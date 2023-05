Gelungene Premiere der „Türkischen Tage“

Gegenseitiges Kennenlernen als Ziel

Von Alfred Schubert schließen

Am Wochenende veranstaltete der Türkische Elternverein Weilheim zusammen mit Hilfe von türkischen Bürgern aus Weilheim, Schongau und Peißenberg auf dem Marienplatz nach drei Jahren pandemiebedingter Verzögerung sein erstes großes Kulturfest. Die „Türkischen Tage“ sollen dem gegenseitigen Kennenlernen dienen.

Weilheim – Alfred Honisch eröffnete am Samstagmittag die „Türkischen Tage“ auf dem Marienplatz. Weilheims dritter Bürgermeister erinnerte in seiner Rede daran, dass die ersten türkischen Bürger vor rund 60 Jahren nach Weilheim gekommen waren. Sie hätten nicht nur die Wirtschaft gestärkt, sondern auch ihre Kultur mitgebracht. Heute bilden sie mit 415 Personen die stärkste Gruppe von Zuwanderern vor den Bürgern aus der Ukraine und dem Kosovo.

Konsulat half mit

Der neue Imam Cemal Bildik würdigte die Leistung der Veranstalter, da es wichtig sei, sich gegenseitig kennen zu lernen. Der beste Mensch sei der, „der der Menschheit den größten Nutzen bringt“, und die Verständigung trage zu diesem Nutzen bei.

Organisiert hatte das Fest der 2018 gegründete Türkische Elternverein Weilheim. Auch Fikriya Duman-Polat, die in Weilheim Ergänzungsunterricht für türkische Kinder gehalten hat, hatte an der Vorbereitung der Veranstaltung mitgewirkt, die bereits für 2020 geplant war, wegen der Pandemie aber verschoben werden musste. Laut der Vorsitzenden des Elternvereins Dengi Tokmak soll das Fest dazu beitragen, die Kultur zu bereichern. Sie dankte der Stadt Weilheim für die Unterstützung. Die Stadt habe, wie auch zahlreiche Sponsoren und das türkische Konsulat in München, viel dazu beigetragen, die Feier zu ermöglichen.

+ Auf dem Marienplatz wurden am Wochenende die „Türkischen Tage“ veranstaltet. Mehrere tausend Besucher waren gekommen. © Ralf Ruder

Laut Sprecherin Nur Altun-Gündogdu haben sich rund 100 Personen aus Weilheim und Umgebung engagiert, um das Fest möglich zu machen. Der Aufwand habe sich gelohnt. Am Samstag seien rund 1500 Besucher gekommen, am Sonntag seien es, auch dank des besseren Wetters, noch mehr gewesen.

Bald ist Französische Woche

Den Schwerpunkt des Angebots bildete die türkische Küche. An den Ständen gab es nicht nur Döner und Lahmacun, sondern auch weniger bekannte Gerichte, darunter zahlreiche Süßspeisen. Das Rahmenprogramm beschränkte sich nicht auf türkische Beiträge. Auch der Trachtenverein machte mit, da das Fest laut Altun-Gündogdu dem gegenseitigen Kennenlernen dienen sollte. Mit dem Erlös sollen Opfer des Erdbebens in der Türkei unterstützt werden.

In Weilheim gab es bisher mehrere Straßenfeste, bei denen sich andere Kulturen präsentierten. Am bekanntesten sind die Französische Woche, die nach drei Jahren Pause heuer wieder stattfindet, und die Italienische Woche auf dem Kirchplatz, die bis 2019 veranstaltet wurde. Einmal gab es auf dem Marienplatz ein russisches Kulturfest. Die Türkischen Tage sind damit bereits die vierte Veranstaltung dieser Art.