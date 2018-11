Seit zehn Jahren heißt es „hereinspaziert“

Feier für Jugendhauses „Come In“

Das zehnjährige Bestehen des Jugendhauses „Come In“ an der Pütrichstraße wurde am Freitag gefeiert. Dorthin war der Jugendtreff nach über als 30 Jahren in der Zarges-Baracke gezogen. „Ich finde, es war eine gute Entscheidung, das Jugendhaus mehr ins Zentrum der Stadt zu verlegen“, sagte Bürgermeister Markus Loth.