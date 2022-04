Weilheim: Geld von der Stadt für Strom vom Balkon

Von: Magnus Reitinger

Stecker-Solargeräte können zum Beispiel am Balkon montiert werden und sind deshalb – mit Zustimmung des Eigentümers – auch für Mieter eine Option. © Back/Weilheimer Agenda 21

Wer ein Stecker-Solargerät anschafft, um zum Beispiel an seinem Balkon in Weilheim Strom zu erzeugen, kann bis zu 200 Euro Zuschuss von der Stadt bekommen. Einstimmig hat der Stadtrat ein entsprechendes Förderprogramm besiegelt – als kleinen Beitrag zur Energiewende.

Weilheim – Wenn dieses Programm ähnlich gut ankommt wie die städtischen Zuschüsse für die Anschaffung von Lastenrädern und Fahrrad-Anhängern (wir berichteten), dann dürfte bald an ziemlich vielen Balkonen, Terrassen oder Fassaden in Weilheim Strom erzeugt werden. Genau das unterstützt nämlich ein neues Förderprogramm der Stadt Weilheim, das „einen kleinen Anreiz zum Klimaschutz“ setzen will: Für neu angeschaffte und betriebene Stecker-Solargeräte im Stadtgebiet können Privathaushalte, örtliche Vereine und wohltätige Organisationen im Rathaus ab sofort einen Zuschuss beantragen.

Gut für den eigenen Geldbeutel und die Umwelt

Wer die Fördervoraussetzungen erfüllt, bekommt 25 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 200 Euro. Insgesamt steht dafür heuer ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung, je Wohneinheit darf nur ein Antrag gestellt werden. Bezuschusst werden Geräte mit einer Nennleistung von bis zu 600 Watt. Die Anlage muss beim Netzbetreiber angemeldet und mindestens fünf Jahre lang „in einem funktionstüchtigen Betrieb“ gehalten werden, heißt es in der Förderrichtlinie, die Weilheims Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer ausgearbeitet und der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat.

Kosten amortisieren sich binnen weniger Jahre

Zusammen mit der Weilheimer Agenda 21 – deren Arbeitskreis „Energie-Klima-Umwelt“ das Thema in jüngster Zeit sehr forcierte – hat Segerer auch ein übersichtliches, gut verständliches Infoblatt in Sachen „Stecker-Solar“ zusammengestellt (siehe unten). Zentrale Botschaft: Wer eine solche Mini-Solaranlage betreibt, reduziert nicht nur seine eigene Stromrechnung, sondern „tut auch der Umwelt etwas Gutes“. Binnen 20 Jahren spare ein Modul etwa 2,5 Tonnen CO2-Ausstoß ein. Und was den Anschaffungspreis betrifft, der für ein Standardmodul laut Segerer zwischen 350 und 500 Euro liegt: Selbst ohne städtischen Zuschuss amortisiere sich diese Investition über die Strom-Einsparung bereits innerhalb von vier bis sieben Jahren. „Dabei können Solarmodule 20 Jahre und länger Strom produzieren.“

Worin der Unterschied zu einer Photovoltaik-Anlage besteht, was beim Kauf eines Stecker-Solargerätes zu beachten ist und wo ein solches angemeldet werden muss – all das ist dem Infoblatt zu entnehmen. Welche Angaben nötig sind, um an den städtischen Zuschuss zu kommen, das steht in der Förderrichtlinie, die zusammen mit dem Antragsformular auf der Homepage der Stadt unter www.weilheim.de heruntergeladen oder im Rathaus abgeholt werden kann.

Auskünfte zum Förderprogramm erteilt Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer, Telefon 0881/682-4400, E-Mail klimaschutz@weilheim.bayern.de.

Was kann ein Stecker-Solargerät? Ein Stecker-Solargerät ist eine Art stromerzeugendes Haushaltsgerät, wie Stadt und Agenda 21 in einem Infoblatt erklären. Es ist wesentlich kleiner und günstiger als eine Photovoltaikanlage und kann von Privatpersonen selbst z.B. an Balkonen, Garagendächern oder Außenwandflächen angebracht werden: „Ein Stecker-Solargerät können Sie auch auf die Terrasse oder in den Garten stellen. Beim Umzug können Sie das Gerät einfach mitnehmen.“ Unabhängig von der Leistung müssen die Geräte beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Stecker-Solargeräte erzeugen aus Sonnenlicht elektrischen Strom, den ein Wechselrichter mit bis zu 600 Watt Anschlussleistung in „Haushaltsstrom“ umwandelt. Dieser wird direkt mit einem in der Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden. Ein Standardsolarmodul mit 300 Watt Leistung kostet etwa 350 bis 500 Euro und liefert, verschattungsfrei an einem Südbalkon montiert, ca. 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht laut Stadt etwa dem Jahresverbrauch eines Kühlschranks und einer Waschmaschine in einem Zweipersonenhaushalt. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 38 Cent bringt das eine jährliche Ersparnis von rund 76 Euro. Mehr Infos: www.pvplug.de oder www.verbraucherzentrale-bayern.de.