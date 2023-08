Von München an den Alpenrand: Mehrtägige Fahrradtour zwischen Seen und Museen

Etappen im Pfaffenwinkel

Kunst- und Naturgenuss von München bis zum Alpenrand, unter diesem Motto steht eine Fahrradtour, die der Tourismusverband Pfaffenwinkel zusammengestellt hat.

Landkreis – Oberbayern wie aus dem Bilderbuch: Malerische Orte, Biergärten, barocke Kirchen, Lüftlmalerei – ein faszinierendes Urlaubserlebnis vor der majestätischen Kulisse der bayerischen Alpen. Nirgendwo in Deutschland gibt es eine Landschaft, die Kunst- und Naturgenuss so intensiv verbindet, wie die zwischen München und dem Alpenrand. Fünf Museen erwarten die Radler bei der Tour unter dem Motto „MuSeenLandschaft Expressionismus – Kunst- und Naturgenuss zwischen München und dem Alpenrand“.

Die mehrtägige Radrundtour startet mit einer 61 Kilometer langen ersten Etappe am Lenbachhaus in München. Hier kann man die weltweit größte Sammlung an Werken des „Blauen Reiters“ bestaunen. Das Museum in der ehemaligen Künstlerresidenz des Malerfürsten Franz von Lenbach zählt mit seinem idyllischen Garten zu den schönsten Orten der Stadt. Die Tour folgt dem Verlauf der Kunst- und Kulturschleife der Wasserradlwege Oberbayern. Zunächst führt diese entlang der Isar stadtauswärts Richtung Süden. Bei Grünwald verlässt die Route die Isar, es geht über Gauting und von dort entlang der Würm zum Starnberger See. Am See weiter über Possenhofen, Feldafing und Tutzing nach Bernried ins Buchheim Museum der Phantasie. Hier finden sich herausragende Werke der Künstlergemeinschaft „Brücke“.

+ Die Etappen 1, 2, 4 und 5 verlaufen durch den Landkreis Weilheim-Schongau. © Tourismusverband Pfaffenwinkel

Vom Starnberger See an den Osterseen vorbei nach Kochel

Vom Starnberger See führt die 30 Kilometer lange zweite Etappe an den Osterseen vorbei durch malerische Filzlandschaften und kleine Dörfer nach Murnau. Hier wirkten unter anderem Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky, deren Werke im Schlossmuseum Murnau zu bewundern sind. Einen Besuch ist auch das Murnauer Münter-Haus wert, in dem Gabriele Münter und Wassily Kandinsky von 1909 bis 1914 lebten.

Von Murnau aus führt die dritte Etappe auf insgesamt 31 Kilometern zunächst auf einer großen Schleife rund um das Murnauer Moos, bevor es über Eschenlohe nach Ohlstadt geht. Dort trifft man auf den Loisachradweg, über den man das Franz Marc Museum in Kochel am See erreicht. Die Sammlung umfasst neben der Kunst des “Blauen Reiters“ wichtige Werke des Brücke-Expressionismus sowie herausragende Arbeiten Paul Klees und bedeutende Gemälde der abstrakten Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg.

Tour endet am Buchheim Museum

Von Kochel aus geht es auf der 21 Kilometer langen vierten Etappe über Schlehdorf weiter nach Sindelsdorf. Hier führt der Radweg durch das malerische Dorf, das Wiege sowie Heimat der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ war. Weiter geht es nach Penzberg, an die Wirkungsstätte des Malers Heinrich Campendonk. Eine außergewöhnliche Sammlung des jüngsten Mitglieds des „Blauen Reiters“ ist im Museum Penzberg zu sehen.

Die fünfte Etappe mit einer Streckenlänge von 82 Kilometern führt von Penzberg aus durch das Gebiet der malerischen Osterseen, die als nationales Geotop am Südende des Starnberger Sees mit den Schätzen der Natur verzaubern. Dann geht es zurück an den Starnberger See und über Seeshaupt nach Bernried. Hier kann die Tour am Buchheim Museum beendet werden. Die Rückfahrt nach München ist mit der Bahn möglich. Wer zurück nach München radeln möchte, folgt wieder der Kunstschleife der Wasserradlwege Oberbayern am Starnberger See entlang. Alle Etappen der Radrundtour können selbstverständlich auch einzeln abgefahren werden.