Gastwirte verzweifelt: Servicekräfte fehlen

Im Außenbereich auf Selbstbedienung umstellen, weil die Servicekräfte fehlen? Immer mehr Gastwirte wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Auch in der Region macht sich der Personalmangel bemerkbar. „Es ist ein Drama“, sagt eine Wirtin.

Landkreis – Bei schönem Wetter ist auf dem Landgasthof „Zum Eibenwald“ in Paterzell einiges los. 120 Sitzplätze gibt es im Außenbereich der Gastwirtschaft, die an sieben Tagen in der Woche geöffnet ist. An Gästen fehlt es dem Wirtsehepaar Uschi und Michael Daisenberger selten – doch gutes Personal für den Service zu finden, wird immer schwieriger. „Das geht wohl allen Gastwirten ähnlich. Wir haben zum Glück einen guten Stamm an Servicekräften – aber neue Anfragen bekommen wir so gut wie keine mehr“, sagt Uschi Daisenberger.

Gründe für das fehlende Interesse gebe es ihrer Ansicht nach mehrere. „Schuld sind sicherlich die Arbeitszeiten. Statt am Wochenende und an Feiertagen hat man dann montags oder dienstags frei“, sagt die Inhaberin. Doch auch das Image der Branche müsse sich ändern. „Jeder will zum Essen gehen. Aber bedienen will niemand mehr“, sagt sie.

Auch Zimmermädchen werden händeringend gesucht

Katharina Haller ist stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes „Dehoga“ und betreibt das Gasthaus „Sonne“ in Peißenberg. Für den Servicekräfte-Mangel findet sie drastische Worte. „Es ist ein Drama“ , sagt sie, „ich suche selbst schon längere Zeit händeringend nach einem Zimmermädchen.“

Haller, die in der Gastronomie aufgewachsen ist, ist sich sicher: „So schlimm wie jetzt war es noch nie.“ Einzig junge Leute, die sich neben dem Studium etwas Geld dazu verdienen wollen, würden noch Jobs im Gastgewerbe annehmen. „Ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt“, sagt Haller, „vielleicht ist es auf dem Land auch noch etwas schwieriger als in der Stadt, weil man nicht so leicht von A nach B kommt.“

Dejan Bondokic, Inhaber des „Lechwirt“ in Schongau, kann sich durchaus vorstellen, woran es liegt. „Der Job ist verrufen – schon wegen der Arbeitszeiten“, sagt er. Zudem würde die Arbeit von Servicekräften in Deutschland nicht genügend gewürdigt. „In Österreich oder der Schweiz ist das Ansehen ein ganz anderes“, sagt er.

Vor allem für den Außenbereich sei es schwierig, gutes Personal zu finden. „Das ist der Grund, warum immer mehr Betreiber draußen auf Selbstbedienung umstellen. Auch wenn ich mir das für uns hier nicht vorstellen kann“, so Bondokic.

In seinen Gasthaus sind immer zwei bis drei Servicekräfte für die Bedienung zuständig. Dazu arbeitet noch eine Thekenkraft. Unter der Woche sei der Wirtsgarten eher selten geöffnet – auch aus Personalgründen. „Das ist natürlich immer abhängig vom Wetter“, sagt er, „Personal richtig einzuplanen und dabei auch wirtschaftlich zu denken, ist wichtig.“

Wie Bondokic erklärt, zahle er seinen Mitarbeitern „etwas mehr als den Mindestlohn“. Seine Devise: „Nur zufriedene Mitarbeiter leisten einen guten Job.“ Die Suche nach neuen Kräften laufe im „Lechwirt“ über verschiedene Kanäle, sagt Bondokic. Auf dem deutschen Markt jemanden zu finden sei seiner Erfahrung nach nicht einfach. Die meisten Bewerber kämen aus Osteuropa.

Bei der Bewerbung legt der Gastwirt nicht nur Wert auf gutes Deutsch, sondern erwartet auch Bairisch-Kenntnisse. „Auch wenn im vollen Biergarten nicht so viel Zeit bleibt, um lang mit den Gästen zu plaudern: Freundlichkeit und Kommunikation sind alles. Wir leben schließlich von der Mundpropaganda“, sagt er.

Marion Neumann