Radeln für den Weltfrieden - und gegen Atomwaffen

Von: Andreas Jäger

Teilen

Mit gelben Strahlenschutzanzügen unterstrichen die Teilnehmer ihre Forderung zum Verbot von Atomwaffen. © Andreas Jäger

Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft radeln gerade von Ingolstadt nach Lindau und warnten beim Zwischenstopp in Weilheim vor einem möglichen Atomkrieg. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg forderten die Friedensradler mehr Bereitschaft zu Verhandlungen.

Weilheim – Abrüstung, Verbot von Atomwaffen und eine Stärkung der UNO: Das sind die Forderungen der Teilnehmer der Friedensfahrradtour, die von der Deutschen Friedensgesellschaft organisiert wird. Seit 2004 gibt es dieses Projekt, heuer findet die Tour zum 19. Mal statt. Auf ihrer Route zwischen Ingolstadt und Lindau legten die rund 20 Friedensradler kürzlich auch einen Zwischenstopp in Weilheim ein, im Rahmen einer kleinen Kundgebung erläuterten sie auf dem Marienplatz ihre politischen Forderungen.

Ein ganz besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr lag auf dem Thema Atomwaffen, deren Entwicklung, Einsatz oder auch Androhung die Teilnehmer verbieten möchten. Die deutsche Regierung forderten die Friedensradler, eingehüllt in gelbe Strahlenschutzanzüge, auf, dem 2017 in der UN-Vollversammlung beschlossenen und 2021 in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Da auch hierzulande amerikanische Atomwaffen stationiert seien, könne Deutschland ein potenzielles Ziel des Einsatzes jener Waffen sein, betonten die Teilnehmer der Kundgebung auf dem Marienplatz.

Mit dem Fahrrad legen die Teilnehmer der Aktion eine Strecke von Ingolstadt bis Lindau zurück. © Andreas Jäger

Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisierten die Friedensradler scharf und forderten die Beendigung jener Lieferungen. Deutschland sei damit zur Kriegspartei geworden, sagten die Teilnehmer. Die Bundesregierung solle sich in der EU und der NATO stattdessen für Friedensverhandlungen und Interessenausgleich zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine einsetzen.

An Weilheims Bürgermeister Markus Loth richteten die Friedensradler den Appell, sich den sogenannten Mayors for peace (Bürgermeister für den Frieden) anzuschließen. Hierbei handelt es sich um eine 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima gegründete Organisation von Städten, die sich für die atomare Abrüstung einsetzen.