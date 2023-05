Exhibitionist im Bierzelt auf dem Weilheimer Volksfest

Von: Magnus Reitinger

Mehrere Einsätze hatte die Polizei am Pfingstwochenende auf dem Weilheimer Volksfest. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 15-Jähriger, dem von einem Betrunkenen ins Gesicht geschlagen wurde. Ein Randalierer, der von der Polizei fixiert werden musste. Und ein Fall von Exhibitionismus. Viel zu tun hatten die Sicherheitskräfte am Wochenende auf dem Weilheimer Volksfest.

Weilheim - Weil „wohl gerade jemandem in das Gesicht geschlagen wurde“, hatten Sanitäter am Samstagabend gegen 23.30 Uhr die Polizeibeamten, die sich bereits auf dem Volksfestplatz befanden, herbei gewunken. Als diese hinzukamen, „ergriffen zwei Personen die Flucht“, so der Polizeibericht, konnten aber durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Als Täter der Körperverletzung wurde ein 21-jähriger Peißenberger identifiziert, die zweite Person war sein Freund, beide alkoholisiert. Der Geschädigte, ein 15-jähriger Apfeldorfer, kam mit leichten Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. „Grund für die körperliche Attacke des Täters war eine anscheinend zuvor erfolgte verbale Provokation“, so die Polizei.

Randalierer (20) musste von der Polizei fixiert und in die Zelle getragen werden

Bereits vorher hatte die Beamten ein anderer Peißenberger, 20 Jahre alt und stark alkoholisiert, gefordert. Wegen seines aggressiven Verhaltens sollte der 20-Jährige gegen 22.45 Uhr durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt gebracht und des Geländes verwiesen werden. Weil er die Aufforderung nicht befolgte, wurde die Polizei hinzugezogen. „Auch einem polizeilichen Platzverweis kam der junge Mann nicht nach und wurde zunehmend aggressiver“, berichtet die PI Weilheim. Er habe begonnen, die Polizisten zu beleidigen, und nach Androhung eines Gewahrsams die Fäuste gegen sie gerichtet. Als sie ihn daraufhin festnahmen, habe der Peißenberger versucht, gegen die Beamten zu treten, zu schlagen und sie fortlaufend beleidigt. Letztlich wurde der Randalierer fixiert und musste in eine Polizeizelle getragen werden, wo er die restliche Nacht verbrachte. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Wessobrunner zeigte an Biertisch unvermittelt seinen Penis

Weil er sich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums übergeben musste, war am Sonntag gegen 22 Uhr ein Wessobrunner (29) im Festzelt unangenehm aufgefallen. Der Sicherheitsdienst brachte ihn aus dem Zelt, doch der 29-Jährige kehrte kurz darauf wieder zurück – und zeigte an einem Biertisch, an dem unter anderem zwei Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren saßen, unvermittelt seinen Penis vor. Der Sicherheitsdienst übergab den Mann daraufhin an die Polizei. Neben einem Platzverweis mit Hausverbot wurde gegen den Wessobrunner ein Strafverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Sachbeschädigung in der Nähe des Volksfestplatzes

Mit Volksfestbesuchern haben laut Polizei womöglich auch zwei weitere Vorfälle am Samstag in Weilheim zu tun. Gegen 1.10 Uhr hatten Anwohner gemeldet, dass ein Mann an der Paradeisstraße gerade Müllsäcke auf der Straße und den geparkten Autos verteile, Scheibenwischer hochklappe und Fahrzeuge beschädige. Ersteres konnte auch die Polizei vor Ort feststellen, jedoch keine konkreten Schäden. Im Falle von Beschädigungen sollten sich Fahrzeugbesitzer melden.

Zudem stellte eine Streife um 23 Uhr ein umgeknicktes Verkehrsschild an der Wessobrunner Straße fest (Schaden: ca. 150 Euro). Dabei gehen die Beamten nicht von einem Unfall aus, vielmehr habe wohl ein Volksfestbesucher dieses mutwillig umgeknickt oder sich alkoholbedingt zu stark daran festgehalten, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Polizei bittet um Hinweise Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den geschilderten Fällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim zu melden – unter Telefon 0881/6400.