Krankenhaus-Mitarbeiter sind frustriert: „Unerträglich, immer als so unmündig dargestellt zu werden“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Im Gespräch mit den Mitarbeitern: Sebastian Tauchnitz von der Heimatzeitung (vorn l.) sprach mit den Mitarbeitern des Weilheimer Krankenhauses über deren Sorgen und die Belastungen durch die Bürgerproteste. © EMANUEL GRONAU

Die Debatte um die Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH und die Schließung der Geburtenstation in Schongau geht an den Mitarbeitern keinesfalls spurlos vorbei.

Landkreis – Die Stimmung ist sachlich, aber gereizt an diesem Vormittag im Besprechungsraum des Weilheimer Krankenhauses. Die Mitarbeiter der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH haben die Redaktion um eine Aussprache gebeten. Sie können und sie wollen nicht mehr einfach so hinnehmen, was da alles gesagt und geschrieben wird über sie und ihre Kollegen.

„All die Jahre haben wir in Weilheim und Schongau gut zusammengearbeitet“, sagt Katrin Schulze, OP-Leiterin bei der Krankenhaus GmbH. Das habe sich mittlerweile geändert: „Unsere Teams werden gespalten, zwei Lager entstehen. Das geht so nicht.“ Sie will wissen, warum die Heimatzeitung all die Leserbriefe abdruckt, in denen die GmbH und deren Geschäftsführung angegriffen werden.

Chefarzt Löffler: „Faktenbasierte Diskussion ist emotionaler Debatte gewichen“

Sebastian Tauchnitz, stellvertretender Redaktionsleiter und zuständig für die Landkreis-Berichterstattung (und damit auch die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH), erklärte den Anwesenden, wie die Redaktion mit Leserbriefen umgeht. Veröffentlicht werden diese, wenn sie sich auf Veröffentlichungen in der Tageszeitung beziehen, die Absender mit ihrem Namen und ihrem Wohnort zu ihrer Meinung stehen, sie keine strafrechtlich relevanten Beschuldigungen enthalten und eine bestimmte Höchstlänge nicht überschreiten. Eine inhaltliche Filterung findet nicht statt, weil die Redaktion Wert darauf legt, laufende Debatten möglichst umfassend abzubilden.

Lesen Sie auch: Eklat im Kreistag - Landrätin will Bürgermeister aus dem Saal werfen

Auch wenn, wie Dr. Thomas Löffler, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, anmerkte, „die faktenbasierten Diskussion mittlerweile einer emotionalen Debatte gewichen sei“. Das Thema Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH sei so komplex, dass „viele Bürger nicht mehr nachvollziehen können, dass es eben keine einfachen Lösungen gibt“.

Von Aufbruchstimmung ist nichts übrig geblieben

Ärgerlich sei, so Löffler, dass die Geschäftsführung die Mitarbeiter an beiden Standorten von Anfang an in die Planungen des Zentralkrankenhauses intensiv eingebunden habe, von der damaligen Aufbruchstimmung allerdings nichts übergeblieben sei. „Das wurde durch den Bürgerentscheid ausgehebelt.“ Die Konsequenzen aus dem Entscheid könne man genau im Schongauer Krankenhaus betrachten: „Bei mir haben zwei Oberärzte gekündigt, weil sie keine Perspektive sehen.“

Dr. Thomas Waldenmaier, Chefarzt der Anästhesie, störte sich im Gespräch mit der Heimatzeitung daran, dass „die Geburtshilfe in Schongau jetzt in der öffentlichen Darstellung so glorifiziert“ werde. Sie entspreche nun einmal nicht mehr den Standards. „Ich bin froh, dass sie geschlossen wird, bevor dort etwas passiert ist, bei dem Menschen zu Schaden kommen“, so Waldenmaier.

