Abschlussfeier der FOSBOS Weilheim: „Die ganze Welt liegt Ihnen zu Füßen“

Von: Andreas Jäger

Wurden für ihre Bestleistungen geehrt: Angelina Ranke, Sandra Retschmeier, Paula Schultz, Martin Schuster, Luisa Kastenmüller und Claudia Scherer (hinten, v.l.) sowie Korbinian Schuster, Tina Leiott, Felicitas Nowak und Michael Huber (vorne, v.l.). Ausgezeichnet wurden die Absolventen von der Elternbeiratsvorsitzenden Margarita Spiegler (l.) und Schulleiter Christian Dick (r.). © Ralf Ruder

268 Schüler aus 13 Klassen der Fach- und Oberschule Weilheim erhielten kürzlich ihre Abiturzeugnisse. Dabei wurden sie gebührend gefeiert und erfuhren in den Ansprachen unter anderem, was die Absolventen von der Fußballnationalmannschaft unterscheidet.

Weilheim – Der große Moment am Ende ihrer Schullaufbahn wartete auf die Schüler der 12. und 13. Klassen der Fach- und Berufsoberschule Weilheim jüngst in der Hochlandhalle: Im Beisein ihrer Familien und Freunde durften sie sich selbst sowie ihre erbrachte Leistung, das Fachabitur oder Abitur, feiern und ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Schulleiter Christian Dick blickte zu Beginn seiner Rede zurück auf das vergangene Schuljahr, das „durch ein regelrechtes Aufblühen an allen Ecken und Enden“ gekennzeichnet gewesen sei. Damit meinte Dick das Ende der Corona-Maßnahmen, was bedeutete, dass die zahlreichen Projekte, Feiern und Zusammenkünfte endlich wieder stattfinden konnten und das Schulleben „wieder richtig lebt“.

Schulleiter Dick: Junge Generation ist „keinesfalls faul“

An die Schüler gewandt, erzählte Dick, was leider nicht wenige von der jungen Generation denken würden: „Die heutige Jugend ist faul, uninteressiert, ungeduldig und lässt sich ablenken.“ Dick sieht das jedoch ganz anders und sagte, seines Erachtens sei das genaue Gegenteil der Fall: Die junge Generation „arbeitet in der Regel hart, ist digital fortgeschritten und keinesfalls faul“. Die Generation Z, also all jene, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind, „könnte tatsächlich die einflussreichste Generation werden“, so Dick: „Für mich sind Sie die Zukunft, auf die wir bauen können.“

„Junge Leute, die über sich hinauswachsen“ sah auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer (BfL) vor sich. Taffertshofer würdigte, dass die Absolventen „noch einmal richtig Gas gegeben“ hätten, und das aus eigenem Antrieb. Auch wenn einen die aktuellen Zeiten sorgenvoll stimmten, gab Taffertshofer den Abiturienten und Fachabiturienten mit auf den Weg, stets optimistisch zu bleiben und „weiterhin auf der Siegerstraße unterwegs“ zu sein.

„Ein ganz besonderer Ort“ sei die Fach- und Berufsoberschule, betonte Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock (CSU) in ihrer Rede: Neben dem Lernen werde hier auch die Gemeinsamkeit gelebt. Den frischgebackenen Abiturienten und Fachabiturienten bescheinigte Flock „perfekte Voraussetzungen“, so stünden ihnen nun alle Möglichkeiten offen. „Ihnen gehört die Zukunft und die ganze Welt liegt Ihnen zu Füßen“, so Flock.

Dass einige Absolventen trotz dieser vielen Möglichkeiten manchmal noch nicht so genau wüssten, wohin es denn gehen soll, griff die Elternbeiratsvorsitzende Margarita Spiegler in ihrer Ansprache auf. „Der richtige Weg geht nicht immer geradeaus“, so Spiegler: „Schaut auch nach links und rechts.“

Gemeinsam mit Schulleiter Christian Dick übernahm Spiegler anschließend die Ehrung der zehn Jahrgangsbesten, ehe nach und nach alle Absolventen ihre Zeugnisse erhielten. Eine ganz besondere Leistung vollbrachte Felicitas Nowak aus der Klasse F13Sa, wofür sie mit einem Sonderpreis der Landeselternfachschaft geehrt wurde: Sie erreichte einen Notendurchschnitt von 1,00.

WLAN im Schulhaus funktioniert endlich

Auf die „wahnsinnigen Highlights“ des vergangenen Schuljahres blickte Schülersprecher Gianluca dos Santos zurück: So etwa die Weihnachtsfeier, den Spendenlauf oder die Mottowoche. Groß sei die Freude bei den Schülern auch darüber gewesen, dass das WLAN im Schulhaus endlich funktioniere: „Wunder geschehen jeden Tag“, so dos Santos.

Die Absolventen gehörten nun „offiziell zur Elite, die die Zukunft verändern wird“, betonte der Schülersprecher. Und die Zeugnisübergabe fühle sich für ihn gar wie der Abpfiff des WM-Finales 2014 für die deutschen Fußballer an. Nur mit einem Unterschied: „Unsere Zukunft wird besser laufen als die der Nationalmannschaft.“

Eine große Zukunft steht gewiss auch den jungen Musikern der Schulband unter der Leitung von Jürgen Weishaupt bevor, die mit Titeln von Adele bis Journey für Abwechslung zwischen den Ansprachen und Zeugnisübergaben sorgten. Gekonnt und souverän moderiert wurde die Veranstaltung von Selin Tiryaki und Ben Kühberger vom SMV-Team.

