Ein bisschen Fasching geht immer 

Weilheim und Fasching, das war eine Riesengaudi, damals, als im „Bräuwastl“ Franz Josef Strauß saß – umschwärmt von Weilheims holder Weiblichkeit. Inzwischen ist der Fasching ruhiger.

Weilheim – Weilheim und Fasching, das ist heute ein eher schwieriges Unterfangen, auch wenn die „Narrhalla“ um ihren Vorstand Sepp Wiedemann zusammen mit Wasserwacht und den „Wild Angels“ viel daran setzt, die alte Liebe wieder aufleben zu lassen. Unermüdlich gab Wiedemann am Faschingsdienstag trotz überschaubarer Besucherzahl auf dem Marienplatz beim Kinder- und Vereinsfasching den Animateur. Und so gab es unter grau bedeckten Himmel rund um die Mariensäule doch ein bisschen bunte Faschingsgaudi in Weilheim: Kinder tobten sich auf der Bühne zu lauter Schlagermusik aus, Gardemädchen stärkten sich mit Bratwurst, ehe sie in ihren knappen Röckchen eine heiße Sohle aufs Parkett legten. Und das Publikum? Das hatte seine Freude, Großeltern ebenso wie junge Eltern. „Mich freut’s, dass was los ist“, sagte eine junge Mutter mit einer kleinen Faschings-Mieze auf dem Arm. Eine Großmutter war vor allem wegen ihrer Enkelin zur Bühne am Stadtmuseum gekommen. Während die Kleine bei bester Laune zu Liedern wie „Döner macht schöner“ auf der Bühne herumhüpfte, überlegte die Oma, ob sie lieber gefüllte Crepés oder Pommes essen soll. Das Angebot an Essen und Getränken an den Ständen jedenfalls war vielfältig.