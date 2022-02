Weilheims Fernwärme-Projekt nimmt Formen an

Von: Magnus Reitinger

So geht es los mit dem Fernwärmenetz: Die rot eingezeichnete Trasse wollen die Stadtwerke als ersten Schritt heuer realisieren; im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen. Die Wärmelieferung – so die Hoffnung der SWE – könnte dort 2023 starten. © Grafik: Stadtwerke

Heuer noch wollen die Stadtwerke beginnen, ein Fernwärmenetz für Weilheim aufzubauen. Die Vorvermarktung läuft, die ersten Rückmeldungen sind dem Unternehmen zufolge „sehr gut“. Auch die Stadt beschloss jetzt, ihre Objekte anzuschließen – soweit „technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll“.

Weilheim – Noch ist die Stadtwerke Weilheim Energie GmbH (SWE) nach eigenen Worten „nur in kleinerem Umfang im Bereich Wärmeversorgung tätig“. Doch das soll sich bald ändern: In das beschlossene Parkhaus an der Krumpperstraße wird ein Blockheizkraftwerk integriert, auch am Kranlöchl oberhalb des Dietlhofer Sees ist der Neubau einer Biomasse-Heizzentrale geplant (wir berichteten) – die Stadtwerke bauen ein Fernwärmenetz auf.

Der erste Rohbauabschnitt des Netzes soll 2024 abgeschlossen sein. Kosten wird dieser Abschnitt rund 1,6 Millionen Euro, wobei etwa 45 Prozent der Investition mit Fördermitteln gedeckt werden können, wie Stadtwerke-Chef Peter Müller erklärt. Die Fernwärme wird „zum größten Teil aus erneuerbaren Energien (heimisches Waldhackgut) gewonnen“, heißt es seitens der SWE: „Nur für die Spitzenlast und zum Betrieb des Blockheizkraftwerks wird Erdgas bzw. Biomethan benötigt.“ Die CO2-Einsparung durch das Projekt werde „je nach Ausbaustand mehrere hundert Tonnen pro Jahr betragen“.

Für die meisten „ein wichtiger Schritt zur Klimaneutralität“ – andere sehen ein Risiko

Zunächst wird man Bereiche im Nordosten Weilheims und einen Teil der Innenstadt mit Fernwärme versorgen können. Ausgehend von der Krumpperstraße, werden erste Stränge etwa in Richtung Bürgerheim, Bahnhof und Kaltenmoserstraße führen. Die „Vorvermarktung“ – für ein Projekt dieser Größenordnung besonders wichtig, um Planungssicherheit zu bekommen – ist bereits in vollem Gange. Man sei schon „ziemlich weit, was Vorverträge betrifft“, berichtete Müller in der jüngsten Stadtratssitzung. Großes Interesse hätten beispielsweise die „Wohnbau Weilheim“, die am nördlichen Stadtrand (Seitzstraße) neue Wohnanlagen und ihren Verwaltungssitz errichtet, oder auch der „Kaufland“-Markt.

Bürger, deren Häuser auf den geplanten Fernwärmetrassen liegen, würden direkt angeschrieben und individuell beraten, erläuterten die Stadtwerke-Vertreter kürzlich im Klimaausschuss des Stadtrates. Die bisherigen Rückmeldungen der Bevölkerung seien „sehr gut“, sagte Geschäftsführer Müller. Die SWE geht davon aus, dass „die bereits begonnene und die nächsten Jahre weiter steigende CO2-Bepreisung für fossile Energieträger die Heizwärme aus regenerativen Energieträgern immer interessanter machen“.

Nur wo es technisch sinnvoll ist

Das gelte auch für städtische Liegenschaften. Mit Inbetriebnahme der Heizanlage an der Krumpperstraße könnten das Bürgerheim samt Betreutem Wohnen, das Jugendhaus Come In und das Feuerwehrgerätehaus mit Fernwärme versorgt werden. Mit der weiteren Heizanlage am Kranlöchl könnten etwa sämtliche Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen am Hardt folgen.

Dabei gilt es laut Stadtverwaltung aber auch die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen: So sei bei der Feuerwehr erst vor drei Jahren eine neue Heizung eingebaut worden; und die städtischen Gebäude an der Hardtkapellenstraße würden jetzt schon mit Hackschnitzeln beheizt, wofür auch Lieferverträge bestehen. Doch wo es „technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll“ ist, wird man städtische Objekte an das Fernwärmenetz anschließen und entsprechende Lieferverträge mit der SWE abschließen – das hat Weilheims Stadtrat nun mit großer Mehrheit per Grundsatzbeschluss festgelegt, gegen die Stimmen von Romana Asam und Susann Enders (beide Freie Wähler).

Ziel ist bis bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen

Asam äußerte generelle Bedenken bezüglich des Fernwärmeprojektes: Es lägen keine Kostenabschätzungen vor, bemängelte sie, dabei sei die Stadt verpflichtet, im Falle des Falles „Defizitausgleich zu leisten“. Für Claus Reindl (BfW) hingegen ist das Fernwärmenetz „ein ganz wichtiger Schritt“ hin zum erklärten Ziel der Stadt, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen: „Natürlich sollte die Stadt da mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Liegenschaften anschließen“, so Reindl, wenngleich dadurch nicht Mehrkosten entstehen sollten.

Bürgermeister Markus Loth (BfW) nannte diesen Grundsatzbeschluss mit Blick auf die Klima-Bemühungen „nur folgerichtig“. Er verwies darauf, dass der Klimaausschuss die Angelegenheit „intensiv“ vorberaten und dem Stadtrat diesen Beschluss empfohlen habe.