Genuss-Inseln in Weilheim: Frische Ernte auch ohne Garten

Ab jetzt darf gepflückt werden

Beim Spaziergang ein paar Erbsen naschen, dann ein paar Blätter Minze als Aroma für das Wasser in der Trinkflasche pflücken und gleich noch einen Kohlrabi für die Brotzeit ernten: Die Genuss-Inseln in Weilheim sollen jedem den Zugang zu frischen Kräutern und Gemüse ermöglichen – an sechs Standorten in der Stadt.

Weilheim – In den öffentlichen Naschgärten, die vor Kurzem an verschiedenen Stellen angelegt wurden, blühen bereits die Beerensträucher und Obstbäume. Doch nicht nur süße Früchte, auch Kräuter und Gemüse soll es in diesem Sommer für Passanten frisch zu ernten geben. Die ersten Genuss-Inseln wurden in dieser Woche bepflanzt und für die Allgemeinheit freigegeben.

„Alles hat eine Herkunft“, erläuterte Heiner Putzier, der das Projekt nach einer mit SlowFood Pfaffenwinkel entwickelten Idee angestoßen hatte. Er will gemeinsam mit dem Arbeitskreis „Lebensmittel und essen“ der Agenda 21 den Menschen zeigen, wie Speisepflanzen wachsen und die Leute zum Nachdenken bringen: „Wir möchten dazu anregen, dass man auch hier im Pfaffenwinkel alle möglichen Pflanzen selber anbauen kann.“ Denn so fielen nicht nur lange Transportwege weg, auch aufwändige Verpackungen könnten vermieden werden. Einen weiteren ganz klaren Vorteil sieht Putzier bei der Selbstversorgung: „Es schmeckt einfach frischer.“

Das bestätigte Angelika Flock. „Es ist etwas sehr Schönes für Weilheim entstanden“, lobte die zweite Bürgermeisterin die Tatkraft aller Beteiligten. Finanziert wird das Projekt durch ein Budget von 1000 Euro, das durch die Agenda 21 zur Verfügung steht, sowie aus Spenden. So gab es vom Verschönerungsverein 700 Euro, und die Firma Albrecht aus Pähl spendete den Kompost sowie dessen Anlieferung zur Befüllung der Beete. Ganz besonders eingesetzt haben sich die Schüler der Berufsschule. Für die massiven Holz-Hochbeete mussten Putzier und sein Team nur den Materialpreis bezahlen. Die Handwerksleistung gab es umsonst. Auch das Ziehen der Jungpflanzen übernahmen Schüler der Berufsschule.

An sechs Standorten sind die Gemeinschaftsgärtchen in den Beeten nun zu finden: im Maibaumpark, an der Stadtmauer am Riss, vor der Stadtbücherei, beidseitig am Auwehr der Ammer sowie in einem der Terrassenkübel am Kirchplatz. „Was wächst, ist für alle da“, betonte Putzier und hofft, dass die Pflanzen nicht einfach von Randalieren herausgerissen werden. Er ist trotz einiger Bedenken zuversichtlich, dass die Leute die Beete gut behandeln und die zarten Pflänzchen in den nächsten Wochen kräftig wachsen.

Umsorgen werden die Beete künftig Privatleute, die sich gemeldet haben, Mitglieder des Arbeitskreises sowie Schüler des Gymnasiums und der Mittelschule. Derzeit sind schon Minze, Erbsen, Paprika, Salat und Kohlrabi gesetzt. Es sollen viele weitere Sorten folgen. „Es wird noch essbare Blüten geben und auch Ungewöhnliches wie lila Blumenkohl“, verriet Putzier.

Wenn etwas abgeerntet wurde, wird nachgepflanzt. Dafür sind noch viele Samen vorhanden. Bei diesen legen die Initiatoren Wert auf Qualität. Es sind keine Hybride dabei und viele alten Sorten sollen gedeihen, wie zum Beispiel die Kesselheimer Zuckererbse. „Es ist ein Experiment“, sagt Maike Wessel, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Agenda 21 zuständig ist und bittet darum, nur mit dem richtigen Maß zu ernten und erst, wenn das Gemüse wirklich reif ist.