Erinnerungen von Landkreisbürgern an Benedikt XVI.: Gemeinsame Ferien mit dem späteren Papst

Von: Johannes Thoma

Die Weilheimer Joachim Heberlein (Mitte) und Ludwig Reitzer (rechts) trafen den Papst im Jahr 2008. © Foto: Heberlein

Der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. hatte enge Beziehungen in den Landkreis Weilheim-Schongau – sogar Verwandte von ihm wohnten hier. Ein Besuch in Rom blieb besonders im Gedächtnis.

Landkreis – Seine Cousine Klothilde Kreutterer aus Schongau und sein Cousin Fritz Hegemann aus Peißenberg verbrachten mit Joseph Ratzinger Ende der 30er-Jahre die Ferien gemeinsam in Hufschlag bei Traunstein. Es sei damals schon absehbar gewesen, dass ihr Cousin einmal Priester werden würde, erinnerten sich die Geschwister im Gespräch mit der Heimatzeitung im April 2005, kurz nachdem Ratzinger zum Papst gewählt worden war. Fritz Hegemann verstarb 2013, seine Schwester, inzwischen 93 Jahre, lebt heute in einem Seniorenheim in München.

April 2005: Klothilde Kreutterer aus Schongau war die Cousine des neu gewählten Papstes Benedikt XVI. Fritz Hegemann, er verstarb 2013, war sein Cousin. Rechts das Foto aus dem Jahre 2000 mit Hegemanns Sohn. © Foto: privat

Im Laufe ihres Lebens hatten die beiden immer wieder Kontakt zu Joseph Ratzinger, in den letzten Jahren wurde diese Begegnungen aber immer seltener. Die Witwe von Fritz Hegemann, die in Peißenberg lebt, erinnert sich noch an den Besuch ihres Sohnes im Jahre 2000. Fritz Hegemann jun. war zum Kurzurlaub in Rom; und als er mit seinem Vater telefonierte, schlug der ihm mehr im Scherz vor, doch mal beim damaligen Kardinal Ratzinger, dem Präfekten der Glaubenskongregation, vorbeizuschauen.

In Jeanshosen beim späteren Papst zu Gast

Fritz jun. tat, wie ihm geheißen und sprach bei der Schweizer Garde im Vatikan vor: Und tatsächlich bat die ihn, am nächsten Tag wiederzukommen. Fritz Hegemann jun. wurde vorgelassen, besichtigte die Wohnung des Kardinals und plauderte ein wenig mit ihm. Von dem Besuch gibt es ein Foto. „Ich hab’ mich dann so geschämt, weil ich Jeans anhatte“, habe Fritz jun. zu Fritz sen. hinterher gesagt. „Er hat nämlich nicht geglaubt, dass er tatsächlich vorgelassen wird“, erzählte der Peißenberger im Jahre 2005.

September 2006: Mitglieder des Trachtenvereins „Alpenrose“ Peiting empfingen Papst Benedikt bei dessen Besuch in München; (von links) Florian Barnsteiner, Christian Schelle, Siegfried und Andreas Barnsteiner. © Foto: privat

Weitaus mehr Menschen aus dem Landkreis besuchten Papst Benedikt XVI. im September 2006, als dieser eine Messe in München-Riem bei seiner Deutschland-Visite feierte. Tausende Gläubige aus dem Landkreis fuhren in die Landeshauptstadt – allein aus Peiting waren es über 240, aus der Kreisstadt weit über 200. Unübersehbar war die Delegation aus Peiting, die eine riesige Bayern-Fahne dabei hatte. Unter den Peitingern war auch der im Januar dieses Jahres verstorbene Diakon Georg Meier. Er war 1980 von Kardinal Ratzinger zum Diakon geweiht worden.

Lisa Niggl (r.) mit Dirigent und Lehrer Walter Edelmann (2.v.r.) am Papamobil. © Foto: Privat

Es gab auch viele, die Kardinal Ratzingeroder Papst Benedikt in Rom besucht haben, so zum Beispiel der Schongauer Bergsteigerchor im März 1989. Lisa Niggl aus Burggen war 2009 mit dem Schongauer Realschulorchester bei einem Standkonzert auf dem Petersplatz und konnte dem Papst anschließend bei einer Übergabe eines Orchester-Fotos sogar die Hand schütteln.

Max Bertl aus Wildsteig war im April 2012 als Bayerns oberster Trachtler mit einer Delegation um Horst Seehofer bei Benedikts 85. Geburtstag in Rom und traf dort den Papst, die Weilheimer Joachim Heberlein und Ludwig Reitzer begegneten ihm 2008 bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz und übergaben ihm als Obmänner des Heimat- und Museumsvereins Weilheim eine Sonderausgabe des Buchs „Vindelicia Sacra“.

