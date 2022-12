Fragebogen spült jede Menge Geld zusätzlich in die Kasse der EVA

Von: Sebastian Tauchnitz

Viele meldeten nicht, dass sie zusätzlichen Wohnraum geschaffen hatten. Nachdem sie den Fragebogen ausfüllten, kassierte die EVA die zusätzlichen Müllgebühren. © IMAGO

Bürger in Weilheim bekommen derzeit Post vom Landratsamt. Das Abfallwirtschaftsamt verschickt einen Fragebogen, der der EVA seit Jahren erhebliche Mehreinnahmen beschert.

Landkreis – Der Fragebogen, der momentan in Weilheim in den Briefkästen landet, ist durchaus umfangreich. Nicht nur Zahl und Größe der Mülltonnen wird abgefragt, sondern auch die Zahl der Wohneinheiten und Ferienwohnungen in dem Gebäude sowie verschiedene Grundbuchdaten wie etwa das Kaufdatum der Immobilie. Da fragt sich so mancher, ob die Daten nicht ohnehin bei Landratsamt und EVA vorhanden sein müssten und was das Ganze soll.

„Vertrauen ist gut, Kontrolle dennoch manchmal nötig“, so Kreiskämmerer Norbert Merk auf Anfrage der Heimatzeitung. Die Fragebogenaktion laufe schon seit 2014. Der Grund war ein ganz einfacher: Immer wieder werden – gerade auf den Dörfern – Häuser umgebaut, so dass zusätzliche Wohneinheiten entstehen. Oftmals vergessen die Bauherren dann aber im Anschluss, der EVA zu melden, dass da zusätzliche Wohneinheiten entstanden sind, und führen deswegen auch nicht die nötigen Gebühren ab. „Daher verschicken wir die Fragebögen, um wieder auf den aktuellen Stand zu kommen“, so Merk.

Mehr als das Doppelte der Personalkosten eingespielt

Anfangs habe es durchaus einen Rüffel von den Rechnungsprüfern gegeben, dass Personalkosten für die Fragebogenaktion verwendet werden. Doch der Erfolg habe dem Landratsamt recht gegeben, so der Kämmerer nicht ohne Stolz. Die zusätzlichen Einnahmen, die die EVA dadurch erziele, dass Wohneinheiten nachgemeldet wurden, übersteige die Personalkosten um mehr als das Doppelte.

Und da die EVA GmbH eine Tochter des Landkreises ist, die für ihn als Entsorgungsträger diese Pflichtaufgabe übernimmt, sei das auch gut für den Landkreis. Und am Ende auch für alle Gebührenzahler.

Zahlen alle, zahlen alle weniger

Denn wenn wirklich jeder, der muss, auch Gebühren entrichtet, bedeutet das, dass am Ende alle weniger zahlen müssen. „Nicht zuletzt deshalb konnten wir so lange die Abfallgebühren stabil halten“, so Merk.

Aber warum müssen da Fragebögen herumgeschickt werden – das Landratsamt ist doch auch Bauaufsichtsbehörde, die alle Anträge auf Um- und Ausbau bearbeiten und schlussendlich genehmigen muss?

Datenschutz verkompliziert unnötig die Lage

„Da steht uns wieder einmal der Datenschutz im Weg“, erklärt Merk. Die Kämmerei habe schon versucht, zu erreichen, dass das Bauverwaltungsamt ihr eine Nachricht schickt, wenn irgendwo weiterer Wohnraum geschaffen wird. Doch das sei nicht möglich gewesen, weil es sich um eine „zweckgebundene Datenerhebung“ handele und da der Datenschutz greifen würde.

Mit der Erfassung in Weilheim sei man dann einmal komplett durch. „Dann fangen wir wieder von vorn an“, so Merk. In den vergangenen Jahren wurde ja fleißig weiter ausgebaut.

