„Grandiose Fehlplanung“ bremst Radweg bei neuer Berufsschule in Weilheim

Von: Magnus Reitinger

„Vorfahrt gewähren“ müssen Radfahrer an der Ein- und Ausfahrt zum Berufsschulparkplatz am Narbonner Ring. © EMANUEL GRONAU

Als Folge einer „Fehlplanung“ hat bei der Berufsschule Weilheim die Parkplatz-Zufahrt Vorfahrt vor dem Radweg. Doch zu ändern ist das nicht, hieß es jetzt im Verkehrsausschuss.

Weilheim – Wer auf dem Radweg längs des Narbonner Rings radelt, hat bei Einfahrten und kreuzenden Straßen meist Vorfahrt – so wie es für den Narbonner Ring selbst gilt. Doch bei der Zufahrt zum Parkplatz der neuen Berufsschule ist es anders: Hier müssen Radfahrer Vorfahrt gewähren, wenn Autos ein- oder ausfahren. Denn seit dem Berufsschulbau verläuft der Radweg in diesem Bereich nicht mehr direkt an der Straße, sondern ist mehr als sieben Meter von dieser entfernt. Damit ist er nach Einschätzung von Experten für kreuzende Autofahrer nicht mehr eindeutig zu erkennen und soll laut einer Verwaltungsvorschrift auch keine Vorfahrt haben.

Radler sollen durch Schilder geschützt werden

Die Verkehrsbehörde der Stadt Weilheim ließ deshalb mit Eröffnung der Berufsschule „Vorfahrt gewähren“-Schilder auf dem Radweg aufstellen – um die Radler zu schützen, wie betont wurde. Doch im Verkehrsausschuss des Stadtrates führte das im Mai 2022 zu kontroversen Diskussionen. Mit solchen Unterbrechungen entferne man sich vom Ziel durchgängiger Radverbindungen, monierte etwa Manuel Neulinger (Grüne), der Verkehrsreferent des Stadtrates: und das auf einer der Hauptrouten. Deshalb sollte die Stadtverwaltung prüfen, ob Radler dort nicht doch priorisiert werden könnten. Auch die Verkehrsplaner des Büros „Gevas“, das für die Stadt das Radverkehrskonzept erstellte, müssten dazu befragt werden.

Für Polizei gilt „Sicherheit vor Leichtigkeit“

Ein glattes Jahr später gab es im Verkehrsausschuss nun die Antworten. Die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes wie auch der Verkehrsspezialist der Polizeiinspektion Weilheim bestätigten, dass die Beschilderung richtig sei, berichtete Ordnungsamt-Leiter Walter Weber. Es gelte der Grundsatz „Sicherheit vor Leichtigkeit“. Zwar sei das Ganze „für den Radverkehr keine gute Lösung“, befand ein Ingenieur von „Gevas“, doch die Verkehrsführung sei nun mal „schon baulich realisiert“.

Radweg wurde ohne Absprache mit der Stadt verlegt

Die Verlegung des Radwegs im Zuge des Berufsschulbaus durch den Landkreis erfolgte übrigens „ohne Absprache mit der Stadt“, wie Weber erklärte. Nun müsse man aber „mit den Tatsachen umgehen“: Den Radweg wieder näher an die Straße zu legen, „würde wohl eine mittlere fünfstellige Summe kosten“.

Zusätzliches Geld will dafür gewiss keiner in die Hand nehmen. Dennoch entspann sich im Verkehrsausschuss erneut eine Debatte darüber, ob man die Verwaltungsvorschrift umgehen und Radlern durch entsprechende Beschilderung nicht doch Vorfahrt geben könnte. Das lehnte die Mehrheit aber letztlich ab. Mit sechs zu drei Stimmen wurde beschlossen, die jetzige Regelung zu belassen – gegen die Stimmen von Neulinger (Grüne), Roland Bosch (ÖDP) und Horst Martin (SPD).

AfD-Vertreter: „Wir dürfen es jetzt nicht verschlimmbessern“

„Diese Regelung ist einfach die Vernünftigere“, meinte etwa CSU-Vertreter Klaus Gast. Und Rüdiger Imgart (AfD), der Stadtratsreferent für Straßen und Gehwege, fügte an: „Da ist eine grandiose Fehlplanung gelaufen mit der Verlegung, da sind wir uns alle einig. Aber wir dürfen es jetzt nicht verschlimmbessern.“ Die Stadt müsse aufpassen, dass beim geplanten Neubau der Handwerkskammer nebenan nicht Ähnliches passiere, betonte Roland Bosch. Und in diesem Zuge gelte es dann auch, die gesamte Situation für Radfahrer am Narbonner Ring noch einmal zu überprüfen.