Weilheimerin (18) geht für ein Jahr nach Indien: Hannah ist dann mal weg

Von: Kathrin Hauser

In den Süden von Indien wird Hannah Reitinger Anfang September reisen. Sie macht dort ein Freiwilliges Soziales Jahr. Hilfe bei den Hausaufgaben Zwei Volunteers aus Deutschland © Gronau

Hannah Reitinger hat aufregende Monate vor sich: Die 18-jährige Weilheimerin macht ein FSJ im „Don Bosco Care Home“ für HIV-positive Buben in Südindien.

Weilheim – Vor etwa 18,5 Jahren ist Hannah Reitinger in Weilheim zur Welt gekommen. Sie ist hier zur Schule gegangen und hat heuer am Weilheimer Gymnasium ihr Abitur gemacht. Sie hat also den allergrößten Teil ihres Lebens im beschaulichen Oberbayern verbracht.

In wenigen Tagen bricht Hannah Reitinger nun in eine vollkommen fremde Welt auf: Am 9. September fliegt sie von Frankfurt nach Delhi, in die Hauptstadt Indiens. Dort steigt sie in das nächste Flugzeug, das sie zu einer kleineren Stadt in den Süden des Landes fliegt. Dann folgen noch etwa zwei Stunden Autofahrt, bis die junge Frau dort ankommt, wo sie das kommende Jahr leben und arbeiten wird: im kleinen Dorf Nilavaarapatti.

Hilfe bei den Hausaufgaben

Hannah Reitinger macht ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) im „Don Bosco Care Home“ im Dorf , wo etwa 60 Buben und junge Männer im Alter zwischen 8 und 25 Jahren leben. Sie alle sind HIV-positiv. Sie sei für die Acht- bis Zwölfjährigen zuständig, helfe bei den Hausaufgaben, gebe Nachhilfe und ein bissl Englischunterricht und sorge fürs Spieleangebot am Nachmittag. „Es ist so ähnlich wie Nachmittagsbetreuung“, erzählt sie.

Ihr Bruder hat ebenfalls ein FSJ über die Don Bosco Volunteers in Benediktbeuern gemacht – allerdings in Deutschland. Dass das auch etwas für sie sein könnte, sei ihr schon länger klar gewesen, erzählt die Weilheimerin. Auch, dass sie gerne mit Kindern arbeiten würde, wusste sie. Und wie kam sie darauf, ihr FSJ in Indien zu machen? „Ich dachte mir, ich könnte etwas ganz anderes ausprobieren“, sagt Hannah Reitinger – und so hat sie sich für ein Auslands-FSJ oder genauer für einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst beworben.

Eltern unterstützen die junge Weilheimerin

Ihre Eltern seien am Anfang ein bissl skeptisch gewesen, erzählt die 18-Jährige. Arbeiten im Ausland und dann noch in einer völlig fremden Kultur, sie hätten sich gefragt, ob das nicht zu viel Neues auf einmal für ihre Tochter sei. „Aber sie unterstützen mich“, sagt Hannah Reitinger.

Sie selber habe auch eine Zeit gehabt, in der sie an ihrer Entscheidung, für ein FSJ nach Indien zu gehen, gezweifelt habe: „Ich war mir zwischendurch unsicher, ob es nicht zu viele Herausforderungen auf einmal sind. „Aber ich glaube, das ist ganz normal“, sagt Hannah Reitinger. Und mittlerweile sei sie sich auch wieder ganz sicher, dass es richtig ist, in die Fremde zu gehen, um dort zu arbeiten. Mittlerweile überwiege die Freude über alle Zweifel. „Ich freue mich voll.“

Gut vorbereitet für die neue Aufgabe

Im Herbst des vergangenen Jahres hat sie sich für das FSJ im Ausland angemeldet und seitdem vier Vorbereitungsseminare absolviert. Beim ersten Seminar sei es um die Organisation gegangen, die das FSJ anbietet, bei den übrigen dreien dann um die Vorbereitung auf die jeweiligen Einsatzländer, die Einrichtungen und die Aufgaben für die Volontäre. „Wir haben zum Beispiel viel über Don Boscos Pädagogik gelernt“, sagt Hannah Reitinger. Ende Juli gab es dann das letzte Seminar für die angehenden FSJler, das mit einem Entsendungsgottesdienst endete.

Inzwischen fühle sie sich gut auf das Land und ihre Aufgabe dort vorbereitet, sagt die 18-Jährige. Die Buben, die sie im „Don Bosco Care Home“ betreut, sind alle HIV-positiv. Die meisten haben sich bei ihren Eltern angesteckt, die ebenfalls HIV haben. Dass sie sich selber infizieren könnte, fürchtet die junge Frau nicht. „Eine Ansteckung ist im Alltag unwahrscheinlich“, sagt sie.

Zwei Volunteers aus Deutschland

Wenn die junge Weilheimerin Anfang September in Frankfurt ins Flugzeug steigt, dann tritt sie die Reise nach Nilavaarapatti nicht alleine an: Eine weitere Volontärin aus Deutschland reist mit ihr. Sie leisten ihren Freiwilligendienst gemeinsam ab und wohnen auch zusammen in einem Zimmer in einem Nebengebäude. Ihre Volunteer- Kollegin hat Hannah Reitinger auch schon bei den Vorbereitungsseminaren kennengelernt.

Gemeinsam wurden die beiden auch darauf vorbereitet, dass sich Frauen in Indien anders kleiden als jene in Europa oder Amerika. Und dass es nicht ratsam ist, als Frau alleine unterwegs zu sein – vor allem abends. Auch aus diesem Grund sei es gut, zu Zweit zu sein, sagt Hannah Reitinger.

Das hiesige, nicht allzu scharfe Essen und die Freiheit, als Frau ohne Furcht alleine unterwegs zu sein, das wird sie vermissen, wenn sie in Indien ist, das weiß sie jetzt schon. Doch die Freude auf das, was an Neuem auf sie zukommt überwiegt: „Ich freue mich darauf, neue Leute und eine andere Kultur kennenzulernen. Und darauf, einmal lange und ganz weit weg zu sein.“

Blog & Spenden

Wer Hannah Reitingers entwicklungspolitischen Freiwilligendienst unterstützen möchte, kann das mit einer Spende an folgende Bankverbindung tun: Don Bosco Mission, Liga Bank München, IBAN: DE66 7509 0300 0102 1418 76, BIC: GENODEF1M05, Verwendungszweck: Hannah Reitinger, S23VB013. Damit wird auch das „Don Bosco Care Home“ in Nilavaarapatti unterstützt.

In einem Blog wird Hannah Reitinger über ihre Zeit in Indien berichten unter folgender Adresse: https://blogs.donboscovolunteers.de/hannierkundetindien/