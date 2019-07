Die Französische  Woche hat jetzt fünf Tage

Fünf Tage wehte heuer französisches Flair über Weilheim. Weil die Verlängerung der Französischen Woche um einen Tag so gut ankam, soll das Fest zu Ehren der Partnerschaft mit Narbonne auch im kommenden Jahr fünf Tage dauern.

Weilheim –„Das war eine fantastische Französische Woche. Wir alle sind glücklich, müde und zufrieden. Wir Wirte hatten heuer erstmals fünf Tage Bewirtung am Stück zu stemmen. Das war keine Kleinigkeit und es ist uns super gelungen“, freute sich Wirtesprecher Florian Instinsky am Sonntag. Auch Neuzugang Clement Chococult habe einen tollen Start hingelegt. „Das Wetter hat insgesamt gut mitgespielt und die Mischung aus französischem Flair und kulinarischen Köstlichkeiten kommt in der Bevölkerung einfach immer wieder gut an.“

Und dies spiegelt auch die Stimmung an den anderen Ständen wider. „Die Stimmung war ganz super“, fand auch Daniela Bayer, die am Stand von Davide Carbone arbeitete. „Wir haben hier einfach ein tolles Miteinander, jeder hilft jedem, das ist eine gute Gemeinschaft!“ Dem konnte auch Leopold Glas vom „Marmita’s“ nur zustimmen. Mit seinem Team versorgte er die Gäste mit einigen hundert Portionen Nudeln und anderen Köstlichkeiten. Auch Norbert Vidal freute sich über die durchweg gute Stimmung, wenngleich er glaubt, es seien an den einzelnen Tagen weniger Besucher als im Vorjahr gewesen: „Aber vielleicht liegt das daran, dass es fünf Tage waren“ und sich die Besucher auf mehr Tage verteilen konnten.

Rege Nachfrage herrschte auch auf dem „Marktplatz Narbonne“, wo Weine aus der Region, Oliven, Öle, Seifen, Ziegenkäse und Honig bereits seit Jahren ihre Stammkäufer haben. Besonders gut kam wie bereits im Vorjahr der Mittagstisch der französischen Händler an, der von Mittwoch bis Freitag mit Paella lockte.

Auch die Delegation aus Narbonne genoss den Aufenthalt in Weilheim und das Besichtigungsprogramm. „Mir hat’s gut gefallen“, resümierte auch Peter Kuchler – jahrelang selbst einer der Wirte der französischen Woche – am Sonntagnachmittag, nachdem er bereits zum wiederholten Mal Gast war. Hermine Zaha vom städtischen Veranstaltungsbüro ergänzte: „Mich freut’s, dass die französischen und deutschen Wirte Hand in Hand arbeiten und einander helfen. Das ist echte Städtepartnerschaft.“

Schade nur, dass am Familiennachmittag doch noch ein Gewitter kam – das hätte es wirklich nicht gebraucht.

Bianca Heigl