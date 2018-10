Achalaich: Jetzt rücken die Bagger an

Noch ist das künftige Gewerbegebiet „Achalaich“ eine grüne Wiese, doch im November werden die Bagger anrücken und mit den Erschließungsarbeiten beginnen. Damit dürfte auch die Ansiedlung der Firma „Weckerle Cosmetics“ fix sein. Das Unternehmen hatte seinen Wegzug aus Peißenberg mit einem baldigen Baustart in „Achalaich“ verknüpft (wir berichteten).

Weilheim/Polling

– „Ich gehe nach derzeitigem Stand davon aus, dass wir im November mit dem Spaten in ‘Achalaich‘ stehen werden“, formuliert es Pollings Bürgermeisterin Felicitas Betz zwar noch vorsichtig. Doch einem baldigen Baustart für die rund sieben Millionen Euro teure Erschließung des interkommunalen Gewerbegebiets zwischen Polling und Weilheim dürfte nichts mehr im Wege stehen. Wie Weilheims Stadtkämmerer Christoph Scharf gegenüber der Heimatzeitung mitteilt, hat die als Erschließungsträger beauftragte Firma „Bayerngrund“ die Ausschreibung erfolgreich über die Bühne gebracht. Zwar seien noch keine Verträge unterschrieben, aber es sei mindestens eine Baufirma im Angebotspool, die mit den Erschließungsarbeiten noch im November beginnen und auch preislich im akzeptablen Rahmen liegen würde. „Der Stadtrat hat bereits grünes Licht gegeben“, berichtet Scharf. Die Bauarbeiten für die Erschließung, so schätzt der Stadtkämmerer, werden sich wohl bis zum September oder Oktober 2019 hinziehen. Danach könnten die Firmen mit ihren Gewerbebauten beginnen. „Der Weilheimer Teil des Gewerbegebiets ist bereits voll“, erklärt Scharf. Auf der Pollinger Seite des zwischen Staatsstraße und Bahnlinie gelegenen Gewerbegebiets sieht es ebenfalls gut aus mit der Belegung. Zum Firmenpool gehört – wie bereits berichtet – auch die Firma „Weckerle Cosmetics“. Das Unternehmen machte zuletzt seinen Umzug von Peißenberg nach „Achalaich“ davon abhängig, dass mit den Erschließungsarbeiten noch dieses Jahr begonnen wird. Der nun anvisierte Baustart im November erfüllt das Kriterium: „Ja, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dann passt das“, bestätigt Firmenchef Thomas Weckerle kurz und knapp auf Nachfrage der Heimatzeitung. Felicitas Betz hofft darauf, dass die Erschließung 2019 bereits zum Ende des II. oder Anfang des III. Quartals abgeschlossen sein wird und die Firmen dann loslegen können. Die Rathauschefin betont übrigens ausdrücklich, dass die Gemeinde Polling „nicht offensiv“ auf die Firma „Weckerle“ zugegangen sei oder Abwerbeversuche gestartet habe. Das Unternehmen habe im Pollinger Teil des Gewerbegebiets „Achalaich“ schlicht und einfach ein passendes Grundstück gefunden, auf dem es seine Expansionspläne verwirklichen könne. „Die Firma muss ihren Firmenzweck erfüllen“, sagt Betz: „Keiner will damit Peißenberg bestrafen.“ Dass das Gewerbesteuersystem die Kommunen in puncto „Gewerbeansiedlungen“ in Zugzwang und in einen Wettbewerb schickt, findet die Rathauschefin „fürchterlich“ – allerdings: „Ich habe den Stein der Weisen noch nicht gefunden – und ich bin auch nicht in der Lage, an dem System etwas zu ändern.“ Die Gemeinde Polling ist schon seit langer Zeit an der Planung für das Gewerbegebiet „Achalaich“ dran. Bereits vor 20 Jahren wurden die Grundstücke dazu erworben.

Bernhard Jepsen