„Erst buhen sie uns aus, dann behaupten sie, sie kämpfen für uns“

Scharfe Kritik gab es auch am Auftritt der Vertreter des Aktionsbündnisses vor und während der Kreistagssitzung zur Krankenhaus-Zukunft. „Erst buhen die Mitglieder des Aktionsbündnisses die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH vor dem Sitzungssaal aus, dann stellt sich Regina Haugg im Saal ans Mikro und behauptet, dass sie für die Mitarbeiter kämpfen würden“, so die Betriebsratschefin des Weilheimer Krankenhauses, Steffi Dietl.

Auch die Behauptung, dass die Aussagen der Mitarbeiter, die sich für die Pläne der GmbH und für die Geschäftsführung aussprechen, von Geschäftsführer Lippmann „gesteuert“ würden, stößt den Teilnehmern an der Gesprächsrunde sauer auf. „Ich bin 51 Jahre alt und habe eine eigene Meinung, die ich vertrete“, sagt Sandra Nepp, Pflegerische Leiterin. Sie habe Woche für Woche auf dem Marienplatz gestanden und für das Zentralkrankenhaus geworben: „Nicht, weil ich das sollte, sondern weil ich das wollte. Es ist unerträglich, dass wir immer als so unmündig dargestellt werden.“

„Wütende Beschimpfungen weit unter der Gürtellinie“

Gisela Tomack, Dauernachtwache im Krankenhaus, pflichtet ihr bei: „Ich bin ein Dauer-Stachel im Fleisch der Führungskräfte. Von denen lasse ich mir bestimmt nicht vorschreiben, was ich zu sagen habe“, meint sie lachend. Danach wird sie ernst und berichtet, wie sie auf Facebook angegriffen werde, wenn sie versucht, ihre Meinung zu äußern. „Diese wütenden Beschimpfungen, die da von Anhängern des Aktionsbündnisses vorgebracht werden, sind weit unter der Gürtellinie.“ Steffi Dietl berichtet, dass sie mittlerweile als Aufsichtsrätin in Facebook-Nachrichten sogar bedroht werde.

Peter Baumann, Chefarzt der Gefäßchirurgie, bescheinigt den Kritikern „Realitätsverlust“. „Was haben die vor zehn Jahren über uns und Herrn Lippmann gelacht. Aber der Geschäftsführer hat aus den Klitschen, die die Krankenhäuser in Weilheim und Schongau damals waren, moderne Einrichtungen mit Spitzenmedizin gemacht.“ Es werde immer nur über Schongau geredet, die Debatte gefährde aber auch den Standort in Weilheim. Ihn störe auch, dass immer behauptet werde, in Schongau gebe es jede Menge Bewerber, die Ärzte werden wollen: „Da muss man sich auch mal anschauen, wer sich da bewirbt. Die können entweder kein Deutsch oder sind Deppen, die nirgendwo anders einen Job finden.“

Mitarbeiter wünschen sich Klarheit und Ruhe zum Arbeiten

Der Personalmangel sei das entscheidende Thema, ergänzt Thomas Löffler. „Wir leben hier in einem glücklichen gallischen Dorf, haben noch genügend Pflegekräfte und Ärzte. Man muss doch bloß mal schauen, warum die Starnberger Kliniken vergangenes Jahr 25 Millionen Euro Verlust gemacht haben. Wenn ich keine Ärzte finde, zahle ich für einen Oberarzt, der von einer Leihfirma kommt, 75 000 Euro pro Monat.“ Diesen Vorteil verspiele man seit dem Bürgerentscheid allerdings immer schneller, weil die Mitarbeiter verunsichert sind und sich andere Arbeitgeber suchen, so Löffler.

Die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH in Weilheim, das wird im Rahmen des Gesprächs klar, wünschen sich vor allem eine schnelle Entscheidung darüber, wie es weitergehen soll. Klarheit, ob Weilheim zum Level-2-Krankenhaus ausgebaut wird oder in Zukunft nur noch eine Minimalversorgung mit Notaufnahme anbieten kann. Und danach wieder Ruhe einkehrt, um das zu tun, was sie eigentlich wollen und sollen: Kranken helfen.