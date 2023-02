Ferienwohnungen im Landkreis: Worauf Urlauber heute Wert legen

Von: Johannes Thoma

Besonders bei Kindern gefragt ist Urlaub auf dem Bauernhof, wie ihn auch das Gut Grasleiten anbietet. © Alois Schmid

Früher genügten oft ein alter Kleiderschrank, ein gebrauchtes Bett und ein Waschbecken: Heute gibt es Swimmingpool, Sauna und Kaminfeuer. Die Ausstattung der Ferienwohnungen im Landkreis hat sich deutlich gewandelt – was die Gäste zu schätzen wissen.

Landkreis – Rund 500 Anbieter von Ferienwohnungen dürfte es im Landkreis geben, schätzt Susanne Lengger, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Pfaffenwinkel. Etwa zwei Drittel von ihnen sind im Tourismusverband erfasst und somit direkt über dessen Portal buchbar. Die meisten Vermieter bieten ihre Ferienwohnungen in ländlicher Umgebung – etwa als „Urlaub auf dem Bauernhof“ oder „Landurlaub“ – an.

Die Preise der klassifizierten Wohnungen im Landkreis schwanken zwischen 30 Euro und 235 Euro pro Nacht. „Auch die günstigen Anbieter bei uns bieten in den allermeisten Fälle gute Qualität“, so Lengger. Sie findet, dass sich viele Vermieter etwas unter Wert verkaufen. Überhaupt, so Lengger, seien Ferienwohnungen im Landkreis meist deutlich günstiger als etwa in den weit bekannteren Nachbarlandkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen oder Starnberg.

Klassifizierung für Ferienwohnungen soll Orientierung geben

Im Landkreis selbst gibt es deutliche Ost-West-Unterschiede. Im Westen des Landkreises, vor allem in Steingaden, Rottenbuch, Prem und Wildsteig, gibt es deutlich mehr Ferienwohnungen als im Osten. Das liegt laut Lengger zum einen daran, dass im Westen die Vermietung von Ferienwohnungen eine längere Tradition hat, zum anderen daran, dass die Immobilienpreise im Westen deutlich höher sind. Dort lohne sich oft eine Dauervermietung mehr.

Um den Gästen eine Orientierung zu bieten, wurde vor rund zwei Jahrzehnten eine Klassifizierung der Ferienwohnungen – ähnlich wie bei den Hotels – eingeführt. Diese Einstufung habe für einen gewaltigen Schub bei den Buchungszahlen gesorgt, so Lengger. Im Landkreis gibt es Unterkünfte zwischen zwei und fünf Sternen, die Mehrheit hat vier Sterne.

Viele Gäste buchen kurzfristiger und bleiben kürzer

So auch der Scholderhof in Wies, direkt unterhalb der Wieskirche: Der ehemalige Bauernhof bieten neben drei Ferienwohnungen auch drei Doppelzimmer: Die Nacht in der Ferienwohnung kostet 90 Euro (ab fünf Übernachtungen). Dafür gibt es einen großen Spielplatz, einen kleinen Pool im Sommer, jede Menge Tiere zum Streicheln, so Julia Vogelgsang, Inhaberin in dritter Generation. Sie hat erst vor kurzem ihre Wohnungen modernisiert.

Sie habe die Erfahrung gemacht, dass viele Gäste immer kurzfristiger buchen und immer kürzer bleiben. Gleichwohl gibt es auch solche, die ein Jahr im Voraus buchen, um sicherzustellen, dass ihre Ferienwohnung auch frei ist. Die Belegung bei ihr sei in der Regel sehr gut, zwischen Ostern und Ende Oktober sei sie fast komplett ausgebucht.

Qualität zählt mehr als vor 20 Jahren

Ähnliches berichtet auch Alois Schmid von Gut Grasleiten bei Huglfing. Sein Betrieb mit acht Ferienwohnungen, zwei Apartments und zwei Zimmern in idyllischer Lage ist schon mehrfach deutschlandweit als „schönster Ferienhof“ ausgezeichnet worden. Er bietet neben Spielplatz, Sauna und Badeteich auch eine Wohnung mit 120 Quadratmetern und historischen Möbeln an – für 235 Euro pro Nacht (ab vier Übernachtungen). Gerade diese Wohnung wird besonders gut gebucht – ein Indiz dafür, dass Qualität mehr zählt als noch vor 20 Jahren. Für Sommer 2024 sind viele seiner Wohnungen schon gebucht, in wenigen Tagen wird er die Buchungen für 2025 freischalten, weil viele Stammgäste das wollen. Bei der Belegung liegt er bei über 200 Tagen pro Jahr.

Mit den Einnahmen aus der Vermietung seiner Ferienwohnungen, Zimmer und Apartments finanziert Schmid seinen Biobetrieb mit Mutterkuhhaltung mehr oder weniger mit. Eigentlich war der Ansatz früher umgekehrt: Ferienwohnungen sollten ein Zubrot zur Landwirtschaft sein. In der Hochsaison im Sommer oder über den Jahreswechsel wohnen in Grasleiten manchmal über 40 Gäste, so viel wie in manchen Hotels, so Schmid, dessen Familie seit 1850 im Besitz von Gut Grasleiten ist.

