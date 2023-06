Von freilaufendem Hund gerissen: Totes Reh in Garten gefunden - es trug zwei kleine Kitze im Bauch

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Tier musste leiden, weil Hundebesitzer in der Au sich nicht an die Leinenpflicht halten. © OSWALD/PRIVAT

Einen grausigen Fund machten am Sonntag Weilheimer im Garten ihres Hauses. Die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.

Weilheim – Wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilt, fanden Anwohner am Sonntag ein verendetes Reh in ihrem Garten in der Nähe der Au in Weilheim und verständigte die Polizei. Diese wiederum rief den für das Gebiet zuständigen Jäger hinzu. Der stellte fest, dass es sich um ein weibliches Tier handelte, das mit zwei Kitzen trächtig war. Auffällig waren erhebliche Verletzungen an der Gurgel des Tieres.

Klarer Verdacht: Das kann nur ein Hund gewesen sein

„Der zuständige Jäger geht aufgrund des Verletzungsbildes definitiv von einem Riss durch einen Hund aus“, schreibt die Polizei weiter. Der Vorfall müsse sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben. Das verletzte Reh habe sich anschließend noch in den Garten geschleppt, wo es schließlich verendete.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, dass in der Au in Weilheim eine Leinenpflicht gilt. Diese müsse auch deswegen eingehalten werden, um in Zukunft solche Fälle zu vermeiden. In der Vergangenheit waren immer wieder Risse durch freilaufende Hunde gemeldet worden. So filmte ein Jäger in der Nähe von Peiting, wie ein wildernder Hund ein Reh gerissen hat, auch bei Rottenbuch und Schönberg gab es zuletzt immer wieder Probleme mit freilaufenden Hunden. Diese sorgen nicht nur dafür, dass Wildtiere unnötig leiden müssen, sondern verunreinigen Wiesen und Felder regelmäßig mit Kot.

Bei renitentem Verhalten droht eine Einzelanordnung

In letzterem Fall hatte die Gemeinde klar gestellt, dass sich Hundebesitzer, die sich partout nicht an die geltenden Regeln halten wollen, auf gehörigen Ärger einstellen müssen. Über eine Einzelfallanordnung soll dann verfügt werden, dass die Hundebesitzer nur noch mit einem angeleinten Tier das eigene Grundstück verlassen dürfen. Bei Zuwiderhandlung drohen empfindliche Strafen.