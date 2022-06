Ferien(s)pass geht in eine neue Runde

Teilen

Sie stellten den diesjährigen Ferienpass vor: (v.l.) Kreisjugendpfleger Wolfgang Herz, Viktoria Meyer und Landrätin Andrea Jochner-Weiß. 2000 Ferienpässe als Ziel gesetzt © ruder

Er ist nicht ganz so alt wie der Landkreis Weilheim-Schongau: Der Pfaffenwinkel-Ferienpass geht heuer in seine 38. Saison. Und wieder ist es der kommunalen Jugendarbeit gelungen, ein buntgefächertes Angebot an attraktiven Ferienaktionen zusammenzutragen.

Landkreis – Die Angebote reichen vom Klassiker Bäder über Museen, Schlösser, Bergbahnen, Freizeitparks und Minigolfplätzen bis hin zu Klettergärten, Schifffahrtsunternehmen und Tierparks. Auch so manche Anregungen für kostenloses Ferienvergnügen findet sich im Pass, der für nur vier Euro ab Juli erhältlich ist und während der gesamten bayerischen Sommerferien gilt.

„Der Ferienpass ist ein Anreiz, in der schulfreien Zeit etwas zu unternehmen“, betonte Landrätin Andrea Jochner-Weiß, selbst ein erklärter Fan des Ferienpasses, den ihre Kinder immer bekamen. „Da hat man dann durchgeblättert und Anregungen gefunden, zum Beispiel mal in den Wellenberg zu fahren“, so die Amtschefin. Allein 20 Badegelegenheiten listet der Ferienpass auf, dabei ist allerdings noch das Wellenfreibad Peiting, dass ja heuer wegen Personalmangels geschlossen bleibt. Das stand bei Drucklegung noch nicht fest.

Zahlreiche Gutscheine für Eisdielen und Gaststätten

Auch an das leibliche Wohl ist gedacht mit Gutscheinen bei Eisdielen und Gaststätten. Die Kooperationspartner sind nicht nur im Landkreis zu finden, auch Traunstein, Bad Tölz, Bad Reichenhall oder Immenstadt sind mit von der Partie, ja sogar München, Nürnberg oder zwei Angebote aus dem benachbarten Tirol findet man in dem Heftchen voller Gutscheine. Für Übersichtlichkeit sorgt die Einteilung in Regionen mit detaillierten Karten.

Die Aufmachung des Flyers bekam heuer zum Landkreisjubiläum ein Make-over, und ein kleiner schlauer Fuchs ist das Jahresmotiv. Auch an die Erreichbarkeit der Ziele im Landkreis ist gedacht, denn mit dem Oberlandler-Busschülerticket erreichen alle Schüler und Berufsschüler die Attraktionen im gesamten Oberland kostenlos. Auch innerhalb Schongaus geht das mit dem Stadtbus, der gegen Vorlage des Ferienpasses ebenfalls kostenfrei genutzt werden kann. „Wenn Familien gemeinsam einen Ausflug machen wollen, sollten sie allerdings abklären, ob ein Familienticket eventuell günstiger ist“, betont Kreisjugendpfleger Wolfgang Herz, der den Ferienpass zusammen mit seinem Team erstellte.

Heuer soll die 2000er-Marke geknackt werden

Im Jahr 2021 wurden 1996 Ferienpässe verkauft, heuer hofft man, die 2000er-Marke zu knacken. Renner bei den angebotenen Attraktionen waren neben den Schwimmbädern das Reptilienhaus Oberammergau, das Bergbaumuseum Peißenberg, Klettergärten und Bergbahnen.

Erhältlich ist der Pfaffenwinkel-Ferienpass bei allen Gemeinde- und Stadtverwaltungen, in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbanken und der Sparkasse Oberland im Landkreis, in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in Weilheim, in den Jugendzentren und im Amt für Jugend und Familie sowie in einigen Schulen.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.