Bewährung nach Widerstand gegen Polizisten

Verurteilt wurde die Frau wegen Widerstands gegen Polizeibeamte © MM

Gleich zwei Polizeieinsätze, bei dem einer aus dem Ruder lief, hat eine junge Frau vergangenes Jahr im östlichen Landkreis ausgelöst. Unter anderem soll sie einen Polizisten beleidigt haben. Darum musste sie sich vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten.

Weilheim – Zuerst hatte sich die Angeklagte nach erheblichem Alkoholgenuss verletzt und musste in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht werden. Dieser Einsatz war laut einem der beteiligten Polizeibeamten schnell beendet. Kurz darauf seien sie erneut gerufen worden, weil die Frau versuchte, aus dem Krankenhaus zu fliehen, um sich einem Alkoholtest zu entziehen. Bei diesem Einsatz soll die Frau die Polizeibeamten beleidigt und einem Polizisten die Hand weggeschlagen haben.

Zu diesem Schlag, der die Anklage wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte begründete, befragt, sagte der als Zeuge vernommene Polizeibeamte aus, dass er weder verletzt noch dienstunfähig geworden sei.

Zwischen 2,3 und 2,8 Promille im Blut

Die Angeklagte räumte den Widerstand gegen die Beamten ein, ebenso, dass sie Alkohol konsumiert hatte. Letzteres wurde auch durch zwei Alkoholtests bestätigt, die die Werte 2,3 und 2,8 Promille ergeben hatten. Die Differenz erklärte ihr Verteidiger mit unterschiedlichen Messverfahren. Dass seine Mandantin Alkohol getrunken hatte, erklärte der Rechtsanwalt damit, dass sie sich damals in einer schwierigen Situation befunden habe.

Auf die Frage der Richterin, was sie getrunken habe, gab die Angeklagte an, es seien sechs Flaschen Bier gewesen. Die Richterin bezweifelte, dass damit dieser Promillewert erreicht werden kann. Die Angeklagte war sich aber sicher, dass sie nicht mehr getrunken haben kann, da sie nur sechs Flaschen Bier zuhause hatte.

Der Staatsanwalt forderte wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung sechs Monate Freiheitsstrafe, die mit einer Bewährungszeit von drei Jahren ausgesetzt werden könnte. Zudem sollte die Angeklagte 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Der Verteidiger hielt wegen verminderter Schuldfähigkeit eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten für angebracht, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Eine Geldauflage hielt er nicht für angemessen. Die Angeklagte sagte, dass ihr leid tue, was sie getan hat, sie habe nur so gehandelt, weil sie an diesem Tag „emotional am Ende“ war.

Das Urteil lautete schließlich vier Monate Freiheitsenzug, der mit einer Bewährungszeit von drei Jahren ausgesetzt wird. Von der Richterin erhielt die Frau zum Urteil noch einen guten Rat. Da sie jetzt wegen einer Schwangerschaft keinen Alkohol trinke, sei dies ein guter Zeitpunkt für einen Neustart. Sie solle „das Alte hinter sich lassen und das Neue angehen“, so die Richterin.