenwirts, allerdings könne er sich über den Arbeitsplatz in den heimischen Bergen, hoch über dem Talgrund, nur wenig beschweren.

Noch am Wochenende kann man Dominik Reindl und seiner gemütlichen Unterkunft einen Besuch abstatten. Danach beginnt die Winterpause – und auch Reindl kehrt ins Tal zurück.

Florian Zerhoch