Französische Woche: So wurde mitten in Weilheim das Savoir-vivre gepflegt

Karin Rannetshauser (2.v.l.) gehört zu den Stammgästen auf der „Französischen Woche“. © Ralf Ruder

Mit Crêpes, Quiche Lorraine, Wein und Musik ist in Weilheim die „Französische Woche“ gefeiert worden. Der Marienplatz war wieder Treffpunkt für die Fans des deutsch-französischen Festes.

Weilheim – Wir haben es nicht verlernt zu feiern. Den Beweis dafür traten die Besucher der „Französischen Woche“ in Weilheim einmal mehr an. Zwar war der Marienplatz nicht so voll wie zu Hoch-Zeiten des deutsch-französischen Freundschaftsfestes, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Es war Savoir-vivre, die Kunst, das Leben zu genießen in Reinkultur geboten.

Angenehmes Wetter herrschte am Samstag, und der Marienplatz war wieder quasi der Nabel der Welt für alle Freunde der „Französischen Woche“. Vieles hat sich verändert nach der Corona-bedingten Zwangspause, die 2022 noch in die Verlängerung gegangen war. Und wer seine angestammten Stände besuchen wollte, musste sich manchmal neu orientieren. Es war auch so manches Neue dazugekommen, etwa viel französische Musik, was von Stammgästen sehr positiv aufgenommen wurde.

Ab 10 Uhr war der Marktplatz Narbonne geöffnet, eine Stunde später öffneten die Marktstände, und der Platz füllte sich mit Leben. Das erste Programm-Highlight setzte am Nachmittag die Big Band des Gymnasiums Weilheim, auch das ein altbewährter Bestandteil des Festes.

Die Big Band des Gymnasiums bei ihrem Einsatz auf der „Französischen Woche“. © Ralf Ruder

Mit ihren fetzigen Rhythmen heizten die Musiker den Gästen richtig ein, wobei sich vor der Bühne eine echte Fantraube bildete – Eltern, Geschwister, Freunde und Ex-Big-Bandler freuten sich mit den Nachwuchstalenten. Es wurde getanzt, mitgesummt und kräftig applaudiert. Wer seine Runden über den Platz drehte, konnte neben vielen vertrauten Gesichtern auch jede Menge neues Publikum entdecken, das ganz offensichtlich den Virus „Französische Woche“ ebenfalls im Blut hat. Mitten unter den Besuchern war auch Karin Rannetshauser, die wahrscheinlich schon eine Inventarnummer für das „Fest der Feste“ hat: „Logisch bin ich wieder da“, freut sie sich über das Comeback und prostet ihren Freunden am Tisch zu.

Tatsächlich trifft man im Laufe des Nachmittags und Abends sehr viele bekannte Gesichter, die der „Französischen Woche“ von Anbeginn bis zur nun 33. Auflage die Treue halten. Und auch die Jugend ist da, feiert mit und genießt die ganz besondere Atmosphäre dieser Veranstaltung.

Ein ganzer Tisch Ex-Big- Bandler wird noch bei Veranstaltungsende gesichtet, junge Menschen, die längst nicht mehr zur Schule gehen, die irgendwo eine Ausbildung machen, aber jetzt gerne zurückgekommen sind, um dieses Fest mitzufeiern – wie früher eben.

Auch bei den Wirten ist Beständigkeit die Devise, nur die Anordnung der Stände am Platz wurde leicht geändert. „Es ist natürlich viel los rundherum an diesem Wochenende“, so Rainer Instinsky. „Aber das ist ja auch gut so.“ Für ihn zählt vor allem, dass die Leute am Platz ihren Spaß haben. Und die Stimmung zeigt, dass das so ist.

Unter anderem Tintenfisch in spezieller Soße gab es an diesem französischen Stand. © Ralf Ruder

Als ab 18 Uhr „Jean Claude & Nathalie“ für musikalische Unterhaltung sorgen, füllt sich der Marienplatz immer mehr. „Die Musik ist super. Schön, dass es mal richtig französische Musik gibt“, freut sich Hans, der mit Frau und Tochter seit dem Nachmittag mitfeiert.

Richtig eingeheizt wird den Gästen von Vroni Brods „Klangfabrik“, die mit ihrem Showprogramm den Abend einläutet, bevor „Jean Claude & Nathalie“ wieder übernehmen. Auf dem Marienplatz ist da bereits fast jeder Platz besetzt, hier feiert eine Familie, da ein Firmenstammtisch, dort eine fröhliche Runde Freundinnen. Auch ein Klassentreffen verteilt sich auf mehrere Locations, die letzten Wackeren findet man gegen Ende an einem Tisch und erfährt: „Wir gehen jetzt noch ins ,Torito’ zum Weiterfeiern!“ „Französische Woche 2023“: Weilheim im positiven Ausnahmezustand wie eh und je bei diesem Fest. Bianca R. Heigl