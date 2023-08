Eintauchen in einzigartige Biotope

Von: Andreas Jäger

Teilen

Am Weltkulturerbe Wieskirche kommt man bei den Routen „Radeln rund ums Wiesfilz“ sowie „Radeln zwischen Lech und Ammer“ vorbei. © Christoph Jorda

Auf den Routen rund um das Thema „Land der Moore“ fährt man über traumhafte Radwege zwischen Lech und Loisach.

Landkreis – Das Alpenvorland zählt zu den faszinierendsten Landschaften Deutschlands und sogar ganz Europas. Hier hinterließen die eiszeitlichen Gletscher neben den Seen Hunderte von kleinen und größeren Moorgebieten. Diese einzigartigen Biotope sind heute Lebensraum von seltenen Tieren und Pflanzen. Das Fahrrad ist die erste Wahl, um diese typische Landschaft zu erkunden und hautnah zu erleben. Die Themenrouten „Land der Moore – Radtouren zwischen Lech und Loisach“, die Teil des neuen Freizeitradkonzepts sind, bestehen aus insgesamt sechs Schleifen, die sich je nach Kondition und Anspruch vielfach kombinieren lassen.

Eine kurze und abwechslungsreiche Schleife zwischen Peiting und Hohenpeißenberg, die auch für Kinder und Jugendliche kein Problem darstellt, ist die Route „Radeln rund ums Schwarzlaichmoor“. Um jenes Naturschutzgebiet zu Füßen des Hohen Peißenbergs ranken sich spannende und mystische Geschichten. Auf einer Länge von 17 Kilometern geht es zum größten Teil über Nebenstraßen, asphaltierte Wirtschaftswege und Schotterwege. Auf halber Strecke bietet der Badesee Hetten Gelegenheit für eine Erfrischung.

Idyllische Filzen rund um die Wieskirche

Die 30 Kilometer lange Route „Radeln rund ums Wiesfilz“ führt Radler durch die südwestlichste Ecke des Pfaffenwinkels zwischen Steingaden, Prem und Urspring. Diese Gegend ist geprägt vom Lauf des Lechs, der hier seine ersten Staustufen durchfließt, und den Ausläufern des Ammergebirges. Unmittelbar am Alpenrand ist die Topografie recht hügelig und es warten einige Höhenmeter. Der Moorlehrpfad Premer Filz enthüllt die Geheimnisse dieser uralten Kulturlandschaft. Und rund um die Wieskirche rollt man durch besonders idyllische Filzen, die eingebettet in sanften Mulden zwischen den Hügeln liegen.

Von Prem bis Benediktbeuern sind zahlreiche Moorlandschaften zu finden. © Tourismusverband Pfaffenwinkel

Die Marktgemeinde Peiting ist ein idealer Startpunkt für die 42 Kilometer lange Strecke „Radeln zwischen Lech und Ammer“, die zwischen den beiden Flüssen Lech im Westen und der Ammer im Osten über Rottenbuch, Wildsteig und Steingaden verläuft. Höhepunkte der Route sind aber nicht nur die zahllosen Filze, Moore und Seen: An der Strecke liegen darüber hinaus weltberühmte Pilgerorte wie die Wieskirche oder das Kloster Rottenbuch. Der schönste, aber auch anspruchsvollste Abschnitt verläuft zwischen Steingaden und dem kleinen Schwaigsee. Hier fordern einige herzhafte Steigungen ihren Tribut. Aber der herrliche Blick zur Kulisse der Ammergauer Alpen im Süden ist jeden Schweißtropfen wert.

Durch das weltbekannte Murnauer Moos

Auf der 59 Kilometer langen Strecke „Radeln zwischen Riegsee und Kochelsee“ fährt man von Murnau aus zum Riegsee und weiter in Richtung Hohlmühle. Kurz geht es stramm bergauf, dann lange bergab und nach dem Kreuzen der Autobahn durchquert man schon die weiten Loisach-Kochelsee-Moore. Das nächste Ziel ist Benediktbeuern mit seinem weithin sichtbaren Kloster. Entlang des Hochmoorpfades erfährt man viele Details über die Geschichte dieser Kulturlandschaft. Ab Sindelsdorf geht es mit einem nördlichen Schwenk durchs einsame Voralpenland nach Uffing am Staffelsee und schließlich wieder zurück nach Murnau.

Als Startorte für die naturgeprägte Schleife „Radeln zwischen Bayersoier See und Staffelsee“ mit einer Streckenlänge von 45 Kilometern bieten sich die Orte Murnau oder Bad Bayersoien an. Vom netten Kurdorf Bad Bayersoien mit seinem Moorsee geht es erst einmal hinüber nach Bad Kohlgrub und auf langer, leicht abfallender Strecke hinunter ins weltbekannte Murnauer Moos. Anschließend fährt man hinauf zum Obermarkt in Murnau. Die von historischen Häusern gesäumte Fußgängerzone lädt ein zu einer Rast und einem kurzen Bummel durch das romantische Innenstädtchen. Nach Umrundung des Staffelsees taucht man wieder ein in die Natur und radelt auf einsamen Waldsträßchen zurück zum Ausgangspunkt in Bad Bayersoien.

Die 91 Kilometer lange Route „Radeln zwischen Bad Kohlgrub und Benediktbeuern“ kombiniert die beiden Einzeltouren „Radeln zwischen Riegsee und Kochelsee“ und „Radeln zwischen Bayersoier See und Staffelsee“. Wer es gemütlich angehen lassen möchte, plant am besten zwei Tage dafür ein. Damit bleibt auch genügend Zeit für die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Info-Stationen entlang der Strecke.

Die Routen

finden Sie auf der Internetseite „www.pfaffen-winkel.de“ unter der Rubrik „Radeln“ oder mit Navigationsmöglichkeit in der App „Pfaffenwinkel Touren & Freizeit“. Und nicht vergessen: Wer ein schönes Foto unterwegs macht und es an unsere Zeitung schickt, hat die Chance auf tolle Preise – unter anderem ein Kässpatzessen für vier Personen auf der Schönegger Käsealm. Die Bilder bitte an redaktion@weilheimer-tagblatt.de oder lokales@schongauer-nachrichten.de mailen. Gerne können Sie die Fotos parallel auch auf Instagram posten und „merkur_wm_sog“ sowie „pfaffenwinkel_oberbayern“ verlinken.