Fast keine Bürger bei der Bürgerversammlung in Weilheim - Wussten zu wenige von dem Termin?

Von: Magnus Reitinger

An die 20 Stadtratsmitglieder waren am Montagabend zur Weilheimer Bürgerversammlung in die große Hochlandhalle gekommen, dazu Vertreter der Stadtverwaltung – aber nur eine Handvoll „normale Bürger“. © gronau

Weitgehend unter sich blieben die Stadt-Vertreter am Montagabend bei der Weilheimer Bürgerversammlung. Nur zwei von derzeit 23.937 Bürgern hatten Fragen – etwa zum Thema „Tiny-Häuser“.

Weilheim – Vielleicht sind Weilheims Bürgerinnen und Bürger einfach rundum zufrieden mit der Stadtpolitik. Eine weniger erfreuliche Erklärung für den erschreckend schlechten Besuch der Bürgerversammlung am Montagabend in der großen Hochlandhalle wäre weitgehendes Desinteresse an der Stadtentwicklung. Wahrscheinlicher ist aber, dass viele schlichtweg nichts von der Veranstaltung wussten. Zwar gab es kleine Aushänge in städtischen Schaukästen, doch offensive Bewerbung sieht anders aus. Auch bei unserer Zeitung war – wohl versehentlich – keine Ankündigung eingegangen.

Weilheim wuchs um rund 300 Bürger

Dabei ist der Kreis der eigentlich Eingeladenen erneut gewachsen: Exakt 23.937 Einwohner zählte Weilheim zum 1. Juni 2023, wie Bürgermeister Markus Loth (BfW) informierte. Das sind gut 300 mehr als vor einem Jahr. Von den fast 24.000 Einwohnern leben rund 1100 in Unterhausen, 570 in Marnbach und 290 in Deutenhausen. 3726 sind ausländische Staatsangehörige – ein Anteil von 15,5 Prozent.

Bürgermeister Loth: „Ich fürchte, die guten Jahre sind vorbei“

Alles, was die Stadtspitze derzeit beschäftigt, packte Loth in einen halbstündigen Bericht: von Finanzlage bis Fernwärme, von Stadtbus bis Stadthalle. „Ich fürchte, die guten Jahre sind vorbei“, sagte der Rathaus-Chef zum städtischen Haushalt 2023, für den „die eine oder andere unpopuläre Entscheidung“ nötig gewesen sei: „Die Wirtschaft strauchelt, die Steuereinnahmen stagnieren, die Schlüsselzuweisungen vom Land sind um eine Million Euro niedriger – aber die Ausgaben steigen weiterhin.“

Neuigkeiten in Sachen „Kita“

Etwa in den Hochwasserschutz Angerbach und die Ganztagsbetreuung an Grundschulen muss die Stadt Millionen investieren (wir berichteten). Was den stetig steigenden Bedarf an Kita-Plätzen betrifft, hatte Loth eine Neuigkeit parat: Im Pfarrheim Unterhausen richte man baldmöglichst eine befristete Kindergartengruppe für bis zu 25 Vorschulkinder ein; an weiteren Lösungen werde gearbeitet. Zwei neue Kitas entstehen mittelfristig in Kooperation mit Wohnbau-Investoren: eine für 100 Kinder an der Kanalstraße, eine für 40 an der Hangstraße; beide sollen 2025 fertig sein.

Wann sind wieder Veranstaltungen in der Stadthalle möglich?

Zumindest etwas früher, nämlich ab Spätsommer 2024, sind wohl „endlich wieder“ Veranstaltungen in der Stadthalle möglich, wie Loth sagte. Nach den Sommerferien beginne dort die nötige Sanierung der statischen Konstruktion – die viele weitere Arbeiten nach sich ziehe.

Tiny-Häuser nahe der Ammer geplant

Nur zwei Anfragen von Bürgern gab es bei dieser Versammlung: Eine Weilheimerin hatte sich zuvor schriftlich bezüglich Plänen für Tiny-Häuser erkundigt. Auf Stadt-Grund im Gebiet „Adlhochstraße“ an der Ammer sollen vier bis fünf solche Minihäuser möglich sein, antwortete das Stadtbauamt. Wann die Bauleitplanung dort abgeschlossen ist, sei aber unklar; erst danach beginne ein Bewerbungsverfahren. Direkt in der Hochlandhalle meldete sich Erhard Fernholz zu Wort, 2. Vorstand des TSV Weilheim. Die Sporthallenproblematik vor Ort brauche „mehr Aufmerksamkeit“, so sein Appell. Denn derzeit müsse der Verein ob der Platznot „am laufenden Band Mitgliedschaften ablehnen“. Auch zum Thema Energiewende hatte Fernholz ein Anliegen: Die Stadt müsse mehr unternehmen, dass geeignete Dächer mit Solaranlagen bestückt werden, und auch die Gründung einer Solar-Genossenschaft forcieren.

Info Zu zwei weiteren Bürgerversammlungen lädt die Stadt Weilheim in die Ortsteile ein: am Montag, 26. Juni, im Sportheim Unterhausen und Dienstag, 27. Juni, im Gemeindehaus Marnbach (jeweils 20 Uhr).