„Französische Woche“ in Weilheim: Findet die beliebte Veranstaltung heuer wieder nicht statt?

Von: Katrin Kleinschmidt

Viele Besucher zog die „Französische Woche“ auf dem Weilheimer Marienplatz jedes Jahr an. Heuer scheint sie zum dritten Mal in Folge auszufallen. © Gronau

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Auszeit könnte die „Französische Woche“ in Weilheim heuer – Stand jetzt – ohne größere Einschränkungen stattfinden. Und wird wohl doch wieder ausfallen.

Weilheim – Freundschaften über hunderte, gar tausende Kilometer hinweg sind gar nicht so selten. Diese zu pflegen, war in Zeiten der Corona-Pandemie noch ein wenig schwieriger als sonst. Besuche über Landesgrenzen hinweg wurden durch viele, oftmals auch unterschiedliche Vorschriften teils unmöglich gemacht. Die Städtepartnerschaft zwischen Weilheim und der französischen Stadt Narbonne beschränkte sich daher in den vergangenen zwei Jahren auch auf einige wenige Aktionen.

Doch wer hoffte, die Beziehung heuer mit der „Französischen Woche“ wieder hochleben lassen zu können, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit enttäuscht. „Ich gehe davon aus, dass die ,Französische Woche‘ nicht stattfindet“, sagt Marion Lunz-Schmieder, die im Stadtrat für die Städtepartnerschaft zuständig ist.

„Wir können nicht ins Blaue hinein planen“ - Veranstaltung eher wieder für 2023 angedacht

Es wäre die dritte Absage in Folge für die beliebte Veranstaltung, die stets Anfang Juli stattfindet. Doch lange Zeit war unklar, ob die Einschränkungen für den Sommer tatsächlich aufgehoben werden. „Und wir können ja nicht ins Blaue hinein planen“, sagt Lunz-Schmieder. Wirte und Händler seien nun damit beschäftigt, ihre Geschäfte wieder aufzubauen. Parallel dazu eine große Veranstaltung zu planen, sei „ganz schwierig. Es ist einfach zu kurzfristig“. Lunz-Schmieder hält es für sinnvoller, die „Französische Woche“ für 2023 „in Ruhe anzugehen“. Die endgültige Absage will sie noch mit weiteren Zuständigen besprechen.

Erste Überlegungen für das Jubiläum

Die Freundschaft soll auch ohne das Fest nicht gänzlich ruhen. „Da muss ich mir für dieses Jahr noch etwas ausdenken.“ 2020 hatten Grundschüler aus Weilheim und Narbonne im Zuge der Partnerschaft beispielsweise Bilder gemalt, wie sie die Pandemie erleben – und sich diese gegenseitig zugeschickt. Werke davon waren in Weilheim ausgestellt. 2021 feierten Vertreter beider Gemeinden mit einer Videokonferenz ein Jubiläum: Die Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunde in Narbonne jährte sich zum 50. Mal. Das größere Fest aber steht erst in zwei Jahren für die Weilheimer an: In der Kreisstadt wurde die Urkunde erst 1974 unterschrieben. Wie das Jubiläum begangen wird, dafür gebe es „erste Überlegungen“, verriet Lunz-Schmieder. Pandemie-bedingte Einschränkungen gibt es dann hoffentlich längst nicht mehr.

