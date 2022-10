Geschäftsführung spricht Klartext im Kreistag: Daher kommt das Krankenhaus-Minus

2021 weniger Verluste als geplant

Angesichts des Bürgerentscheids und der Debatte um das Defizit der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH fiel der Bericht der Geschäftsführung im Kreistag heuer deutlich negativer aus als in den vergangenen Jahren.

Landkreis – Hatte Geschäftsführer Thomas Lippmann in den vergangenen Jahren vor allem die Erfolge und neuen Angebote der Krankenhaus GmbH in den Mittelpunkt seiner Berichte gestellt, gaben er und sein Stellvertreter Claus Rauschmeier am Freitag einen schonungslosen Überblick über die Probleme der Krankenhaus GmbH. „Wir sind sehr aktiv im Rahmen der Initiative ,Alarmstufe rot – Notfall Krankenhaus‘“, so Lippmann. Die Lage sei dramatisch wie noch nie. Zwar konnte man – Dank der Corona-Zuschüsse vom Bund – 2021 den Verlust, den der Landkreis übernehmen muss, von geplanten 8,5 Millionen Euro auf 6,7 Millionen senken, für heuer und kommendes Jahr wollte der Geschäftsführer aber noch keine Prognose abgeben.

Fakt sei, dass während der Corona-Zeit die Zahl der stationären Behandlungen drastisch gesunken sei. „Wir werden das Niveau von 2019 auch nicht wieder erreichen. Heute gibt es viel mehr ambulante Behandlungen als damals“, so Lippmann.

1400 Mitarbeiter, 40 Prozent Tarifsteigerung seit 2012

Parallel dazu seien die Tariflöhne für die 1400 Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH seit 2012 um 40 Prozent gestiegen. Die Fallpauschalen, mit denen sich die Krankenhäuser finanzieren, wuchsen im gleichen Zeitraum nur um 20 Prozent.

Rauschmeier präsentierte dem Kreistag zwei Beispielrechnungen, die begründen sollten, warum die Krankenhaus GmbH Jahr für Jahr ein so großes Minus produziert. Die Geburtshilfe in Schongau produziert Jahr für Jahr Kosten von rund 2,4 Millionen Euro. Insbesondere die Beschäftigung von Leihärzten, die 180 Euro pro Stunde kosten, treibe die Kosten hoch, so Rauschmeier. Über die Fallpauschalen nimmt die Geburtenstation rund 1,3 Millionen Euro ein.

Wenn in Schongau im Jahr mindestens 50 Prozent der Neugeborenen im Landkreis das Licht der Welt erblicken würden, bekäme die Krankenhaus GmbH eine Förderung von rund einer Million Euro vom Freistaat, so der stellvertretende Geschäftsführer weiter. Weil man diese Quote allerdings nicht erreiche, da sich werdende Mütter aus dem Weilheimer Raum eher in Richtung Starnberg denn nach Schongau orientieren, sehe man keinen Cent. Und dann betrage das Minus, das die Geburtenstation produziert, eben nicht 100 000, sondern 1,1 Millionen Euro.

Bis zu 1,8 Millionen Euro Verlust - pro Notaufnahme

Ein Zuschussgeschäft seien auch die Notaufnahmen. Derzeit laufe die Zertifizierung beider Notaufnahmen als „Basis-Notfallversorgung“. Werde diese anerkannt – was mit erheblichem personellen und organisatorischem Aufwand verbunden ist –, dann gebe es Zuschüsse und die Notaufnahme in Schongau produziere ein Minus von rund 1,27 Millionen Euro pro Jahr. Scheitere die Zertifizierung, seien es 1,8 Millionen Euro.

„Bei uns kommt halt erschwerend hinzu, dass wir zwei Notaufnahmen im Landkreis mit ähnlichem Zuschussbedarf betreiben“, so Rauschmeier. Durch die Doppelstruktur entstehe allein bei den Notaufnahmen ein Minus von schlimmstenfalls 3,6 Millionen Euro pro Jahr. Auch die Pflegeschule und die geriatrische Reha würden keine Gewinne machen.

Weniger als 50 Prozent der potenziellen Patienten im Landkreis lassen sich hier operieren

Dafür habe man aber in den vergangenen Jahren das Angebot für die Landkreisbürger qualitativ ausgebaut, so Thomas Lippmann weiter. Er nannte als Beispiele unter anderem die moderne OP-Robotik, Akutgeriatrie und Stroke-Unit, die für die Bewohner des Landkreises einen echten Mehrwert bedeuten würden.

Lippmann äußerte angesichts dessen sein Unverständnis darüber, dass sich immer noch weniger als 50 Prozent der potenziellen Patienten im Landkreis für eine Behandlung in den Krankenhäusern in Weilheim oder Schongau entscheiden. „Die Leute gehen gern in die Notaufnahme um die Ecke, fahren aber für die Schilddrüsen-OP lieber weiter nach München, obwohl wir hier auch Experten haben“, klagte er.

