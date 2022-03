Verstärkte Kontrollen: Hier wird im Landkreis Weilheim-Schongau geblitzt

Von: Boris Forstner

Im Zuge des Blitzmarathons wird auch im Landkreis wieder vermehrt auf die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer geachtet. © dpa

Beim bayernweiten Blitzmarathon wird auch im Landkreis Weilheim-Schongau reichlich kontrolliert. Eine Übersicht über die Messstellen.

Landkreis – Dieses Jahr findet wieder der „24-Stunden-Blitzmarathon“ statt, bei dem sich auch der Freistaat beteiligt. Los geht es am Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr. „Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zum Blitzmarathon, der dieses Jahr bereits zum neunten Mal stattfindet. „Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken“, so Herrmann. Deshalb werden alle Messstellen bereits im Vorfeld unter www.innenministerium.bayern.de veröffentlicht.

Die Messstellen im Landkreis Weilheim-Schongau und darüber hinaus finden sich am Donnerstag an folgenden Straßen:

Altenstadt: Franz-Josef-Strauß-Straße/Esterweg, Staatsstraße innerorts (50 erlaubt)

Antdorf: Iffeldorfer Straße 5, Staatsstraße innerorts (50)

Böbing: Peißenberger Str. Hausnummer 22, Staatsstraße innerorts (50)

Habach: Antdorfer Straße, Höhe Moosangerstaße, Staatsstraße innerorts (50); B 472, Abzweigung Hofheim, Bundesstraße außerorts (70); St. 2038 Richtung Murnau Weiler Hof, Staatsstraße außerorts (100)

Herrsching: St. 2068 Höhe Wartaweil, Staatsstraße außerorts (80)

Huglfing: Murnauer Str./Resthoferstr., Bundesstraße innerorts (50); Seeleite, innerorts (30)

Ingenried: B 472, Erbenschwang, außerorts (100); B 472, Höhe Parkplatz Salzstadel, außerorts (100)

Oberhausen: B 472, außerorts (70)

Pähl: B 2 außerorts (100); St. 2068 Ortsteil Aidenried, außerorts (60)

Peißenberg: Böbinger Straße innerorts (50); B 472 außerorts (100); Wörther Str., Höhe Hausnummer 92 innerorts (30)

Peiting: B 17 Höhe Lamprecht, außerorts (100)

Penzberg: Birkenstraße 7 innerorts (30); Nonnenwald, Im Wiesfeld innerorts (50); Nonnenwaldstraße 20a innerorts (50)

Polling: Am Schafbichl, Staatsstraße innerorts (50); B 472, Ortsteil Roßlaich außerorts (60); Oderding, St. 2058 außerorts (70)

Rottenbuch: B23 Höhe Sportplatz innerorts (50); B 23 Solder innerorts (50)

Schongau: B 17 Höhe Parkplatz Lechtalbrücke außerorts (100)

Seeshaupt,: St.-Heinricher-Straße 2 innerorts (50); Weilheimer Straße Höhe Pettenkofer Allee innerorts (50)

Sindelsdorf: B 472 Höhe Anschlusstelle A95 außerorts (70); Kochler Straße Höhe Mühlgasse innerorts (50)

Spatzenhausen: B 2 Ortsdurchfahrt innerorts (50)

Weilheim: B 2 außerorts (70); Geistbühelstraße innerorts (30); Marnbacher Straße innerorts (50); Deutenhausen, Staatsstraße innerorts (50); Stainhartstraße innerorts (30)

Wessobrunn: St. 2057 außerorts (60)