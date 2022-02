Geringer Bedarf und „Mietpreise auf Stachus-Niveau“: Impfpraxis in Weilheim schließt

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Dr. Günter Bauer hatte Ende Dezember eine Impfpraxis in Weilheim eröffnet, um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten. Jetzt schließt er sie wieder. © ARCHIV

Am heutigen Samstag ist Schluss: Dr. Günter Bauer schließt vorerst seine Impfpraxis in Weilheim. Zuletzt hätten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis mehr gestanden, sagt er.

Weilheim – „Die Nachfrage ist einfach nicht mehr da“, sagt Bauer, der nach seiner Zeit am Impfzentrum in Peißenberg Ende des vergangenen Jahres seine eigene Impfpraxis am Trifthof in Weilheim eröffnet hatte.

„Genau zum richtigen Moment war das damals“, sagt der pensionierte Arzt. Denn Ende des Jahres war der Bedarf an Booster-Impfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen groß, doch insbesondere zwischen Weihnachten und Dreikönigstag hatten viele Praxen niedergelassener Ärzte geschlossen.

Bauer sprang in die Lücke, die sich in der Impfkampagne auftat, organisierte mehrere Impfaktionen bei der Sparkasse, stand schon morgens um sieben Uhr bereit, um im Kaufhaus Impfungen anzubieten. „Das hat alles schon viel Spaß gemacht“, sagt er. Es sei eine fordernde Zeit gewesen, aber Herausforderungen seien schließlich auch etwas Gutes. In Windeseile musste alles organisiert werden – lange hatten sich keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden. Erst die Standortförderung der Stadt Weilheim half dann, eine Bleibe für die Impfpraxis zu finden. Dann musste alles eingerichtet und Personal aufgetrieben werden.

„Mietpreise auf Stachus-Niveau“ - das rechnet sich nicht mehr

Viel Arbeit für viele Impfungen. Zumindest am Anfang. In den vergangenen Wochen sei es dann aber immer ruhiger geworden. So ruhig, dass Bauer jetzt vorerst die Segel streicht in Weilheim. „Am Ende hatten wir nur noch an zwei Tagen in der Woche jeweils für anderthalb Stunden geöffnet“, berichtet der Arzt. Und selbst zu diesen eingeschränkten Terminen seien im Schnitt nur noch fünf bis zehn Leute gekommen, um sich ihre Corona-Impfung abzuholen.

„Das hat sich am Ende nicht mehr gerechnet, da würden wir draufzahlen“, berichtet der Arzt. Die große Impfpraxis ziehe eine hohe Miete nach sich: „Das sind Preise auf Stachus-Niveau“, klagt Günter Bauer.

Kaum Chancen, schnell an Novavax-Impfstoffe zu kommen

Deswegen habe er sich nun entschieden, den Mietvertrag, der bis Ende Februar abgeschlossen worden war, nicht zu verlängern. Bei der Entscheidung, vorerst nicht weiterzumachen, habe auch die Entscheidung, dass die Impfzentren die Verteilung des neuen Novavax-Impfstoffs übernehmen sollen, eine Rolle gespielt. „Die beliefern natürlich vor allem die Praxen der niedergelassenen Ärzte, in denen schon Wartelisten von Patienten, die den neuen Proteinimpfstoff wollen, geführt werden“. Da sei momentan einfach nicht der Bedarf für eine zusätzliche Impfpraxis da. Im Impfzentrum in Peißenberg gibt es momentan ebenfalls reichlich freie Termine, die kurzfristig verfügbar seien.

Bauer verspricht aber, dass das jetzt nicht das Ende sein müsse, wenn die Impfpraxis geschlossen werde. „Die Möbel, die Ausrüstung, alles, was wir angeschafft haben, wird nicht verkauft, sondern eingelagert.“ Und sollte wieder erheblicher Impfbedarf bestehen und die Impfkapazitäten im Landkreis ausgeschöpft sein, „können wir jederzeit kurzfristig wieder starten“, verspricht er.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.