„Geht leider gar nicht“: Weilheims Faschingsumzug gestrichen

Narrhalla-Chef Josef Wiedemann (gelbe Perücke) hätte gern zumindest einen Faschingsumzug für die Kinder organisiert. Doch der Plan wurde fallengelassen. © gro/archiv

Der Weilheimer Innenstadtfasching wird komplett gestrichen. Die Narrhalla gibt auch die Pläne für einen Umzug für Kinder auf.

Weilheim - „Bald gehört Weilheim wieder den Narren“ – so hieß es vor zwei Jahren in der Heimatzeitung: Stadtwerke-Chef Peter Müller und Narrhalla-Präsident Josef Wiedemann hatten Anfang Februar das Programm für den Innenstadtfasching vorgestellt. Und der fand dann, trotz der ersten Corona-Fälle in Deutschland, tatsächlich statt. Nun zwei Jahre nach Pandemie-Beginn steht das bunte Treiben in der Fußgängerzone eigentlich wieder im Terminkalender; nach der obligatorischen Pause im vergangenen Jahr. Doch: Der Fasching im Zentrum ist gestrichen, komplett.

Kein Spaß für die Kleinen

Keine organisierte ausgelassene Fröhlichkeit im Zentrum also an den Faschingstagen Ende Februar/Anfang März. Dass es keinen großen Innenstadtfasching in Zeiten extrem steigender Inzidenzen geben wird, das war allen Beteiligten schon länger klar– auch ohne Treffen und Diskussionen vorher. Aber einen kleinen Umzug für die Kinder durchs Zentrum, den hätte Narrhalla-Chef Wiedemann gerne organisiert und durchgeführt: „damit die jüngsten Weilheimer kostümiert durch die Fußgängerzone ziehen können und ein bisschen Spaß haben.“ Es sollte coronagerecht auch keine Buden und keinen Alkohol für die begleitenden Erwachsenen geben. Doch nach einem Gespräch im Rathaus musste Wiedemann auch diesen Plan fallen lassen.

Narrhalla-Chef kommt Wunsch der Stadtspitze nach

Bürgermeister Markus Loth: „Gerade in der Spitze der Omikron-Welle geht so etwas leider gar nicht.“ Der Narrhalla-Chef kam dem Wunsch der Stadtspitze „selbstverständlich“ nach. Schließlich arbeite man seit Jahren vertrauensvoll mit der Stadt zusammen. Sollten irgendwo im Landkreis spontan irgendwelche Faschingsfeste stattfinden können und Gardeauftritte gewünscht sein – Wiedemann könnte dank seiner Kontakte mit Garden aus befreundeten Vereinen (die Weilheimer selbst haben derzeit keine Garde) aushelfen. Die Gruppen sind nicht nur vor dem Fasching, sondern das ganze Jahr über im Training: „Die stehen alle Gewehr bei Fuß“, so der Narrhalla-Chef.

VON RALF SCHARNITZKY

