Die Verkehrsinsel war gleich daneben: Fußgängerin (79) überquert mit Rollator die Straße und wird von Auto erfasst

Seniorin schwer verletzt

Von Boris Forstner schließen

Schwere Verletzungen erlitt eine 79-jährige Weilheimerin, die am Freitag gegen 10.50 Uhr auf der B 2 in Weilheim vom Auto eines 87-Jährigen angefahren wurde.

Weilheim - Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau die viel befahrene Pütrichstraße auf Höhe der Agip-Tankstelle überqueren. Warum sie dazu nicht die Verkehrsinsel wenige Meter südlich nutzte, ist laut Polizei noch unklar.

Mit Hubschrauber in die Unfallklinik

Ein 87-Jähriger aus Tutzing, der mit seinem Auto in nördlicher Richtung unterwegs war, bemerkte die Fußgängerin zu spät und erfasste sie laut Bericht frontal-linksseitig mit dem Wagen. Die 79-Jährige wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau gebracht. Der 87-Jährige blieb unverletzt, am Auto enstand ein Schaden von geschätzt 5000 Euro.

Gutachten angefordert

Von der Staatsanwaltschaft München II wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, der Pkw sowie der Rollator wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle bis ca. 16.30 Uhr durch die Straßenmeisterei Weilheim umgeleitet.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.