Freisprechungsfeier Haus- und Landwirtschaft: „Danke, dass ihr diesen Beruf gewählt habt“

Prüfung geschafft: Die Hauswirtschaftsabsolventinnen mit Gratulanten und Wegbegleitern. © Antonia Reindl

In ganz Oberbayern zählte man in diesem Jahr 665 Prüflinge in den haus- und landwirtschaftlichen Ausbildungsberufen. 53 Absolventen und Absolventinnen wurden jetzt in der Großweiler Kreut-Alm freigesprochen. 24 Frauen und Männer, die sich über ihr Zeugnis freuen konnten, kommen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Großweil – Von „intensiven“, aber auch „anstrengenden“ Jahren sprach unmittelbar zu Beginn Eva Maslanka vom Sachgebiet Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung von Oberbayern. Ähnliches war auch von Wolfgang Taffertshofer (BfL), stellvertretender Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau, zu hören: „Sie haben sich durchgebissen und durchgekämpft.“ Er, Landwirt, sei vor ungefähr 40 Jahren an gleicher Stelle wie die Absolventen gestanden – und schon damals habe es Themen in der Landwirtschaft gegeben, „die schwierig waren“. Denn so etwas wie „die gute alte Zeit“, sagte Taffertshofer, gebe es nicht. Heute sei „ein großer Tag zu feiern“, zugleich mahnte der stellvertretende Landrat aber, nicht stehen zu bleiben. „Gehen Sie in Fortbildung“, appellierte er, „engagieren Sie sich“. Schließlich brauche Landwirtschaft eine Stimme.

Kritischer Blick auf den landwirtschaftlichen Beruf

„Wir haben nicht mehr die Akzeptanz wie früher“: Mit diesen Worten warf Klaus Solleder, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, einen kurzen kritischen Blick auf den landwirtschaftlichen Beruf. Dennoch: „Danke, dass ihr diesen Beruf gewählt habt“, sagte er und appellierte: „Lasst es richtig krachen!“

Die Stimme zu erheben, der Landwirtschaft eine Stimme zu geben, dazu ermahnte wie Taffertshofer auch Johann Leis, BDM-Kreisvorsitzender in Garmisch-Partenkirchen und bayerischer Landesvorsitzender. Landwirte und Landwirtinnen sollten sich aktiv einbringen, nur so könnten Lösungen auch praxisnah umgesetzt werden.

Ziel erreicht: Vor 40 Jahren sei er an derselben Stelle gestanden wie die Absolventen und Absolventinnen, meinte Wolfgang Taffertshofer (rechts). © Antonia Reindl

Einen humorvollen Beitrag lieferte Magdalena Kühn, Vorsitzende des Hauswirtschaft-Prüfungsausschusses. Sie gewährte einen Einblick in die praktische Prüfungsphase. Panik und Stress. Leere Druckerpatronen. Die Küche, das Wohnzimmer, der Hausgang – dauerbelegt. Sie versetzte sich in die Lage der Prüflinge, der Eltern, der Partner, der Prüfer. Aus Sicht eines Ehemannes kommentierte sie: „Ich glaube, es gibt nichts Spannenderes als eine genervte Ehefrau; ich glaube, das Ganze ist sehr explosiv.“

Ihr Kollege Heinrich Weinzierl, Vorsitzender des Landwirtschaft-Prüfungsausschusses, sprach derweil von einer „schönen, angenehmen Prüfung“, die gelegentlich anstrengend gewesen sei, „wenn jemand nicht so gut war“. Den Frauen und Männern riet er, „die Chance zu nutzen“, einmal von zu Hause fortzugehen, etwa ins Ausland, um „andere Denkweisen“ kennenzulernen. „Man muss immer über den Tellerrand hinausschauen“, sagte Weinzierl.

Online-Lektionen in der Küche

53 Frauen und Männer erhielten an diesem Abend ihre Urkunden und Zeugnisse. Vier davon sprachen auf der Bühne über sich, ihre Ausbildung, ihre Zukunft. Darunter: Andreas Ostler aus Mittenwald. Er absolvierte das Landwirt-Bildungsprogramm an der Almakademie in Eschenlohe. Er möchte den elterlichen Betrieb, rund 200 Schafe, im Nebenerwerb weiterführen. Diesen aufzugeben, „wär’ schod’“ gewesen, sagte er. Gerade seien sie „mittendrin“ in der Betriebsübergabe. Den Moment auf der Bühne nutzte Ostler, um sich bei seiner Frau zu bedanken, der zeitweisen Küchenblockade wegen. In Zeiten von Corona absolvierte er manch Online-Lektion mit Mittenwalder Kollegen: „Fünf Mannsbuider beim Homeschooling in der Kuch“. Und klar: Da war auch „die ein oder andere Stammtisch-Szene dabei“, ergänzte Ostler.

Von Antonia Reindl

