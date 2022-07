Zurück in Europa: Öfele hat bei Fahrrad-Weltreise in Griechenland keinen einfachen Start

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Michael Öfele im Panathinaikos-Stadion in Athen. © Öfele

Bei seiner fast sechsjährigen Weltreise mit dem Fahrrad ist Michael Öfele nun auf dem Weg Richtung Heimat. In Griechenland hatte er nach seiner Rückkehr von Neuseeland nach Europa keinen einfachen Start.

Weilheim – Michael Öfele, früher Lehrer am Gymnasium Weilheim, ist bei seiner Weltreise mit dem Fahrrad wieder zurück in Europa. Der 46-Jährige flog von Neuseeland nach Griechenland, um von dort mit seinem 30 Jahre alten Rad Richtung Heimat zu fahren. Zu Beginn seiner Griechenland-Etappe machte ihm Kälte zu schaffen.

„Die Landung in Athen glich einem Wechselbad der Gefühle“, schreibt Öfele in seinem jüngsten Reisebericht. „Nach über vier Jahren wieder zurück in der EU bzw. im Schengenraum waren endlich alle Sorgen um irgendwelche Visa ,Schnee von gestern’. Allerdings sah ich mich im kältesten März der vergangenen zehn Jahre auch noch mit dem ,Schnee von heute’ konfrontiert, der in der griechischen Hauptstadt zwei Tage lang herabrieselte.“ Der Weltenbummler zeltete in Sichtweite der Akropolis, die nachts in Gold-Gelb erstrahlt. Der Sportlehrer ließ es sich nicht nehmen, im Panathinaikos-Stadion, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen worden waren, eine „Ehrenrunde“ zu laufen.

Zelten im Angesicht der Akropolis: Michael Öfele in Athen. © Öfele

„Endlich erlöst aus meiner Winterstarre“

„Um dem turbulenten Verkehr möglichst elegant zu entkommen, durchkreuzte ich mit einer Fähre die Straße von Piräus zur kleinen, aber bergigen Insel Ägina“, so der 46-Jährige über seine Weiterreise. „Bei anhaltend grimmiger Kälte folgte ich in der prächtigen Klosterkirche Agios Nektarios nur zu gern einer Einladung zum Frühstück mit Keksen und heißem Tee.“ Erst im antiken Theater des ehemaligen Kuratoriums Epidaurus habe er „einen Hauch wohltuender Frühlingswärme“ verspürt. „Endlich erlöst aus meiner ,Winterstarre’, bei der ich an mehreren Tagen nicht in die Gänge kam, steuerte ich frohgemut Nafplio entgegen, von dessen historischem Zentrum mit engen und verwinkelten Gassen circa 1000 Treppenstufen hinauf zur trutzigen Festung führen“, schreibt der Globetrotter.

Dass nicht nur Sehenswürdigkeiten aus Stein, sondern auch solche aus Stahl attraktiv sein können, wurde Öfele am etwa 100 Meter langen Schiffswrack der „Dimitrios“ vor Augen geführt, die vor über 40 Jahren am Strand bei Gythio aufgelaufen war. Der mittlerweile gebrochene Schiffsrumpf wirke „wie die mystische Kulisse eines Fantasy-Films“, heißt es im Reisebericht.

Rund 1400 Kilometer legte Michael Öfele auf seiner ersten Etappe nach der Rückkehr nach Europa zurück. © Grafik: Öfele

Der 46-Jährige suchte die Herausforderung

Die bis zu 2400 m hohen Gebirgszüge bei Leonidio locken laut Öfele mit feuerroten, senkrechten Felswänden nicht nur Kletterer, sondern auch Höhlenforscher an. Der 46-Jährige suchte die Herausforderung in der Katafygi-Höhle, die auf eigene Verantwortung frei zugänglich ist. Öfele wagte sich nach seinen Schilderungen immer tiefer in den fünf Kilometer langen Höhlengang hinein – „vorbei an Seitengängen mit Warnungen vor giftigen Gasen, die meist geruchsneutral sind“. Er blickte wegen der „nur sporadisch angebrachten Wegmarkierungen“ oft zurück, um auf dem Rückweg den Ausgang wieder zu finden. „Immer wieder rief meine innere Stimme umzudrehen“, so Öfele, „doch die Neugier vor dem Ungewissen hinter jeder Kurve bzw. Engstelle trieb mich immer weiter voran – bis ich nach einer Stunde vor einer steilen und lehmverschmierten Rampe stand. Selbst wenn ich (vielleicht) noch irgendwie hochkriechen hätte können, wäre der Abstieg ohne Spezialausrüstung lebensgefährlich gewesen, so dass ich zerknirscht den Rückzug antrat.“ Nach dem Besuch einer weiteren Höhle meisterte der Radfahrer zwei passähnliche Anstiege und besuchte dann den Polilimnio-Wasserfall.

Mit einer virtuellen Brille im antiken Olympia

Zu Öfeles weiterem Programm gehörte ein Stopp im antiken Olympia, wo 776 v. Chr. die ersten Olympischen Spiele ausgetragen worden waren. Im Reisebericht heißt es: „Mittels einer virtuellen Brille ... wurde mir nicht nur der Originalzustand der mächtigen Bauwerke in 3D-Optik aufgezeigt, sondern tauchte ich auch mental ab in das Training der Leichtathleten, Ring- und Boxkämpfer.“

Nachdem er die „hektische Hafenstadt Patras“ verlassen hatte, ging es für Öfele an der Küste des Ionischen Meeres nach Norden weiter. „Bei mittlerweile hochsommerlichen Temperaturen entdeckte ich bei zahlreichen Badestopps traumhafte Strände“, so der Weltenbummler.

Ende Juli möchte Öfele in seiner Heimatstadt ankommen

„Mit der Durchquerung der touristischen Hafenstadt Igoumenitsa, in der es mit ein- und auslaufenden Mittelmeerfähren wie in einem Taubenschlag zugeht, rückte Albanien immer näher, eines der wenigen Kontinentalländer Europas, das ich noch nie zuvor bereist hatte“, schreibt Öfele weiter.

Seinen Reisebericht schickte der 46-Jährige aus Slowenien. In seiner Heimatstadt Nördlingen möchte er Ende Juli ankommen und (wie berichtet) seine „Comig Home“-Feier abhalten – nach einer fast sechsjährigen Weltreise, bei der er bislang mehr als 49.000 Kilometer zurückgelegt hat. Wo er künftig als Lehrer arbeitet, weiß Öfele derzeit noch nicht, wie er der Heimatzeitungsredaktion auf Nachfrage mitteilte. Er würde „liebend gerne“ ans Gymnasium Weilheim zurückkehren – das hatte er bereits Anfang des Jahres in einem Interview erklärt.

Lesen Sie auch: Visumsantrag abgelehnt: Michael Öfele zu schneller Abreise aus Neuseeland gezwungen