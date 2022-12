Explosionsgefahr durch verändertes Kalium: Lehrer des Gymnasiums Weilheim schlägt Alarm

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Für den Unterricht hat das Gymnasium Weilheim verschiedene Chemikalien gelagert. Sie werden regelmäßig überprüft. (Symbolbild) © Felix Kästle

Feuerwehr und Polizei waren am Weilheimer Gymnasium im Einsatz. Dieser ging glimpflich aus - weil ein Lehrer gut aufgepasst hat.

Weilheim - Chemieunterricht ist spannend. Da dampft es mal, da ändert etwas seine Farbe, da brennt etwas ab. Damit Schülerinnen und Schüler Experimente selbst machen und miterleben können, haben Schulen kleine Vorräte an Chemikalien. „Die werden routinemäßig regelmäßig kontrolliert“, sagt Andrea Pauline Martin, Schulleiterin am Weilheimer Gymnasium. Wie wichtig das ist, hat sie am Freitag selbst erlebt. Ein Lehrer der Schule erkannte, dass sich das aufbewahrte Kalium verändert hatte - und reagierte prompt.

Der Chemie-Fachschaftsleiter hatte laut Martin nach Unterrichtsschluss gegen 12.45 Uhr damit begonnen, alle Chemikalien zu überprüfen. Beim Kalium fiel ihm etwas auf: Es war gelblich, eine Haut hatte sich gebildet. Der Lehrer informierte die Schulleitung, diese wiederum alarmierte Feuerwehr und Polizei, die sofort zum Schulgelände aufbrachen.

Feuerwehr bringt Chemikalie nach draußen

Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Jugendlichen schon im Wochenende. Die Schüler und Lehrer, die noch im Gebäude waren, wurden evakuiert. Die Feuerwehr Weilheim kam mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann zur Schule. Mit Schutzausrüstung gingen Einsatzkräfte ins Gebäude und brachten das betroffene Gefäß, in dem rund 50 Gramm Kalium waren, ins Freie. Für den Transport wurde eine Ölschicht aufgebracht. „Kalium reagiert sehr gefährlich“, sagt Feuerwehr-Kommandant Stefan Herbst. Es könne explodieren. Eine Fachfirma holte die Chemikalie zur Entsorgung am Schulhof ab.

Durch das besonnene Handeln des Fachschaftsleiters „gab es zu keiner Zeit ein Gefahrenpotenzial für die Schüler und Lehrer“, sagt Schulleiterin Andrea Pauline Martin. „Er hat toll gehandelt.“