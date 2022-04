Fantastischer Start in den Weilheimer Orgelsommer

Teilen

Tauchte in Weilheim ab in sein Element: Organist Martin Kovarik gab zum Auftakt des Orgelsommers ein Konzert. © Wahl-Geiger

Der internationale Weilheimer Orgelsommer ist wieder gestartet. Zum Auftakt gab es in der Apostelkirche ein großartiges Konzert mit dem schweizerischen Organisten Martin Kovarik.

Weilheim – Nach der Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“, zog sich Martin Kovarik seinen Pullover aus. Er hatte sich warm gespielt. Und wie! Die Transkription zu dieser rasanten Ouvertüre hatte der Organist selbst verfasst und schon bei diesem Stück merkte man seine herausragende Begabung für dieses Musikinstrument.

Der Organist setzte den gesamten Körper ein

Man kann das Gehörte kaum beschreiben, so fantasievoll und atemberaubend präsentierte der 51-Jährige die bekannte Ouvertüre auf der Königin der Musikinstrumente. Ihn dabei zu beobachten, wie er teils mit überkreuzten Händen spielte, wie er den gesamten Körper einsetzte, vollkommen in die Musik eintauchte, das war faszinierend, das erklärte, warum er danach keinen Pullover mehr benötigte.

Lesen Sie auch: Neues Festival holt Weltstars in den Pfaffenwinkel

Eingangs hatte er, sozusagen zum Aufwärmen, die Kantate Nr. 29 „Wir danken dir Gott“ von Johann Sebastian Bach gewählt. Ein bekanntes Werk, ebenso wie das Konzert für Orgel und Orchester B-Dur Op. 7 Nr. 3, das berühmte „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel, hier in einer Transkription von Jean Guillou (1930-2019), jenes berühmten französischen Komponisten und Organisten, mit dem Kovarik zusammenarbeitete. Auch dieses Werk ging unter die Haut, man konnte die Augen schließen, sich der Musik hingeben.

Wehmütige Melodien, gewaltige Themen

Ganz anders bei dem Stück „Der blaue Vogel“ von Jean Guillou. Es ist eine Tondichtung über ein koreanisches Volkslied, ein unglaublich interessantes Klanggebilde, bei dem man aufpassen musste, nicht den Vogel davon fliegen zu lassen, dabei zu bleiben bei dem Trällern und Zwitschern und dem dumpfen Schwirren der Federn. Fantastisch, was mit einer Orgel so alles in den Raum gezaubert werden konnte.

Ebenso mit der sinfonischen Dichtung „Les Préludes“ von Franz Liszt, die Kovarik für Orgel übertragen hatte. Gegensätzliche Stimmungen, wehmütige, melancholische Melodien neben stürmischen, gewaltigen Themen wurden da auf geniale Weise zu einem Gesamtkunstwerk kombiniert. Ein furioses Finale – dann tosender Applaus.

Zur Zugabe jazzte der Organist - und wie!

Aber es war noch nicht zu Ende. Kovarik setzte sich noch einmal an die Orgel. Dumpfe, tiefe, lange Töne erklangen zunächst, um die Zuhörer zurück zu locken. Und dann jazzte der Organist drauflos, was das Zeug hielt, einfach so. So etwas hatte man noch nie gehört auf der Orgel. Es war fantastisch.

Regina Wahl-Geiger

Die weiteren Konzerte des Weilheimer Orgelsommers 2022: „Portrait in Rhythm“ mit Percussionist Magnus Dauner & Combo am 9. Juli sowie Orgel & Gesang mit Burkhard und Brigitte Ascherl am 17. September – jeweils um 11.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Info: www.weilheimer-orgelsommer.de.