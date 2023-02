Fast jede zweite Woche kam der „Panzerblitzer“: Penzberg ist die Blitzerhauptstadt

Von: Sebastian Tauchnitz

In Weilheim wurden im vergangenen Jahr besonders krasse Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 51 km/h registriert. Auf häufigsten wurden die mobilen Anlagen allerdings in Penzberg aufgestellt. Einnahmen fließen in Gemeindekasse © EMANUEL GRONAU

Die im Volksmund „Panzerblitzer“ genannten mobilen Radaranlagen des Zweckverbandes Kommunale Dienste Oberland stehen gefühlt mittlerweile überall. Und tatsächlich: Die Statistik zeigt, dass im vergangenen Jahr insgesamt 679 mal im Landkreis geblitzt wurde.

Landkreis – Am Ende, so der Zweckverband auf Anfrage der Heimatzeitung, haben es die einzelnen Mitgliedsgemeinden in der Hand, wie oft und wo bei ihnen geblitzt wird. Denn „die Mitgliedsgemeinden buchen Überwachungsstunden und bestimmen dadurch die Häufigkeit der Kontrollen“.

Besonders oft buchten im vergangenen Jahr die Penzberger die Dienste des Zweckverbandes. Wie aus der Statistik hervorgeht, fanden 158 Messungen in Penzberg statt. Dort lag der Schwerpunkt auf dem Verkehr in der Seeshaupter Straße, also am Ortsausgang in Richtung Autobahn – 23 Mal, also im Schnitt fast jede zweite Woche, wurde der Panzerblitzer hier aufgebaut.

Eine klare Raserhochburg im Landkreis Weilheim-Schongau zu definieren, ist mit Blick auf die Statistik gar nicht so leicht. Überschreitungen der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit über mehr als 51 km/h wurden aus Penzberg, Weilheim und Schongau gemeldet. Dabei sei aber nicht ganz klar, ob unter den Geblitzten vielleicht Einsatzfahrzeuge gewesen seien, so der Verband weiter. Sollte das für die Geblitzten nicht gelten, dann wird die Sache teuer: Der Bußgeldkatalog weise für derartig krasse Übertretungen eine Strafe von 560 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte aus, heißt es weiter.

Einnahmen fließen in Gemeindekasse

Besonders viele, wenngleich auch nicht so krasse Überschreitungen wurden im vergangenen Jahr auf der Murnauer Straße in Huglfing registriert, heißt es in der Antwort des Zweckverbandes Kommunale Dienste auf die Anfrage der Heimatzeitung.

Die Verwarn- und Bußgelder, die beim Einsatz des mobilen Blitzers fällig werden, fließen übrigens zu 100 Prozent in die Kassen der Gemeinde, die den Auftrag erteilt hat. Sie zahlt lediglich eine Pauschale von 100 Euro pro Einsatzstunde, wenn sie den Blitzer anfordert. Dieser Tarif gilt nur für Mitgliedsgemeinden – alle anderen zahlen höhere Stundensätze.

Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland Zahlreiche Städte und Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau werden vom Zweckverband Kommunale Dienste Oberland mit Sitz in Bad Tölz bei der Verkehrsüberwachung unterstützt: Weilheim, Penzberg, Schongau, Peißenberg, Peiting, Bernried, Polling, Wielenbach sowie die Verwaltungsgemeinschaften (VG) Altenstadt (auch für Hohenfurch), die VG Huglfing für die Gemeinden Huglfing, Eberfing und Oberhausen, die VG Rottenbuch für Rottenbuch und Böbing, die VG Seeshaupt für Seeshaupt und Iffeldorf sowie die VG Steingaden für die Gemeinden Steingaden und Prem.

Der ursprünglich nur für die kommunale Verkehrsüberwachung gegründete Zweckverband in Tölz hat sich übrigens mittlerweile zu einem umfassenden Dienstleister für die Rathäuser gemausert. Neben der Verkehrsüberwachung im ruhenden (Knöllchen) und fließenden (Blitzer) Verkehr übernehmen die Tölzer bei Bedarf auch das Forderungsmanagement, wenn jemand seine Rechnungen nicht zahlt, kümmern sich um die Kurbeitragsüberwachung und fungieren als Zentrale Beschaffungsstelle bei Vergabeverfahren. set