Der Wolf geht um: Zwei neue Foto-Nachweise — „Ich habe mich richtig erschrocken“

Von: Boris Forstner

Der Wolf geht um. Das Landesamt für Umwelt meldet zwei Foto-Nachweise im Landkreis Weilheim-Schongau. (Symbolfoto) © DPA

Der Wolf geht um. Das Landesamt für Umwelt meldet zwei Foto-Nachweise im Landkreis Weilheim-Schongau. Ein Leser berichtet von einer unheimlichen Begegnung.

Landkreis – Die Wolfs-Sichtungen im Landkreis häufen sich. Nach dem dramatischen Vorfall auf einem Bauernhof bei Böbing, als Anfang November nachgewiesenermaßen ein Wolf mehrere Schafe in unmittelbarer Nähe des Hauses gerissen hatte, meldete sich jetzt ein Leser bei uns, der diese Woche ganz in der Nähe bei Bromberg eine unheimliche Begegnung hatte.

Tier läuft „in vollem Tempo über die Straße“

Demnach war er morgens gegen 8.30 Uhr auf dem Weg von Böbing in die Arbeit nach Murnau, als ungefähr auf Höhe der Bromberg-Alm ein großes Tier direkt vor ihm die Fahrbahn überquerte. „Ich habe mich richtig erschrocken, als das Tier in vollem Tempo über die Straße gelaufen ist“, sagt er.

Fotoaufnahmen an zwei unterschiedlichen Stellen im Landkreis

Für ihn war klar, dass es kein Fuchs gewesen ist, er tippt auf einen Wolf. Das könnte bedeuten, dass sich das Tier in der Region wohlfühlt. Denn neben dem bereits erwähnten Fall gab es allein im Dezember zwei Fotonachweise, die von den Fachleuten des Landesamts für Umwelt eindeutig als Wolf identifiziert wurden. Wie ein Sprecher sagte, wurden die Aufnahmen am 11. und am 19. Dezember „an zwei unterschiedlichen Stellen im westlichen Landkreis Weilheim-Schongau“ gemacht – genauere Ortsangaben macht das LfU nicht.

