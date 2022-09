Nächtliche Flugshow: Fledermäuse bevölkern die Weilheimer Au

Von: Stephanie Uehlein

Die Wasserfledermaus hat eine Spannweite von 24 bis 27,5 Zentimetern. Auch in der Weilheimer Au ist die Fledermausart anzutreffen. © Thomas Stephan/LBV-Bildarchiv

Die Weilheimer Au ist nicht nur ein beliebter Erholungsbereich, sondern auch ein Fledermaus-Quartier. Eindrucksvoll erleben konnten dieses die Teilnehmer an einer LBV-Exkursion. Um die Tiere auch in Dunkeln zu orten, kam eine besondere Technik zum Einsatz.

Weilheim – „Toktoktok“: Es ist ein ganz spezielles Geräusch, das die zehn Teilnehmer während der Exkursion begleiten wird. Dieses Signal geben aber nicht die Fledermäuse selbst von sich, sondern es kommt von einem sogenannten Bat-Detektor („bat“ heißt auf Englisch „Fledermaus“). Das kleine Gerät wandelt hochfrequente Ultraschalllaute, die die Fledermäuse von sich geben und die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind, in ein hörbares Signal um. Es macht damit deutlich, dass ein Tier in der Nähe ist.

Charlotte (5) ist begeistert: „Die kommt ganz nah zu uns!“

Die Gruppe ist gerade von ihrem Treffpunkt an der Ammer gestartet, da ist – in der Dämmerung – ein „Toktoktok“ vernehmbar. Die Teilnehmer um Exkursionsleiter Knut Neubeck schauen vom Badeweg aus in den Himmel über der BMX-Bahn. Und da ist sie auch schon, die Fledermaus, die das Signal ausgelöst hat. „Ich seh’ sie!“, ruft die fünfjährige Charlotte erfreut. „Die kommt ganz nah zu uns!“ Das Mädchen aus Oderding ist mit seiner Mutter, Katharina Dübgen, und ihren Geschwistern Willi (10), Otto (8) und Luise (2) zu dem Spaziergang der Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau des LBV (Landesbund für Vogelschutz) gekommen.

Fledermäuse-Beobachten am Auweiher: Knut Neubeck muss mit der Taschenlampe schnell sein, um die Tiere gut sichtbar zu machen. © Gisela Schregle

Als die Exkursionsgruppe in das Waldgebiet der Weilheimer Au hineingeht, ist es dort schon ziemlich dunkel – gute Voraussetzungen, um noch weitere der nachtaktiven Fledermäuse live zu erleben. Das letzte Abendlicht leuchtet in Orange vom Waldrand her. Es scheint zwischen den Baumstämmen hindurch und schafft eine scherenschnittartige Kulisse.

Immer wieder ist ein „Toktoktok“ zu hören. Oft ist die Fledermaus, die es ausgelöst hat, mit der Taschenlampe aufzuspüren. Manchmal funktioniert das aber auch nicht, zumal die Tiere sehr schnell durch die Lüfte brausen. Laut Neubeck können sie an die 50 km/h erreichen.

Wenn Wasserfledermäuse über den Auweiher brausen

Das ist einer von vielen bemerkenswerten Fakten, die der promovierte Wildbiologe an dem Abend über die Fledermäuse berichtet. Über eine Säugetierart, die im Wald wie auch in Gärten anzutreffen ist, die in und an Gebäuden genauso wohnt wie in Baumhöhlen und Nistkästen und die mit Hilfe ihrer Ultraschalllaute Beute ortet, sich orientiert und verständigt. Es sind Fledermäuse verschiedener Arten, die die Au bevölkern und dort auf Insektenjagd gehen, wie Neubeck erklärt. Zwerg- und Bartfledermäuse wurden schon genauso gesichtet wie Rauhaut- und Wasserfledermäuse. Und letzteren möchte die Gruppe nun einen Besuch abstatten – und zwar am Auweiher.

Die Zwergfledermaus ist mit zusammengefalteten Flügeln etwa so groß wie eine Streichholzschachtel. Sie wiegt nur wenige Gramm. © Stefan Masur/LBV-Bildarchiv

In der Dunkelheit stehen die großen und kleinen Teilnehmer an dem Teich und bekommen ein besonderes Schauspiel, eine kleine Flugshow, geboten. Etwas über der Wasseroberfläche sausen einzelne Wasserfledermäuse auf der Jagd nach Insekten dahin. Einmal nähert sich eines der Tiere dem Weiher im Sturzflug – knapp über die Köpfe der Exkursionsteilnehmer hinweg. Oft bekommt man die kleinen, schnellen Flugobjekte nur kurz im Schein der Taschenlampe zu sehen. Dann verschwinden sie wieder in der Dunkelheit.

„Da spielen tatsächlich welche Fangen“, ruft dann einer der Buben an einer anderen Stelle des Weihers. Neubeck erklärt, dass es sich bei der länger dauernden Verfolgungsjagd um ein Balzverhalten handeln könnte. Es sei aber auch möglich, dass ein Jungtier von seiner Mutter das Insektenfangen lernt.

Flugshow am Auweiher: Eine Wasserfledermaus verfolgt eine andere. © Gisela Schregle

Ehe die Gruppe durch die dunkle Au wieder an den Ausgangspunkt an der Ammer zurückkehrt, macht sie noch beim Pavillon am Auweiher halt. Das Schwarz der Bäume, die den Teich umgebenden, und das dunkle Königsblau des Nachthimmels zaubern eine ganz besondere Stimmung. Ein paar Enten wirken so, als würden sie sich über die nächtlichen Besucher ziemlich wundern.

Wie alt werden Fledermäuse eigentlich?

Neubeck berichtet noch ein bisschen von den Eigenheiten der Fledermäuse, etwa dass die fliegenden Säugetiere Reviere haben, diese aber nicht verteidigen. Mit der Frage, wie alt denn Fledermäuse werden, bringt eines der Kinder den Vorsitzenden der LBV-Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau etwas in Verlegenheit. Offenbar amüsiert über den Wissensdurst der jungen Exkursionsteilnehmer, gibt er zu: „Das Höchstalter der Tiere müsste ich nachschlagen.“ Wer im Internet recherchiert, findet auch zum Fledermaus-Alter Bemerkenswertes: „20 Jahre und mehr sind keine Seltenheit“, heißt es auf dem Online-Auftritt des Naturschutzbundes Deutschland. „Die Zwergfledermaus zum Beispiel lebt zwar im Durchschnitt nur knapp 2,5 Jahre. Jedoch kann auch die kleinste unserer Fledermäuse bis zu 16 Jahre alt werden.“

Mit dem Bat-Detektor, den Knut Neubeck zu Beginn der Exkursion den interessierten Kindern zeigt, lassen sich Fledermäuse aufspüren. © Gisela Schregle

Zweimal jährlich bietet der LBV in der Regel eine Fledermaus-Exkursion in der Au an: Ende Mai/Anfang Juni und zur „Europäischen Fledermausnacht“ Ende August. Ein großer Teil des Jahres bietet sich für den besonderen Spaziergang ohnehin nicht an. Denn Fledermäuse halten Winterschlaf. Und da sie auch Zugtiere sind, begeben sie sich dafür von ihren Domizilen in Weilheim oft in Höhlen in den Alpen oder in Franken, wie Neubeck erklärt, „teilweise überwintern sie aber auch hier“.

