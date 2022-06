Flugangst einmal anders: Ein Erfahrungsbericht aus dem Pfingsturlaub

Von: Boris Forstner

Teilen

Dutzende herrenlose Koffer standen einfach am Münchner Flughafen herum. © Forstner

Überall ist derzeit von den Personalproblemen in der Flugbranche zu lesen. Redaktionsleiter Boris Forstner vom Weilheimer Tagblatt/Schongauer Nachrichten hat es im Pfingsturlaub live erlebt - und schreibt darüber:

Fliegen – derzeit ein schwieriges Thema, allein schon aus Umweltgründen. Ein Flug pro Jahr muss aber erlaubt sein, sagten wir uns, und buchten im Dezember unseren Familien-Pfingsturlaub auf Gran Canaria. Dass Fliegen aber noch aus einem anderen Grund ein schwieriges Thema werden sollte, konnten wir damals nicht ahnen. Die Rede ist vom Personalmangel in allen Bereichen.

Das Jesus-Double flippt beim Check-in aus

Wir hatten mit Lufthansa gebucht, durchgeführt werden sollte der Flug von Eurowings Discover, hieß es in den Reiseunterlagen. Kein Problem, dachten wir, und stellten uns am Abflugtag am Münchner Flughafen in die lange Schlange zur Kofferabgabe. Weil nur zwei Mitarbeiter eingesetzt waren, hatten wir viel Zeit, die Mitreisenden zu studieren. Über einen jungen Mann mit langen, glatten Haaren witzelten wir, der schaue aus wie der Jesus-Darsteller bei den Passionsspielen. Doch als das Jesus-Double kurz darauf am Schalter mit hochrotem Kopf laut herumschrie, sah er nicht mehr sehr christlich aus. Der Grund war bereits auf der großen Abflugtafel zu lesen: Sein Flug nach Teneriffa fiel aus, mit Frau und seinen zwei weinenden kleinen Kindern sammelte er sich mit anderen Betroffenen neben dem Schalter und telefonierte hektisch.

Air Baltic - Air was?

Fortan schauten wir mulmig im Minutentakt auf die Tafel, doch bei uns passte alles – Koffer abgegeben, Sicherheitskontrolle problemlos durchquert, boarding - und dann eine Busfahrt bis zum Flugzeug, wo wir doch sonst immer direkt am Gate einsteigen konnten. Nach minutenlanger Fahrt und dem Staunen, wie groß doch der Flughafen ist, landeten wir schließlich direkt am Zaun vor dem Besucherhügel – und sollten in eine Air Baltic-Maschine einsteigen. Air was? Die hektische Google-Suche ergab, dass es sich um die staatliche lettische Fluglinie handelt und sie 2017 den weltweiten Pünktlichkeitsrekord hatte. Auch wenn wir uns fragten, was die mit unserer Buchung zu tun haben, klang das beruhigend.

Leider ist das Flugzeug defekt

Das änderte sich schnell, als das Flugzeug sich nach längerer Wartezeit nicht vom Fleck rührte und der Kapitän auf Englisch – Deutsch sprach niemand von der Besatzung – etwas von „Defekt“ ins Mikrofon nuschelte und dass wir bitte aussteigen sollen. Na toll, das war‘s dann für uns, dachten wir. Wo soll denn die Fluggesellschaft am Pfingstsamstag, vermutlich einem der reisestärksten Tage der vergangenen zwei Jahre, plötzlich eine Ersatzmaschine herbekommen?

Doch welch Wunder: Per Bus wurden wir vom dritthintersten Standplatz des Münchner Flughafens zum allerletzten befördert, wo eine identische Air Baltic-Maschine offenbar zur Verfügung stand. Mit nur rund zwei Stunden Verspätung ging‘s schließlich ohne Probleme auf die Kanaren, und auch wenn es mittlerweile nicht einmal mehr bei fünfstündigen Flügen eine kostenlose Flasche Wasser (von Essen ganz zu schweigen) gibt, waren wir heilfroh, einigermaßen rechtzeitig angekommen zu sein.

Bei der Hälfte der Passagiere fehlt das Gepäck

Allerdings hatten nicht alle so viel Glück: Am Flughafen in Gran Canaria standen dutzende Urlauber mit verzweifeltem Blick. „Die sind vom Flug aus Düsseldorf, da ist die Hälfte des Gepäcks nicht mitgekommen“, erklärte unsere Reiseleiterin.

In den folgenden zwei Wochen, in der ich natürlich brav per E-Paper täglich die Heimatzeitung las, machten mich fast tägliche Meldungen über gestrichene Flüge und ähnliche Hiobsbotschaften immer nervöser, je näher die Heimreise rückte. Beim Eintreffen am Flughafen flog der Blick natürlich gleich auf die Abflugtafel – und es hagelte Verspätungen. Interessant: Es waren nahezu ausschließlich deutsche Ziele betroffen, Hamburg war mit drei Stunden der Spitzenreiter. München: pünktlich. Zum Glück, denn unsere geplante Ankunftszeit betrug 22.45 Uhr. Was, wenn wir wegen zu großer Verspätung wegen des Nachtflugverbots nicht mehr in München landen dürfen? Darüber wollten wir lieber nicht nachdenken.

Überall stehen gestrandete Koffer herum

Der Check-in lief deutlich schneller, weil Eurowings Discover gleich vier Schalter besetzt hatte, wieder ging es in eine Air Baltic-Maschine, die dieses Mal problemlos abhob und superpünktlich landete. Es folgte die letzte Herausforderung: die Gepäckausgabe. Die ersten Koffer kamen auch schnell, doch dann passierte lange 20 Minuten nichts. Irgendwann sprang das Gepäckband nebenan an, hatten sich die Mitarbeiter vertan? Doch da kamen zu den drei noch herumliegenden Koffern nur noch einige weitere dazu, für die sich offenbar niemand mehr interessierte.

Kein Wunder: In der Halle standen mehr als 100 herrenlose Koffer herum, mit Zetteln beschriftet, die ein Datum zum Teil vier Tage vorher trugen. Die waren offenbar alle nicht korrekt angekommen und harrten ihrer Abholung. Werden sich unsere dazugesellen? Nach einigen weiteren bangen Minuten schließlich die Erlösung: Unsere drei Koffer rollten aufs Band, bingo!

Ich werde in der Heimatzeitung verfolgen, wie es in der Branche weitergeht. Für mich steht die nächste Flugreise frühestens nächstes Jahr an. Wenn ich vorher Nervenkitzel brauche, gehe ich lieber Fallschirmspringen oder Bungee-Jumpen.